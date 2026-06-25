世足攻略／德國陣容調度給厄瓜多一線生機 日本、瑞典恐釀激戰

進入E組的最終章，兩戰全勝、狂轟9球僅失2球的傳統強權德國，已經提前鎖定分組第一。首戰以7：1血洗古拉索的恐怖火力，讓全歐陸都見識到了這台「德意志坦克」的運轉流暢度，然而身為教練，在提前出線的情況下，第一要務必然是「保護主將、避免受傷」。

我相信德國明天對戰厄瓜多將會進行大範圍的陣容調整，這也成了第三名、僅積1分的厄瓜多唯一的生機。厄瓜多是典型的南美勁旅，風格務實，極度依賴瓦倫西亞（Enner Valencia）的支點作用與兩翼速度，過去三場友誼賽中，反擊進球比例高達60%。

這場比賽的本質，是德國的「板凳攻線」對決厄瓜多的「鋼鐵防線」。德國若因大幅換人而導致攻防短暫脫節，確實會給厄瓜多利用定位球與快速反擊製造威脅的機會。但厄瓜多現在正面臨一個致命絕境嚴重的「前鋒無力」。他們前兩場控球率雖高，甚至對古拉索一戰控球率高達75%、狂射27腳，卻同樣陷入一球未進的窘境。

當一支球隊缺乏打破密集防守的射門終結者，面對防守體系成熟的德國，就算對手派出替補，厄瓜多也難以一擊致命。隨著比賽後段體能下滑，德國替補球員的質量優勢將被放大。我預估德國仍將牢牢掌控節奏，以1：0或2：0的小勝姿態，親手將得勢不得分的厄瓜多送回家。

日本目前表現最好亞洲球隊。 法新社

相較於德、美兩強的輕鬆寫意，F組日本與瑞典的正面對決，則是一場不折不扣的32強資格「割喉戰」。目前日本以1勝1負、憑藉首戰4：0大勝所累積的「+4」淨勝球優勢暫居分組第二；瑞典則因曾以1：5慘敗給荷蘭，淨勝球為零，暫列第三。這意味著，日本明天只要握手言和即可昂首晉級，而瑞典則面臨非勝不可的壓力。

這是一場極具觀賞性的「技術派對力量派」之爭，日本此役面臨嚴峻的傷兵考驗，進攻核心久保建英膝傷成疑，後防大將富安健洋與板倉滉也飽受肌肉疲勞困擾。然而，東瀛武士向來不是單靠個體作戰的球隊，他們成熟的3-4-2-1傳控體系與高容錯率，讓他們「個個有來頭，不差一兩人」。

但瑞典絕非省油的燈，他們坐擁頂級「鋒線雙子星」，身體對抗強悍、高空轟炸能力極強，這對身材居於劣勢的日本防線是巨大威脅。瑞典開賽勢必會發動長達30分鐘的高壓逼搶與兩側吊中，試圖用純粹的力量與高度摧毀日本。

但我對日本有信心，他們絕非那種領先或平局就會一味死守的隊伍。回顧上一屆對比利時的史詩戰役，日本人的態度永遠是積極進取、以我為主。明天日本將利用中場控制力延緩瑞典的狂攻節奏，並敏銳地捕捉瑞典壓上進攻後、防線後方暴露出的致命空檔。我看好日本能利用犀利的反擊以1：0或2：1險勝，最差也能握手言和，將急躁的瑞典擋在淘汰賽大門之外。