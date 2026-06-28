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世足賽／梅西進球再寫神紀錄 隊友變迷弟喊興奮

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
梅西替補上場進球再堆高紀錄。 路透
梅西替補上場進球再堆高紀錄。 路透

2026世足賽

阿根廷剛過39歲生日的當家球星「獅王」梅西（Lionel Messi）小組賽最終戰雖沒先發，但第60分鐘替補上陣，第80分鐘就以自由球破門，締造世界盃史上第一位連7場都進球的紀錄，連隊友都化身「迷弟」，喊每天見到梅西都很興奮。

梅西小組賽前2場包辦全隊5記進球，今天沒有先發下，洛塞爾索（Giovani Lo Celso）第19分鐘自由球率先破網，成為本屆阿根廷第2位進球選手。

阿根廷最終以3：1擊敗約旦，以小組賽3戰全勝挺進32強淘汰賽後，洛塞爾索直呼為締造新猷的梅西開心，「我為他感到非常高興，為他現在的狀態開心。老實說，每天看到他就讓人興奮，這種興奮感很鼓舞人心，所以顯而易見，看到他這樣的表現對我們來說非常重要。」

梅西剛過39歲生日，今天進球是他第123顆國際賽進球，連7場世界盃進球也超越原本紀錄保持人、1958年的法國方丹（Just Fontaine）和1970年巴西的雅爾金諾（Jairzinho），再一次締造世界盃紀錄。

總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）提到，賽前和梅西討論過，兩人有共識梅西下半場再上場是最佳選擇，「這足以展現他對球隊的重要性。」

世足戰報 2026美加墨世足

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