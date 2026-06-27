世足攻略／英格蘭攻守成熟巴拿馬難擋 克羅埃西亞迎戰迦納關鍵在調度

「三獅軍團」英格蘭明天將在L組賽事迎戰已無緣晉級的巴拿馬，從兩隊的整體實力與首戰呈現的戰術執行力來看，我認為英格蘭不論在進攻組織或防守穩定度上，都顯著優於巴拿馬，巴拿馬若想贏球恐怕得寄望於對手犯下重大失誤。然而英格蘭這批年輕核心展現出的成熟度，讓我對這場比賽的風向有著相當明確的判斷，英格蘭預計能穩定掌控節奏，拿下這關鍵一勝。

相較於實力略顯懸殊的「英巴之戰」，同組克羅埃西亞與迦納的對決，我認為才是決定L組晉級版圖的生死激戰。「格子軍團」克羅埃西亞在前一場雖靠著當家核心「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）的領軍，以1球險勝巴拿馬，保住了晉級希望。但綜觀全場，他們在進攻端的流暢度其實差強人意，過度依賴中場的傳導，反而在禁區邊緣缺乏具威脅性的突破。

「魔笛」莫德里奇領軍克羅埃西亞面臨晉級生死戰。 法新社

面對體能狂野、球風強悍的迦納，克羅埃西亞如果繼續沿用前一場的死板套路，中場年齡層偏高的隱憂很可能被對手的高強度逼搶無限放大。我的觀察是，克羅埃西亞總教練明天勢必得在邊路進攻上進行大幅度變陣，或是大膽啟用速度型小將，否則很難撕裂迦納防線。

迦納中場核心帕爾特伊（Thomas Partey）若能順利歸隊復出，將徹底激活非洲黑星軍團的攻守轉換效率。這場「矛盾對決」，我更看好戰術底蘊深厚且擁有球星特質的克羅埃西亞。只要變陣奏效、釋放邊路火力，克羅埃西亞將有機會挺過迦納的強力衝擊，從小組賽突圍。