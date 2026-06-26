字母哥成為「油頭」萊里戰士 熱火一年奪冠最少兩年成功

公鹿「字母哥」安戴托昆波最終落腳熱火，熱火用一筆九換二交易，拿下字母哥和替補大前鋒波提斯。

206公分前鋒波提斯上季場均13.7分、6.4籃板，場均出賽不足25分鐘，投籃命中率4成9、三分命中率4成5，攻防效率都是聯盟最佳第六人等級。

熱火送出年輕資產中鋒韋爾、射手赫洛、前鋒哈克斯、後衛雅庫西歐尼斯+三首輪籤+一首輪互換+一個二輪籤。這筆交易「雙贏」。

熱火拿下畫時代超級球星字母哥和最佳替補前鋒波提斯，搭配熱火主力前鋒阿德巴約、維金斯、強森，後衛拉爾森、史密斯、鮑威爾、米契爾，熱火接下來只需要調整團隊薪資結構，重簽維金斯、續約鮑威爾、清理輪換邊緣角色球員，就能擺出一套爭冠黃金陣容。

熱火一年內奪冠，最慢兩年，只要熱火萊里拿下畫時代超級球星，熱火都能成功奪冠，熱火肯定是贏家。過去20年熱火七度打進總冠軍賽，三度奪冠，僅次於勇士八年奪四冠勇士王朝，這是萊里從不擺爛、堅持強韌紀律的建隊風格。

只要熱火萊里(前)拿下畫時代超級球星，熱火都能成功奪冠，圖為熱火2013年奪冠。 美國聯合通訊社

公鹿跳樓重建也是贏家，拿下四名26歲以下年輕球員，其中三人都是即戰力，馬上能打上先發，還有三個首輪、一首輪互換、一個二輪籤，累積足夠重建資產，未來配套交易或自己長期培養，遊刃有餘。

從市場報價和競爭來看，熱火付出太多，因為另一個主要競爭者塞爾蒂克只開出明星前鋒布朗+兩個首輪。但要搶字母哥這種20年才出一個，能馬上改變聯盟生態超級球星，萊里從來不會手軟。

外傳熱火未來還會開給湖人前鋒詹姆斯一分中產特例(約1500萬美元年薪，跟勇士差不多報價)，這只是說說而已，詹姆斯99.999%不會回歸熱火。詹姆斯生涯一向自己做主，國王自己說了算，但熱火由萊里一人掌握天下，熱火那種嚴苛團隊紀律和只有服從萊里球隊文化，也是2014年夏天詹姆斯決定離開主因。

32歲字母哥生涯還有2-3年奪冠黃金窗口，他也能在今年10月最晚明年一月拿到提前續約，字母哥生涯最大薪資、再次奪冠都有人完美打理，萊里也會滿足他，這是字母哥生涯最聰明選項。

這筆交易有幾個細節最為關鍵：

字母哥連續三年季後賽都掛傷病，直接導致公鹿戰力崩盤，萊里豪賭這一把 美聯社

1、熱火付出太多，但為了同時拿下前鋒波提斯，這是必要犧牲。熱火由阿德巴約、字母哥、波提斯組成的黃金內線組合，攻防天賦、身材、運動能力、對位都是天下第一。

2、眼前熱火薪資空間，根本沒辦法續約上季熱火得分王鮑威爾，除非維金斯重簽一分複數年合約，萊里敢這麼衝，他肯定了然於心，心裡早有操作方式和定見。

3、過去兩個世代熱火是全NBA最擅長挖掘落選秀和自己培養自由球員球隊，目前市場上包括活塞射手羅賓森、騎士射手史特魯斯、前湖人後衛文森、太陽前鋒海史密斯都是熱火挖出來的出色角色球員。

4、字母哥上季因傷只打了36場，生涯最糟一季，這是公鹿衰敗主因。字母哥連續三年季後賽都掛傷病，直接導致公鹿戰力崩盤，萊里豪賭這一把，除了值得信賴熱火文化，球運還是最重要，只要字母哥和熱火主力健康，熱火一年奪冠，最晚兩年成功，勢在必得。

萊里只要拿下畫時代超級球星和天賦，剩下角色球員配套，建構爭冠團隊、要求防守、培養射手從來不是大問題，圖為「字母哥」安戴托昆波。 美聯社

萊里只要拿下畫時代超級球星和天賦，剩下角色球員配套，建構爭冠團隊、要求防守、培養射手從來不是大問題；不要懷疑萊里眼光和操盤能力，更不要質疑熱火文化，NBA即將再度變天。