中職／選秀小年！悍將是挑兩大高中游擊 還是震撼選擇火球男黃玠瀚

中華職棒年度新人選秀今年共有200位選手報名創下歷史新高，今年沒有旅外球員報名，睽違18年再有「純本土」選手，依近幾年選中的人數來看，今年落榜人數恐也要創下新高。不管是第幾輪被挑中，或者落選後被「自培」，進入職棒後，自己的努力以及球團的培育才是最重要的。

今年中職新人選秀依守備位置區分為投手83人、捕手20人、一壘手11人、二壘手13人、三壘手7人、游擊手25人及外野手41人。高中應屆畢業生身分參加選秀有77人，國手資歷3人、球團推薦51人、曾獲業餘甲組賽事獎項者12人，另有測試會通過的57人，

本屆選秀並無旅外海歸大物參選，焦點多集中於具備優異身材條件的「大學投手」與潛力十足的「高中內野手」。

今年選秀市場上最稀有的即是兩位身高超過185公分、具備高天花板的高中游擊手陳柏凱、許書誠，連味全龍總教練葉君璋及富邦悍將總教練後藤光尊都公開表達關注。

今年選秀市場上最稀有的即是兩位身高超過185公分、具備高天花板的高中游擊手陳柏凱、許書誠(右)。 中央社

陳柏凱是大溪高中出身，身高187公分，被球探公認為今年條件最突出的高中游擊手。在實戰中展現出超越同齡的打擊成熟度。揮棒軌跡流暢、擊球點精準，具備將球送出牆外的長打爆發力。守備上面對強襲球的反應極快，且傳球臂力強大，能夠在游擊深遠位置完成長傳刺殺。

許書誠是高苑工商、來自金門的潛力游擊手，若獲選有望成為中職史上首位金門出身的野手，他的最大亮點在於長打打擊能力。在高中木棒聯賽等高強度實戰中，他的揮棒爆發力與中長程火力非常耀眼。球探評估他未來進職棒後，若因體型不適應游擊，也有極高天花板可以無縫轉型為強打三壘手。

大學與成棒即戰力投手，最吸引人是國立體大、身高193公分的黃玠瀚是本屆最具威脅性的「巨漢」投手。曾前往美國MLB選秀聯盟磨練，實戰球威與心理素質均屬頂尖。擁有高角度釋放球點的先天優勢，最快球速達153公里，其速球因角度與尾勁極佳，打者很難確實擊中球心。

台北市立大學投手邱承奕經過大學成棒的完整洗禮，是教練團眼中的完成度高的即戰力右投，最快球速達149公里，近年最顯著的進步在於控球精準度與變化球的犀利度。實戰中能靈活運用變速球與滑球速差誘敵，不容易投出無謂保送。

南華大學投手陳霆豪是稀有的即戰力左投，擔任球隊關鍵時刻的牛棚要角。最快球速達149公里，其左投的出手角度對右打者極具欺騙性，球路尾勁竄動明顯，實戰中面對危機時的抗壓性極高，是各隊極欲補強的左手後援戰力。

此外，還有穀保家商外野手帕蘇拉・塔基斯利尼安，是跑打守三拍子皆具備不錯水準的高中潛力股。東大體中內野手黃靖哲綽號「粉紅超跑」，具備出色的打擊爆發力與速度，是備受各隊球探關注的內野焦點。

保家商外野手帕蘇拉・塔基斯利尼安，是跑打守三拍子皆具備不錯水準的高中潛力股。 聯合報系資料照

捕手中以台灣體大楊棕皓較受重視，他是大專盃最佳十人捕手獎得主。經歷選秀落榜後在大學完成蛻變。實戰中展現出色的配球思維、投手引導與精準的阻殺技術，在與職棒二軍的交流賽中展現出純熟的比賽解讀能力，是本屆捕手即戰力首選。

富邦悍將手握狀元籤，將會在陳柏與許書誠（高苑工商）兩大「高大強打游擊手」之間做抉擇，直接鎖定未來十年的內野基石；若決定先補強投手，國體大 。

味全龍是選秀第2位順位，以右打外野與中線深度為先，外野戰力雖多但多為左打，缺乏具有長打威脅的「右打外野手」。此外，游擊與三壘的替補深度也需要補強。葉君璋已公開關注大物游擊手。第一輪若有掉下來的優質內野大物必選。

台鋼雄鷹今年年順位落在第三順位，角落內野與本土先發是首選，預計會優先瞄準前兩順位漏掉的頂級游擊大物、或是爆發力十足的內野手黃靖哲，若野手被選光，應會轉向挑選即戰力大學投手。但因捕手戰力不足，也有可能補進楊棕皓。

第四順位的統一獅，總教練林岳平已在選秀前夕公開定調，今年的選拔策略將「明確以投手為主軸，且高機率採取即戰力牛棚與天賦型高中投手並重的方針」。 若前三順位有球隊「轉彎」改選野手，讓黃玠瀚掉到第四順位，統一獅預期會毫不猶豫地指名。如果前三順位將頂級投手與游擊手一掃而空，統一獅的頭號外野「外卡」可能指向台東體中的長打好手黃靖哲，他的進攻爆發力非常符合台南球場的右打重砲隊形。

中信兄弟是倒數第2選人，上半季戰績表現相當難堪，是否會在選秀會上尋求急戰力，圖為領隊彭政閔。 中華職棒提供

中信兄弟是倒數第2選人，總教練平野惠一與領隊彭政閔近期指出，雖然球隊近年戰績穩定，但必須避免「未來戰力斷層」，同時他也注意到球隊內野陣容年齡層偏高的現況。但中信兄弟往年選秀策略一直沒有變，就是以選「中線」且速度球員為主。

首輪若有頂級高中游擊手，兄弟絕對會毫不猶豫地「攔胡」，若大物游擊手已被挑光，應該兄弟預計會鎖定高中或成棒表現突出的全能型野手，或是具備優異天賦的潛力中線，為內野高齡化換血做準備；如果第一輪要選投手，會以大學成棒即戰力投手為優先考慮。

樂天桃猿是最後選人，團隊二、三號捕手戰力存在明顯缺陷，且需要長遠的二游中線接班人。第一輪預計不會碰角落內野或外野，而是鎖定防守天賦高的高中內野手、或是大專盃中具備成熟度的即戰力中線。

不論是第幾順位被選進職棒，最重要是在二軍的自我努力以及球團的栽培、養成，過往不乏發生前3輪選進的球員上不了一軍，而後幾輪選中的球員反成主力球員，例如王威晨、朱育賢、李凱威、曾峻岳…等人。

王威晨是2015年兄弟第13輪選秀球員，如今已成為主力球員。 聯合報系資料照

往年也有不少自培選手上一軍成主力，「自主培訓制度」已成為各隊發掘「沙礫中珍珠」的重要管道，許多一度在選秀會落選的球員，靠著後天努力在轉正後躍升為球隊不可或缺的主力核心。如富邦悍將童堉誠、台鋼雄鷹顏郁軒、葉保弟…等，都是落選的選手有機會進入職棒的例子。

由於是選秀小年，球員選進來之後，各球團的農場如何培育更是重點，反而更能顯示出球隊培養球員的功力和養成系統。球員發展牽涉許多因素，有時候就是因緣際會，也可能是某些特色後來被激發出來造就成功。