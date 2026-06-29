中職／曾豪駒接爛攤？上季奪冠利多出盡 桃猿恐取代爐主兄弟

去年球季樂天桃猿逆勢奪冠，球季結束冠軍教頭古久保健二卻遭撤換，曾豪駒重新執掌兵符，然而樂天桃猿利多出盡，今年球季戰績一瀉千里，目前看起來沒有好轉跡象，如果再不加把勁，恐難避免墊底命運。

樂天桃猿戰績不振的原因非常多，我覺得洋投麥斯威尼表現和預期差太多是個不可忽視的因素，去年麥斯威尼先在美國獨立聯盟投了54局，防禦率3.00，後來獲馬林魚延攬，在3A總共投了61局，防禦率2.21，表現相當棒。

同樣是在3A，味全龍洋投蔣銲去年在皇家3A總計投了81局，防禦率高達6.00，今年來到味全龍表現超殺，先發9場拿下3勝1敗，防禦率1.44，每局被上壘率0.96，反觀麥斯威尼嚴重水土不服，出賽9場只拿到1勝4敗，防禦率5.08，每局被上壘率1.74，日前已遭註銷。

原本球隊期待麥斯威尼(圖)與威能帝共組雙王牌，只是他完全扛不住。 樂天桃猿提供

去年季後樂天桃猿洋投魔神樂轉戰味全龍，原本球隊期待麥斯威尼能補上魔神樂的離隊戰力空缺，與威能帝共組雙王牌，只是麥斯威尼完全扛不住，而威能帝右肩狀況時好時壞，很可能是從前年12強賽一直到去年季後賽完全燃燒所累積的疲勞，本季兩度下二軍調整，至少少了5、6場先發，對球隊影響不小。

另一名洋投艾菩樂上季在味全龍表現還算中規中矩，吃下115局，防禦率3.21，今年來到味全龍完全崩盤，先發12場只進帳1勝，苦吞8敗，防禦率4.48，樂天桃猿洋投先發戰績在全聯盟排名墊底.，即使先發土投曾家輝異軍突起仍難挽頹勢，終結者朱承洋關門績效也沒有去年來得好。

樂天桃猿主砲林立因傷長期缺陣，即使半季回歸戰線，也不見得能找回巔峰時期身手。 聯合報系資料照

另外，樂天桃猿主砲林立因傷長期缺陣，即使半季回歸戰線，也不見得能找回巔峰時期身手，球隊找來新洋砲道森（Ronnie Dawson，暫譯）助陣，就是著眼於強化全聯盟最差的攻擊火力。

問題在於，樂天桃猿若用洋砲，先發輪值就少一名洋投，曾家輝、陳克羿、劉家翔和可能轉先發的林子崴，就必須共同撐起球隊先發輪值，而道森能否挹注團隊攻擊火力有待觀察，畢竟季初富邦悍將洋砲邦力多，過去在韓國職棒和墨西哥聯盟都有傑出表現，來到中職卻嚴重熄火。

曾豪駒重掌兵符可謂考驗重重，老將林泓育、林智平、余德龍又老了一歲，林立、梁家榮、廖健富因傷長期缺陣，張閔勛、林承飛、林政華、成晉表現都不如去年理想，啟用大量年輕球員潛藏風險，季初啟用的自培好手劉子杰，近期攻守穩定度都往下滑。

曾豪駒重掌兵符可謂考驗重重。 中央社

今年上半季尾聲中信兄弟拉出一波連勝，看起來團隊戰力逐漸整合到位，其他4隊都有一定戰力，樂天桃猿各方面都還需要努力，否則恐難擺脫墊底命運。