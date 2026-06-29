日職／巨人受惠入札左投 中日龍迷最懂火腿迷感受

讀賣巨人隊在交流戰打出了10勝6敗2和、中央聯盟6隊最佳成績，而且是唯一勝率過半的球隊，等於洋聯球隊紛紛靠央聯球隊進補的同時，巨人隊也靠著交流戰的「一強五弱」登上領先群，27日賽程結束之後以0.5場勝差同時超越阪神、養樂多，坐上第一名的寶座。

與阪神、養樂多並列成為央聯三強之後，巨人軍的補強腳步加速，近期他們簽下了前中日龍隊左投小笠原慎之介。巨人的編成部門從四月就開始調查小笠原的動向，最後以1億8,000萬日圓簽下了這名NPB通算48勝的左投手。

小笠原慎之介在中日龍最後一個球季的2024年戰績5勝11敗、防禦率3.12，是央聯的單季最多敗投。透過入札制度赴美挑戰之後去年在MLB出賽23場，2場先發，只留下1勝1敗1中繼，防禦率高達6.98，今年開季從2A出發，結果2年合約沒有走完就在季中回到日本，這一趟短暫的美國行發展並不順遂。但即使如此，高中畢業就投入職棒，並且是選秀第一指名的小笠原慎之介今年才28歲，正值顛峰的年齡，加上2021-2024連續4年都投超過143局、達到規定投球局數，現役也只有戶鄉翔征具有這樣的能力，對巨人來說是理想的先發戰力人選。

中日龍隊兩屆WBC國手高橋宏斗本季陷入低潮，球隊又陷入長期的低迷不振。 路透

中日龍隊雖然已經有柳裕也、大野雄大、金丸夢斗等主力先發投手，但兩屆WBC國手高橋宏斗本季陷入低潮，球隊又陷入長期的低迷不振，如果小笠原慎之介這時候能夠回歸，肯定會對先發戰力有所加分，對龍迷也是一大鼓舞。可惜他選擇轉投效巨人，而沒有回到同聯盟的老東家中日龍，對於中日龍球迷來說又是另一個希望落空。

尤其是眼睜睜看著小笠原慎之介僅短短赴美1年半，就回到日本穿上同聯盟敵手巨人的球衣，與之前日本火腿上澤直之、有原航平返日後轉到軟銀的模式相同，繼火腿球迷之後，對龍迷來說又是一個不小的打擊。他們唯一的希望只能擺在中西聖輝、櫻井頼之介等年輕投手，給予他們更多出賽機會，做為未來的主戰投手培養。

反觀巨人軍，獲得了小笠原慎之介之後，先發投手多增加一名即戰力，尤其是選秀第一指名的新人竹內和幸（5勝6敗、防禦率2.96）、井上溫大（5勝5敗、防禦率2.55）兩名年輕左投並列今年目前球隊最多勝，具有實績的小笠原加盟將讓先發左投戰力更加雄厚。

本土強投戶鄉翔征最近有復活跡象，近期拿下4連勝，同時近5場30.1局只失掉4分，對於正處爭冠行列的巨人軍來說是一大利多。 聯合報系資料照

另一方面，巨人目前已經有田中將大（3勝3敗、防禦率3.52）、則本昂大（2勝3敗、防禦率3.91）等2名前樂天的老將擔綱先發輪值，如果再加上小笠原慎之介以及洋投威特利（Forrest Whitley），自家系統的先發投手只剩新人竹內和幸、井上溫大，好消息是本土強投戶鄉翔征最近有復活跡象，近期拿下4連勝，同時近5場30.1局只失掉4分，對於正處爭冠行列的巨人軍來說是一大利多。

度過季中阿部慎之助監督閃電請辭的風波，代打上陣的監督橋上秀樹迅速完成整合，加上投手戰力的適時補強，巨人軍瞄準後半段球季來勢洶洶，與阪神、養樂多的廝殺也越來越精彩。