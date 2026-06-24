中職／要避免成為洋投聯盟 不如先制定本土先發遊戲規則

在2023年奪下總冠軍的味全龍，在沉寂兩年後，今年初進行教練團改組，並大肆在外援市場招兵買馬，收到不錯的成效，成功在6月20日拋下紅色彩帶，順利奪得上半季冠軍。而且他們極有可能是繼2012年的統一7-ELEVEn獅，及2017年的Lamigo桃猿，第三支在現有賽制中，半季取得40勝的球隊。

能夠拿下如此多的勝場，今年賽事中味全龍展現的韌性，是令球迷最為深刻的環節。即使整場比賽壓制他們，還是可能在比賽後段一舉翻盤，最新的例子就是在封王隔天，來一場9局6分大逆轉。在如此難纏的情況下，各隊終結者如林詩翔、朱承洋、曾峻岳、鍾允華、李振昌等，本季都有遭遇龍爪毒手的經驗。更別說呂彥青、髙塩將樹、黃群等牛棚投手，對戰更是慘兮兮。

不僅打者猶如小強打不死的韌性，讓對手投手苦哈哈，他們的投手群更是大殺四方。場均失分只有2.5，ERA+147.1，被打擊率僅有0.231，各項數據幾乎都是聯盟之冠，甚至優異非常多，是歷史罕見的成績。其中最主要就是他們有堅強的洋投群，包含梅賽鍶、鋼龍、蔣銲、魔神龍，以及登錄視為本土的伍鐸，在龍隊出賽的57場比賽中，他們先發多達49場，除了伍鐸外，其餘4人防禦率都低於2.00，十分難以攻破。

登錄視為本土的伍鐸成績雖不如龍隊另外四名洋投，但投球成績仍非常值得信賴。 余承翰

龍隊將洋投運用到淋漓盡致，反而讓其他隊的調度遭受質疑，許多球迷期待所支持的球隊，也能夠更多運用外援，增加晉級的機會。然而，過去外籍球員議題早已是老生常談，曾有興農牛就不滿對手靠洋投奪冠，憤而改用全本土陣容，不過當時時空環境不如現在，在沒有足夠的本土球員支援下，反而遭受嘲諷。到了近年，還是教練明白指出，「誰不知道中華職棒靠洋投」，一度提出至少1洋砲方案，但各隊意見分歧，因而不了了之。

實際上限縮洋投，一直以來確實有很多不同聲音，部分球隊既有戰力受到影響，使得會議上不敢貿然決定。另一方面，有一派認為，土投質量不好、比賽品質會下滑；又或是認為洋投的加入，可以增進球賽的精采度，強化打者實力。於是就有教練的心聲認為，改革總是停滯，是因為制度反而強化了依賴。

味全龍拿下上半季冠軍後，或許下半季可以試著多給本土先發更多機會。味全龍隊提供

早期的中華職棒，雖然洋將人數更多，但各隊還是給予本土王牌一定的機會，因而造就「四大天王」。現在各隊只能登錄4個名額，3個一軍名額，卻思索如何調度可以使用到最極致。確實直接一步到位有所困難，但如果真的有心想要改革，就要想如何短期不影響戰力及球賽品質，長期可以讓各隊開始更積極的培養本土投手。

強迫使用洋砲或減少名額，或許對教練團而言，對戰力直接影響太大。可以參考職籃訂定外援「4節8人次」之規定，或許可以規定每幾場比賽，至少要1土投先發，以及每幾場比賽的土投局數等。例如從每4場1土投，逐漸進展成3場，而且局數要求越來越多，這樣的發展過程中，就會讓球團必須重新檢視自有戰力，必須養成更多本土先發投手，而不是讓他們每個都淪為牛棚。

富邦悍將隊李東洺是本季表現最好的先發土投，證明中職還是有能力培養好投手。聯合報系資料照

近年古林睿煬、徐若熙的成功輸出，證明中職並非無法養成投手，只是需要更多耐心與客製化課表。從各隊目前的狀況來看，也有許多本土先發未來可期，只是看教練團敢不敢用、願不願意用。撇除今年破繭而出的李東洺，包含統一的林詔恩、樂天曾家輝、味全郭郁政等，表現並不差，只是上場時間真的很少。

本土投手不是沒有能人，很多球員只是苦無機會，像是江承諺一舉找回王牌身手。洋投固然能迅速提升戰力，但唯有養成本土，才能長期強化職棒，並在國際賽減少依賴旅外球員。與其空談削減洋投，不如先從制定先發投手的遊戲規則開始，逐步回歸讓本土主宰中華職棒。