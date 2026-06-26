世足攻略／西班牙將遇烏拉圭鐵血考驗 維德角黑馬奇蹟在望

隨著小組賽進入關鍵的最後一輪，H組的晉級形勢已然進入白熱化階段。身為本屆奪冠熱門之一的「無敵艦隊」西班牙，目前憑藉著4：0大勝沙烏地阿拉伯等戰役，以積分4分、淨勝球正4的優勢高居榜首，此役面對傳統南美勁旅烏拉圭，我認為西班牙的核心策略非常明確，只要維持不敗，便能穩坐小組第一，進而在32強淘汰賽首輪，成功避開可能以J組榜首晉級的阿根廷。

西班牙如今依然由傳控基因所主導，並在傳統的窒息式控球中，注入了極具殺傷力的「速度元素」，由年輕天才佩德里（Pedri）、加維（Gavi）搭配中場核心羅德里（Rodri）組成的中場鐵三角，傳球成功率與節奏掌控皆屬世界級；而兩翼的亞馬爾（Lamine Yamal）與威廉斯（Nico Williams）組成的速度雙翼，更是撕裂對手密集防守的尖刀。然而，「無敵艦隊」的隱憂在於防線身高不足，面對高空轟炸時往往流露劣勢，且當前缺乏正統高大中鋒，首輪面對維德角時就曾陷入破防困境。

這恰巧給了烏拉圭一擊斃命的機會，烏拉圭目前積分僅2分，此戰退無可退，唯有取勝才能將晉級主動權握在手中。在總教練畢爾沙（Marcelo Bielsa）的調教下，這支南美傳統強權已從過去的低位防守，轉型為高強度逼搶與快速反擊兼具的現代鐵血之師。阿勞霍（Ronald Araujo）與西門尼斯（Jose Maria Gimenez）組成的世界級中衛線，不僅對抗性強，高空球更是占盡優勢，恐將直擊西班牙的軟肋。

回顧雙方近五次交鋒，西班牙雖握有平均65%的控球率，卻未能轉化為絕對的進球優勢，足見烏拉圭防守體系的韌性。我個人看好西班牙憑藉技術流優勢以1：0小勝，但烏拉圭利用定位球與高空優勢將比分逼平（機率約25%）的劇本同樣不容忽視。

維德角有可能憑藉穩固防守成為本屆最大驚奇。 新華社

至於同組另一場維德角對陣沙烏地阿拉伯，無疑是「最強黑馬」與「西亞綠鷹」的生死戰。維德角前兩輪連續逼平西班牙與烏拉圭兩大世界冠軍，士氣如日中天，此役只要戰平便大概率創造歷史晉級。維德角的核心優勢在於嚴明的整體防守紀律與高效率反擊，球隊毫無包袱，展現出極強的凝聚力。相反地，僅積1分的沙烏地阿拉伯背負著必勝壓力，雖然技術細膩，但身體對抗偏弱，且防線在面對衝擊時容易暴露空檔。若沙烏地久攻不下、體能透支，極易被維德角抓住機會偷襲。我預估維德角更有可能憑藉穩固防守守住平局，甚至小勝，成為本屆最大驚奇。