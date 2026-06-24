輕則驚嚇、重則破網！阿根廷隊友相信梅西禁區左腳給的承諾

如果把比賽照時間軸來分析，從開賽第5分鐘時，被奧地利雙夾絆倒的勞塔羅-馬丁內斯(Lautaro MARTINEZ)，之後透過影像輔助裁判(VAR)取得12碼罰踢機會，但很可惜的是，隊長梅西求好心切，用旋球轉出門框外，踢丟了12碼罰球，之後「藍白軍團」踢的些許沉默，原因是上半場歐洲隊的盤算是先防守阿根廷的進攻，讓大多數自家球員退縮在中線後，再利用拿到球權後，策動幾波小組快速攻擊，全都被阿根廷後防線給解圍。

而當球賽進行到上半場第38分鐘時，「藍白軍團」組織「微」速度攻勢，綽號「小黑」的法昆多-梅迪納(Facundo-MEDINA)在左邊路把球傳中，蒂亞戈-阿爾馬達(Thiago ALMADA)很有默契讓球從跨下「順」過，把球做給隊長，梅西也順勢用左腳把球盤射入奧地利的球門內；這顆創紀錄進球，不只梅西開啟世界盃個人進球新紀元，同時把南美球隊的沉悶給敲破，但隊長更在意的是團隊合作創造契機；賽後梅西分享關於這顆配合完美的進球說：「我時常跟小黑傳遞訊息，要他只管放心把球往後傳，我一定能接到球來做攻擊。」，而這記妙傳，也讓球王想起他在巴薩的老隊友喬迪-艾爾巴(Jordi ALBA)，之前他們倆時常搞這樣小技巧來捉弄對手。

梅西左腳運用的出神入化，讓隊友信服。 法新社

下半場開始，雙方往來更加頻繁，來到第64分鐘時，藍白軍的勞塔羅-馬丁內斯及另一前鋒蒂亞戈-阿爾馬達(Thiago ALMADA)被換下，替補上場尼古拉斯-岡薩雷斯(Nicolás GONZALEZ)及別名「小蜘蛛」的朱利安-艾瓦雷茲(Julian ALVAREZ)，雙鋒上場突破防守企圖心更加使力道，同個時間點奧地利見招拆招改變陣型策略，67分鐘時一口氣換3位球員，讓兩造之間的對峙更為緊張。

「在禁區前不要讓梅西起左腳，因為輕則驚嚇，重則球無情破網！」，下半場傷停補第5分鐘時，阿根廷萊安德羅-巴瑞德斯(Leandro PAREDES)從奧地利球員擋下長傳球，球不偏不倚球落在中線右邊位置，梅西移位把球順沿著邊線走廊帶了起來，此時另一頭一直跟著梅西節奏跑動的朱利安-艾瓦雷茲緊盯著「老大」的一舉一動，梅西在底線前30公尺踩了煞車，讓腳下的球改變了些角度，此時剛好讓兩名跟在他後面的對方球員，跑過頭無法擋住他接下來的動作。

梅西藉由左腳起射進網。 新華社

接著梅西用他慣用的左腳，把球送到隊友朱利安-艾瓦雷茲的預前進路線，當「小蜘蛛」接到球，並把球帶到小禁區前時，對方守門員已經張開雙手臂半蹲姿勢，擺出1對1對決陣勢，但朱利安-艾瓦雷茲猶豫片刻沒出腳，後面追兵已跟到背後，出腳時角度沒了，被對方門將給擋了下來，而球又恰巧掉落在跟在後邊隊友，利桑德羅-馬丁內斯(Lisandro MARTINEZ)，他毫不猶豫把球送給也跑到大禁區的梅西，當梅西拿到球要往球門送時，被對方後衛的腳擋了出來，此時球又恰巧掉落在球王的腳旁，梅西用滑踢的方式，左腳拉起弓來，把球硬生生送進對方球門內，這顆進球是阿根廷暨梅西在這場戰的第二顆，也是寫世界盃個人進球紀錄新頁的第18顆。

賽後記者會，當記者問阿根廷總教練萊納爾-斯卡洛尼(Lionel SCALONI)，對於球隊表現時，萊納爾回答說：「比賽如同過往任何一場球賽一樣艱難，領先1球不能代表什麼，當對手攻勢起動時，勝負難分的感覺非常明顯，最終我們贏了如釋重負，對梅西再度進球，整個教練團感到滿意，儘管對手給的威脅，並沒讓我們喘不過氣，的確我們控球時間不多，奧地利絕對是支難纏的對手，防守複雜，控球能力強，默契配合扎實，而且身材高大，身體對抗能力出色等總總優勢，但重要的是我們知道如何承受壓力，知道在什麼時刻該做什麼，而且做的很好，今天我很高興我們能夠晉級，但不代表下一場就能掉以輕心，每場球賽都是關鍵，因為我們什麼便宜都沒有撿到，相信大家都看到了！」。

梅西賽後向球迷致意。 新華社

當比賽結束後，隊長梅西帶領著眾兄弟排成一列，每位球員手臂盤繫在另一名夥伴肩膀上，一起向球門後看台上廣大的藍白軍團的「第12號球員」致意，感謝這群費盡千辛萬苦的支持者；邁入39歲的梅西如同一隻精力旺盛的山羊(CABRA)，這絕對不是廣告名詞，而是球王用他的不服輸的拚勁，作足球人生最美好的見證。