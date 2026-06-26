世足攻略／姆巴佩、哈蘭德金靴巔峰對決 比利時戰紐西蘭可望火力解放

轉向I組與G組的戰場，兩場充滿身體對抗與頂級球星博弈的賽事即將引爆。最受矚目的焦點，莫過於I組法國與挪威的強強對決，目前法國以正5個淨勝球並列小組第一，只要此役握手言和，便能鎖定頭號晉級位置。雖然外界傳出是否有球隊會為了在16強「閃躲」強敵德國而刻意讓位的策略，但以主帥德尚歷來強硬的治軍風格，法國大概率不會主動讓出王座，而是力求以第一名晉級，來降低淘汰賽首輪的風險。

這場比賽最令人血脈賁張的，莫過於高盧雄雞當家球星姆巴佩（Kylian Mbappe）與挪威神鋒哈蘭德（Erling Haaland）的正面對決。兩人目前在賽事中皆已轟入4球，是本屆世足金靴獎的直接競爭者，姆巴佩持球突破與左路突襲的能力舉世無雙，而事隔28年重返世足賽的挪威，則全盤仰賴哈蘭德恐怖的無球跑位與終結效率，以及核心厄德高（Martin Odegaard）的中場組織。

挪威前兩場進攻火力凶猛（攻入7球），但防守也失了3球，屬於標準的「頭重腳輕」。面對法國由楚阿梅尼（Aurelien Tchouameni）、拉比奧（Adrien Rabiot）築起的高壁，以及薩利巴（William Saliba）領軍的頂級防線，哈蘭德若陷入孤立無援，挪威的進攻將全面熄火。

此外，挪威防線轉身速度偏慢，一旦高強度逼搶在前20分鐘無法奏效，體能下降後將面臨姆巴佩速度的毀滅性打擊。我預期法國將主導控球並從小組兩側滲透，最終以一球之差險勝或握手言和，以小組第一昂首晉級。

大師級中場德布勞內將帶領比利時扯開紐西蘭防線。 新華社

而在G組方面，歐洲傳統勁旅「紅魔鬼」比利時則將迎戰大洋洲霸主紐西蘭。比利時陣容深度與技術實力無疑處於絕對壓倒性地位。大師級中場德布勞內（Kevin De Bruyne）的精準塞球與遠射，是攻破密集防守的終極利器，前線更有盧卡庫（Romelu Lukaku）等兼具速度與身體素質的鋒線尖兵。比利時預計能掌控超過62%的控球率，並透過頻繁的橫向轉移拉扯紐西蘭防線。

然而，擁有強悍對抗性的紐西蘭絕非任人宰割，這支大洋洲代表雖缺乏頂級球星，但團隊默契極佳，且高空轟炸與定位球得分率高達22%，近10場勝率達60%。紐西蘭此役勢必擺出5-4-1或4-5-1的極端防守陣型，放棄中場控球，專注於斷球後的長傳快速反擊。不過，紐西蘭轉身偏慢的致命傷，極易成為比利時斜傳打防線背後空間的標靶。若比利時全主力出戰且求勝戰意強烈，總進球數有望來到3至4球，預測比利時將以2：1或3：1收下勝利。