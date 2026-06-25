高中生旅外潮牽動U18布局 賴謙凡加盟洋基後下一個誰圓夢？

不同於去年只有廖宥霖、蘇嵐鴻2名高中生畢業就踏上旅外之路，今年高中生旅外風潮可望再創一波高峰，大溪高中雙雄林珺希、賴謙凡率先傳出好消息，平鎮高中何樺、蔡辰瀧，穀保家商羅于晏、張乙安，秀峰高中許宸緯都有機會一圓旅外夢。

大溪高中賴謙凡加盟紐約洋基隊。圖／鄭錦繁提供

大溪高中林珺希在玉山盃開打前就以合約總值約65萬美元(簽約金加學費)與匹茲堡海盜隊簽約，成為今年第一位高中旅外球員；隊友賴謙凡在玉山盃沒登板紀錄，不過24日也確定跟紐約洋基隊簽約，簽約金約85萬美元。

平鎮高中蔡辰瀧。圖／學生棒球聯盟提供

平鎮高中何樺、蔡辰瀧也是旅外潛力股，何樺獲得費城費城人隊報價，簽約金約70萬美元，加上學費，合約總值有望上看百萬美元，近日將赴美國體檢；至於蔡辰瀧則是有美職2隊、日職1隊關注，目前簽約金行情落在40萬美元左右。

穀保家商羅于晏。圖／學生棒球聯盟提供

穀保家商張乙安。圖／學生棒球聯盟提供

穀保家商羅于晏在5月朴子市長盃投出152公里個人新高球速後，近日獲得休斯頓太空人隊青睞，據悉合約總值至少35萬美元；隊友、二刀流的張乙安則是有美職、日職關注，據了解，美職看好他野手發展，日職則是看中他投球潛力，傳出有美聯西區球隊開價，不過尚未塵埃落定。

秀峰高中許宸緯。圖／王婉玲攝影

秀峰高中許宸緯曾投出150公里最快球速，且有年齡優勢，日前相傳有美職數隊有興趣，當中更包括某支豪門球隊，不過玉山盃表現不理想，讓球團持觀望態度，旅外還要等待契機。

除了羅于晏超齡外，以上高中好手都入選U18亞洲青棒錦標賽36人培訓名單，蔡辰瀧、張乙安、許宸緯可藉由U18舞台提升身價，林珺希、賴謙凡、何樺則傳出美職球團可能不放行參賽的消息，U18名單屆時會再變動。