世足攻略／美國無壓練兵老神在在 巴拉圭割喉戰對澳洲忌諱急躁

隨著分組賽進入最後一輪，世足賽D組的晉級天平已然傾斜，地主美國在預賽前兩輪展現強大的統治力，每場平均轟入3球、兩戰全勝，早已將淘汰賽門票穩穩放進口袋，明天這場對決土耳其的末輪戰事，對於毫無成績壓力的美利堅軍團而言，與其說是爭勝，不如說是一場高規格的板凳演練與戰術大閱兵。

從我的角度來看，地主主帥此役必然會採取大刀闊斧的陣容輪換。畢竟，普利西奇（Christian Pulisic）目前正受到小腿傷勢困擾，教練團絕無理由在無關晉級的比賽中冒險讓他上陣；當這位頭牌球星高掛免戰牌，美國固然在兩翼的突破銳利度上有所減弱，但其陣容深度依舊不容小覷。巴洛根（Folarin Balogun）、佩皮（Ricardo Pepi）等頂替上陣的替補鋒線狀態正火，他們渴望在主場熱烈氛圍與滿場擁躉面前證明自己，這股「火上加油」的爭勝飢渴感，反倒讓美國的逼搶與快速轉換更顯危險。

反觀土耳其的處境則是尷尬且殘酷。經歷預賽二連敗後已無晉級希望，土耳其帳面上雖坐擁恰爾漢奧盧（Hakan Calhanoglu）等五大聯賽球星、球隊身價不俗，前兩輪更瘋狂轟炸了30幾次射門，最終戰果卻是慘不忍睹的「魯蛋」掛零。

這種「空有力、無終結」的破門危機，是土耳其當前最難解的疑難雜症，當他們明天被迫壓上進攻、試圖利用定位球與零星突破破局時，中場一旦遭到美國高強度高位逼搶的逮到機會，其脆弱的後防線勢必會暴露出巨大空檔。即使美國此役以練兵為主，其體系流暢度與反擊速度仍優於陷入進攻泥淖的土耳其，我看好東道主能以2：0或2：1、一到兩球的優勢穩紮穩打、封鎖對手。

巴拉圭(圖)將迎戰澳洲，將是關鍵一戰。 法新社

同屬D組的另一場對決，則是真正的生死存亡之秋，澳洲與巴拉圭目前同為1勝1負、各積3分，在美國一枝獨秀的情況下，此役的勝者將能直接奪下另一張晉級32強的門票，對於退無可退的兩隊來說，這是一場將體能與戰術任性逼至極限的割喉戰。

巴拉圭由於在淨勝球上不佔優勢，預期一開賽就會展現強烈的強攻企圖心，試圖以極具侵略性的前壓打法逼迫澳洲犯錯。然而，這種急於搶攻的劇本，往往是一把雙面刃，極可能在自家防線後方留下大片空白。

澳洲「袋鼠軍團」身處只要打平就有極高機率鎖定出線的有利位置，戰術心態勢必更加務實，以逸待勞地主打穩守反擊。澳洲成熟的身體對抗性與定位球防守，正是抵禦南美球隊狂攻的利器。隨著下半場比賽推進，巴拉圭體能下滑將成為澳洲提速反擊的契機。我認為，這場比賽的走勢將取決於巴拉圭能否在開局攻破澳洲的防線，否則在澳洲穩健的陣地戰消耗下，急躁的巴拉圭恐將自毀長城。預測澳洲將以一球險勝，或是以平局雙雙牽手出線。