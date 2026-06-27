世足攻略／J組阿爾及利亞防空拉警報 K組C羅角色成葡萄牙勝負關鍵

轉向K組與J組的激戰，四支隊伍都迎來攸關晉級排序的關鍵戰役，在J組方面，奧地利明天將強碰阿爾及利亞，阿爾及利亞前一場賽事雖然以2：1逆轉勝出，保住一線生機，但細看比賽過程，他們在防守端暴露出極大的防空漏洞，兩次失球邊緣都與制空權爭奪失敗有關。

我認為奧地利絕對不會放過這個致命痛點，奧地利向來擅長高空轟炸與長傳急攻，明天的進攻策略必然會針對阿爾及利亞的禁區高點進行狂轟猛炸。阿爾及利亞如果無法在防守站位上做出有效修正，防線恐怕會再度失守；這場比賽我傾向看好高空優勢明顯的奧地利能掌握主導權。

奧地利將發揮空中優勢。 美聯社

至於最受矚目的K組強權對決，由南美勁旅哥倫比亞交手葡萄牙，這無疑是本輪星光最璀璨的一戰，而勝負的震央，我認為就在葡萄牙傳奇球星C羅（Cristiano Ronaldo）的定位。葡萄牙首戰遭到逼平，C羅低迷的狀態引來外界無數「自私、該坐板凳」的雜音，不過第二戰隨即上演梅開二度表現。面對球風極具侵略性、強調身體對抗的哥倫比亞，葡萄牙教頭將如何安排C羅角色也將成為一大關鍵。

從戰術角度分析，哥倫比亞的高位逼搶與快速反擊會對防線造成巨大壓力，葡萄牙如果一味讓C羅留在場上，很可能導致前場逼搶流於形式、攻守節奏失衡。我的判斷是，葡萄牙教頭這場比賽高機率會做出大膽變陣，將C羅放在替補席作為後段的「終結者」，改由更具活力的年輕鋒線打頭陣。唯有釋放中前場的跑動天賦，葡萄牙才有可能抗衡正值巔峰的哥倫比亞，在南美強權的包夾下驚險勝出。