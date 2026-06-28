世足攻略／坐擁天時地利人和 看好加拿大贏南非1球出線

32強淘汰賽明天凌晨展開，第一天只有加拿大對上南非，加拿大在六個數據上都優於南非，加上是本屆賽事東道主，看好加拿大會贏一個球左右，比數可能是1：0或2：1。

兩隊都是首次打進世界盃淘汰賽，南非是以黑馬姿態驚險出線，最後一輪憑著馬塞科（Thapelo Maseko）進球擊敗韓國，整體風格硬朗、防守韌性強，進攻依賴反擊和定位球，身價上相對弱一點；「楓葉軍團」加拿大是本屆東道主之一，擁有顯著主場優勢，儘管這場地點是在洛杉磯，仍是北美戰區，加拿大在氣候適應上體能消耗較小，有「天時地利人和」的自信。

加拿大小組賽進攻火力兇猛，展現不錯終結能力，陣容在主流聯賽效力的比率也高於南非。就小組賽三場的平均數據，加拿大平均控球有百分之58，進攻有132次，危險攻擊90.3次，角球11.6次，射偏和射正都是6.3次；南非控球只有百分之45，進攻109次，危險攻擊只有29.7次，角球3次，射偏3.7次，射正次數3.3次，就數據看一目瞭然是加拿大佔上風。

南非防守體系嚴密，「4-2-3-1」的鐵桶陣式，主打高強度逼搶。 新華社

加拿大是攻勢足球的代表，不過對卡達時24歲主力中場科內（Ismael Kone）重傷影響戰力，面對密集防守攻擊力可能比較單薄，南非會試圖利用加拿大壓上來的空擋突破，要注意這一點。

南非防守體系嚴密，主打「4-2-3-1」的鐵桶陣式，主打高強度逼搶，每場搶斷超過18次，逼對手失誤高，但背後空擋比較大，最後一場1：2輸給瑞士就是攻出去造成後防空間弱點，且淘汰賽關鍵是主場和氣候適應，南非體能分配是巨大考驗。