世足攻略／巴西要靠球星破蘇格蘭鐵桶估贏2球 南韓非贏不可要防南非逼平

冠軍熱門巴西隊，今年小組賽第一場和摩洛哥打平，第二場3：0擊敗海地，目前和摩洛哥積分相同，小組賽最終戰碰蘇格蘭要奪勝才能確保分組第一。巴西擁有頂級選手，最近一次和蘇格蘭的友誼賽也以2：0勝出，看好巴西小勝一到兩個球，但也不能掉以輕心。

巴西對上摩洛哥最大困擾是中路空間太多，都堆積在兩側，最後一球效率相當低，總教練可能要調整戰術平衡，因為中場控制力不好的話容易被打長傳，背後空間，也要擔心屢攻不下被偷襲。

蘇格蘭風格比較硬，但技術細膩度遜於巴西，控球能力較差，面對高強度逼搶容易失誤，且鋒線終結能力比較差，對摩洛哥幾乎全場沒有射門，缺乏穩定終結者，要依賴定位球和反擊速度來偷分。

缺乏穩定終結者，要依賴定位球和反擊速度來偷分。 美聯社

蘇格蘭必須打平取得分組第三，才有晉級32強淘汰賽機會，這場預估會採「5-4-1」或「5-3-2」的鐵桶陣行，放棄控球權打反擊，利用角球製造威脅。蘇格蘭戰術會極度保守，採密集防守，小輸為贏，打平就好，可能扮演死守格局。

巴西面對蘇格蘭的鐵桶陣式，需要利用兩翼切入、快速轉移拉開空間；維尼修斯（Vinicius Jr.）和拉菲尼亞（Raphinha）等球星的個人能力可以打破僵局，不過拉菲尼亞對海地時受傷，缺席下巴西右後路可能會差一點。

A組東道主墨西哥已鎖定分組第一，韓國小組最終戰打平南非就能確保晉級，輸球就要看捷克和墨西哥的結果，有直接出局風險，這場要全力爭勝或平局，保留爭取最佳小組第三名的晉級機會。整體韓國有6成勝率，勝負一個球，也有百分之25的機會打平。

孫興愍前兩戰還沒有太多好表現，對南非非贏不可得趕緊跳出來。 美國聯合通訊社

南韓技術流暢和高強度的跑動結合，會採「4-2-3-1」的高強度壓迫體系，強調全隊高速攻防轉換和兩側搭配助攻，中場短傳細膩，國際比賽經驗豐富，抗壓能力強，多名主力在歐洲五大聯盟，具備逆風調整能力。南韓火力最旺盛是孫興愍，進球頻率也很高，是打破僵局的關鍵人物，但隱憂是缺乏絕對高點，面對非洲球隊高空攻擊和角球轟炸，下半場可能遇體能瓶頸時容易出現空檔。

南非擁有身體對抗、防守反擊的優勢，採取收縮防守反擊，不執著控球權，斷球後會依靠兩側速度發起突擊。身體對抗和定位球是南非能得分的基本條件，有百分之23進球來自定位球，頭頂攻門是主要攻擊手段；防守韌性強，擅長利用對手兩邊前壓留下的空間做突擊，但缺乏中場控球傳切連貫叫不足，戰術穩定性一般，難以製造高質量射門。

南非主要攻擊手段是定位球與頭槌，圖為主力前鋒佛斯特。 美聯社

韓國的中場控制之爭、定位球攻防，整體佔上風；南非需要加強中場攔截力，雖處劣勢但憑藉身體優勢和定位球威脅，能追平是最好。