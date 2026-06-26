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世足賽／美國隊長復出卻輸球 普利西奇：把目標看向下一周

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
「美國隊長」普利西奇。 美聯社
「美國隊長」普利西奇。 美聯社

2026世足賽

世足賽小組賽最後一輪，已提前鎖定32強門票的主辦國美國，雖然在最後一刻遭到土耳其隊以3：2絕殺吞敗，但全場最大焦點莫過於傷癒復出的「美國隊長」普利西奇（Christian Pulisic），他在下半場替補登場且表現極具威脅，賽後受訪時他更展現老大哥風範，直言球隊必須迅速重整旗鼓，全力備戰接下來的淘汰賽。

前一戰因左小腿傷勢缺陣、此役從板凳出發的普利西奇，在第58分鐘替補上陣，隨即用招牌的突破與速度宣告強勢回歸，甚至有一腳勁射不幸中柱。談到自己的身體狀況，普利西奇在賽後訪問中讓球迷吃下定心丸，「我感覺很健康，狀態也很好。能夠重新回到球場和隊友們並肩作戰，並且獲得一些上場時間，這種感覺真的很棒。在控球和節奏上，我的感覺都很好。」

儘管美國此役大膽輪換了9名先發，但面對早已無緣晉級、卻毫無包袱的土耳其，整場比賽陷入苦戰，最終更在傷停補時階段因門前混戰被攻破大門，遺憾與積分擦身而過。

「以這種方式結束比賽，對我們來說確實非常艱難。」普利西奇坦言遭絕殺的心情有些沉重，但他隨即話鋒一轉，強調小組賽的跌宕並不會動搖球隊的信心與核心目標，「但說到底，我們依舊拿下了分組第一。現在我們能做的，就是把目光看向下一周（淘汰賽）。」

美國接下來將在32強淘汰賽迎戰波赫，面對一戰定生死的殘酷舞台，普利西奇強調球隊的求勝心態絕不會因為這場敗仗而改變，「不論這場是贏是輸，我們的任務都一樣。我們必須帶著相同的求勝心態進入下一場比賽，那是淘汰賽，當關鍵時刻來臨時，就是我們該站出來證明自己的時候了。」

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