費城人王牌惠勒越老越強 生涯成績已與柯爾黃金交叉

2019年季後，惠勒(Zack Wheeler)在加盟費城人的記者會上曾說道期望自己能成為柯爾(Gerrit Cole)這級別的投手。相信當時大家都認為他和柯爾不在同一個檔次，如今6年過去，他不僅已成為如同柯爾的超級王牌，甚至連生涯進階數據都超越了柯爾，兩人已黃金交叉。

說到當今越老越強的代表，費城人36歲的王牌投手惠勒絕對是不二人選。他去年八月接受血栓清除手術後就提前結束球季，今年四月底復出後仍立刻展現他史上最高年均薪投手的價值，本季主投11場繳出7勝1敗、68.1局、2.11防禦率、0.88WHIP、9.1三振率、3.6bWAR的王牌級成績。他的生涯累積bWAR值已來到43.5，正式超越柯爾的43.2。

時間回到6年前，當時若說未來惠勒的生涯成績會超越柯爾，可能會被當笑話看。當時兩人正好都是自由球員，柯爾與洋基簽下9年3億2400萬美元的投手史上最大張合約。而惠勒當時雖也是自由球員市場的熱門，但與費城人簽下的5年1億1800萬合約仍難以和柯爾比擬，且那時還受到不少質疑的聲浪，畢竟大都會時期的惠勒在傳統數據上還不是頂尖，且又有豐富的傷病史。

惠勒和柯爾(圖，最早效力海盜隊)都是2013年登上大聯盟，雖然柯爾當時是選秀狀元等級的超級大物新秀，但惠勒的看好度其實不分軒輊。 路透

來到費城人後的惠勒證明那些質疑他的人都大錯特錯。今年是他在費城人的第7年，前6年他有5年得到塞揚獎票數，其中2年是塞揚獎第2高票。同時他2020年至今累積的bWAR值34.4為全聯盟最高，堪稱2020年代第1強投，唯一的遺憾是還缺一座塞揚獎。費城人在2024年季前給了惠勒一張值得2020年代第1強投身份的3年延長合約，球季橫跨2025到2027年，總值1億2600萬，創下投手史上最高年均薪4200萬的紀錄。

惠勒和柯爾都是2013年登上大聯盟，雖然柯爾當時是選秀狀元等級的超級大物新秀，但惠勒的看好度其實與柯爾不分軒輊，除了選秀順位排第6外，2013年他在大聯盟官網的百大新秀排名第8，甚至排在柯爾的前一位。惠勒最早是巨人隊選進的新秀，2011年季中被拿去向大都會換貝爾川(Carlos Beltran)。後來貝爾川只在巨人待半季就成為自由球員，這筆交易無疑是大都會得利，只是巨人也沒什麼太大損失，隔年甚至還拿下世界大賽冠軍。

不過惠勒在大都會初期也飽受傷痛之苦，2015到2016這兩年完全沒在大聯盟出賽，18、19年才算投出水準。他19年球季結束進入自由球員市場時，算是被低估的王牌。他那兩年的防禦率並不算突出，分別為3.31和3.96，但他的fWAR皆可排在國聯前10，分別位居第6和第8，這才是讓他得到破億合約的關鍵。

惠勒在大都會初期也飽受傷痛之苦，2015到2016這兩年完全沒在大聯盟出賽，18、19年才算投出水準。 美聯社

當年惠勒在加盟記者會上之所以會提到柯爾，是因為當時有專文認為他應該要像柯爾離開海盜加入太空人後一樣，捨棄伸卡球並多投四縫線速球來增加三振數量，因為他有和柯爾不相上下的球速，有這本錢來做這項改變。柯爾2018年被交易到太空人隊後，三振數確實大幅提升，2019年甚至投到326K，一舉蛻變成巨投等級。惠勒來到費城人後也改採相同的投球模式，成功成為全聯盟數一數二的頂級王牌，且近期在生涯bWAR這項極具指標性的綜合進階數據上已正式超越柯爾，這應該是當年大部份的人都料想不到的事。

進入到2020年代後，惠勒又強又穩，年年投出頂級王牌級成績。他的生涯前半是23到29歲，皆在大都會度過，累積bWAR只有9.1；生涯後半、30到36歲的費城人時期他就累積了34.4的bWAR，顯見他是太晚開竅的巨投。而同時期的柯爾表現顯然不如惠勒，儘管他2023年有拿過一座塞揚獎，但2020年至今的bWAR值20.4與惠勒有不小差距。撇開健康因素的話，惠勒也是比柯爾強的投手，他2020年代平均每162場的bWAR值高達7.0，明顯優於柯爾的5.3。至於生涯平均每162場bWAR值的部份，惠勒也以5.0勝過柯爾的4.6。

惠勒或許生涯120場勝投數不如柯爾的155勝，也沒拿過塞揚獎，合約也沒有柯爾大張，但靠著生涯後半的突飛猛進，實際成就已悄悄超越柯爾。 路透

惠勒或許生涯120場勝投數不如柯爾的155勝，也沒拿過塞揚獎，合約也沒有柯爾大張，但靠著生涯後半的突飛猛進，實際成就已悄悄超越柯爾，下一個目標可能就是名人堂了。不過惠勒生涯bWAR值43.5離60的名人堂安全門檻還有不小的差距，且他去年曾表示2027年合約走完就計畫要退休陪家人，屆時他再強恐怕也達不到名人堂安全門檻。相信很多球迷都希望惠勒能夠回心轉意，繼續帶著那隻越老越猛的手臂投到40歲吧！