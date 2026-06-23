世足攻略／英格蘭火力旺2連勝問題不大 葡萄牙攻擊效率差小勝機率高

第一場進攻火力全開的英格蘭第二戰碰迦納，取勝鎖定小組第一晉級沒有問題，預估小贏一個球；迦納若能爆冷門拿下分數，有望以分組第三晉級，重現2010年黑馬傳奇。

英格蘭第一場4：2贏克羅埃西亞，第二場延續高控球下，主打高強度逼搶和兩翼突破。凱恩狀況相當不錯，但要注意和迦納球員的身體對抗；英格蘭的隱憂是第一場出現防守線漏洞，被克羅埃西亞兩次突破，還有定位球的失誤，防守需要改進。

迦納第一場1：0小勝巴拿馬，定位球威脅性相當大，角球攻門就有7次，不過控球率偏低，面對高強度攔截，中場出球能力受限，陣容深度不如歐洲豪門。

迦納有高強度的封鎖線，「5-4-1」的陣型會放棄部分控球權，採密集防守加上快速反擊，若在前70分鐘保持防守，有機會靠快速反擊無破，目標至少拿1分，不過整體磨合度和深度不及英格蘭，預估英格蘭勝率有6成5，小贏一個球，平局也有2成5左右。

葡萄牙進攻陷入該不該C羅先發的難題。 法新社

葡萄牙和烏茲別克的對決，兩隊都有非勝不可壓力，葡萄牙急需勝場掌握出線主動權，第一場輸球的烏茲別克面臨被水一戰，整體上葡萄牙擁有壓倒性優勢，不過考慮到攻擊效率和烏茲別克的死守決心，比數不會大，輸贏一到兩個球，看好葡萄牙2：0，如果烏茲別克找到反擊機會可能2：1。

葡萄牙球員身價10億歐元，有C羅（Cristiano Ronaldo）、迪亞斯（Rúben Dias）等頂級球星，總教練馬丁尼茲（Roberto Martínez）應該會打「4-2-3-1」打法。葡萄牙優勢是大賽經驗好、抗壓性強，兩翼突襲也好，可以提供高品質傳中，定位球威脅也很大；弱點是攻擊效率低，過度依賴兩邊中路滲透，手段單一，容易被對手防守限制。

法伊祖拉耶夫首戰攻入烏茲別克歷史上的世界盃首球。 新華社

烏茲別克身價只有7500萬歐元左右，靠紹姆洛多夫（Eldor Shomurodov）和法伊拉祖耶夫（Abbosbek Fayzullaev）等幾名曼城球員，主打防守、紀律嚴明，透過壓縮空間切斷對手中路滲透，伺機反擊。烏茲別克優勢是防守韌性強、身體對抗強度高，敢拚敢打，但球員缺乏頂級聯賽歷練，面對高強度逼搶容易速度，創造力不足，陣地無法製造有威脅性的機會。