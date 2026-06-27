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世足賽／阿根廷32強迎戰黑馬維德角 梅西小組賽末戰將從板凳出發

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

2026世足賽

2026年世足賽小組賽J組最後一輪即將開踢，已提前挺進32強的衛冕軍阿根廷，迎戰約旦前夕迎來先發陣容變動，總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）在賽前記者會上證實，當家球星梅西（Lionel Messi）將不會出現在先發名單中，而是改由替補出發。

「梅西明天會先坐在替補席，並在比賽後段上場。」斯卡洛尼強調，這項變動純粹是調節戰力，「這和淘汰賽對手無關，預測想碰誰是非常不尊重的。我們沒有權利挑選對手，如果可以，我甚至希望世足賽明天就結束，而我們直接奪冠。」在H組賽事於稍早落幕後，阿根廷32強賽的對手也確定將是本屆大黑馬維德角。

梅西本屆賽事狀態火熱，前兩戰對阿爾及利亞與奧地利隻手包辦全隊所有進球，狂轟5球、包括一場帽子戲法，不僅在金靴獎爭奪戰領跑，更以生涯累積18顆世足賽進球，樹立男足歷史新障礙。這次讓他輪休，無疑是為了轉戰邁阿密進行32強淘汰賽做最萬全的準備。

世足賽 梅西 阿根廷

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