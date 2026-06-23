泳池AI防溺存在盲區、角落硬傷？ 專家：科技與人力雙軌並行

游泳池導入AI系統後，最怕救生員因為「沒響就以為沒事」而降低警覺，或「一天到晚誤報」而直接把系統關掉。盲區問題也值得關注，北市大安運動中心上月發生83歲老翁在泳池溺斃憾事，老翁被泳客發現沉在池底，議員質疑AI防溺系統失靈。北市體育局說，經檢視老翁當下行為特徵與狀態未達異常告警條件，已要求系統廠商檢討並優化AI辨識模型。

AI防溺系統是否存在偵測盲區，北市體育局表示，該系統透過多角度攝影機搭配AI影像辨識技術，依泳客動作變化、姿態特徵及持續時間等條件進行綜合分析，即時辨識游泳、站立、潛水等不同狀態，泳池監控範圍並無偵測盲區，系統是依預先設定的風險條件判定，符合異常條件時才會發送告警訊息。

針對日前大安運動中心發生溺斃事件，北市體育局說明，當天運動中心依規範配置救生員，事發時系統運作正常，並無發生設備故障、斷線或停止偵測等，該老翁行為特徵與狀態未達異常告警條件，才沒發出提醒訊號。事發後，體育局及運動中心要求系統廠商檢討並優化AI辨識模型，包括強化不同姿態判定邏輯、擴大異常情境辨識能力及調整告警條件，提升系統偵測準確性。

北市體育局強調，水上安全防護以「人員為主、科技為輔」原則，救生員實體巡視搭配科技輔助設備雙重把關，才能降低意外風險。

台灣體育大學主秘陳添丁表示，AI防溺系統與救生員之間是相輔相成、共同存在的關係。隨著科技進步，AI能彌補人力不足，具備全天候監測及快速判讀功能，可降低因救生員一時疏忽或未注意而產生的風險。

不過，陳添丁認為，AI系統仍屬於輔助性質，類似汽車的自動駕駛輔助功能，無法完全取代救生員角色。他指出，即便AI發出警訊，後續仍仰賴救生員進行判斷與救援，「AI不會自己下去救人」，現場救生員仍不可或缺。

針對北市大安運動中心上月發生溺斃案件，AI系統未能偵測示警，陳添丁說，AI系統的建置及功能不可能做到百分之百，需要透過人力輔助，才能發揮最大效益。

對於外界擔憂AI誤報恐讓救生員產生疲乏感，進而忽略警報，陳添丁表示，重點在於持續降低系統誤判率、提升精確度。即使出現誤報，至少仍能發揮提醒作用，讓現場人員再次確認是否有異常狀況，不會因為曾發生誤報就否定系統價值。

陳添丁形容，AI防溺系統最主要功能仍是示警，可視為救生員的「第二雙眼睛」，協助提升泳池安全性，但無法取代第一線救生員的觀察與救援工作。

輔仁大學體育室主任余泳樟表示，泳池導入AI防溺系統出發點是好的，主要目的是降低溺水風險，並彌補救生員在泳池巡視時可能出現的照護死角，透過AI與大數據運算協助判斷異常狀況，提升水域安全。

不過余泳樟強調，AI防溺系統應被定位為輔助工具，而非水域安全管理的主力。他以汽車駕駛輔助系統為例，現階段技術仍有待精進，若過度依賴AI系統，仍可能發生特殊個案或漏判情況，因此不能取代救生員的專業判斷與現場巡視。

余泳樟指出，AI防溺系統是透過影像辨識技術，分析泳客在水中的動作與狀態，判斷是否出現疑似溺水情形，再透過燈號、訊號或手環震動等方式通知救生員，以利第一時間介入處理。

他認為，相較於設備本身，系統導入後的人員教育訓練同樣重要。若救生員過度依賴發報器或手環訊息，反而可能影響原本應投注在泳池監看的專注力；另一方面，若系統因水波、燈光等因素產生誤報，也可能增加救生員執勤壓力，進而影響使用成效。

余泳樟表示，AI系統與救生員之間的合作仍需持續磨合，一方面須透過系統更新與除錯提升辨識精準度，另一方面應建立完善的教育訓練及標準作業程序（SOP），讓科技與人力雙軌並行，才能真正發揮防溺效果。

為防止泳池發生溺斃，許多泳池增設AI防溺系統。記者潘俊宏／攝影

為防止泳池發生溺斃，許多泳池不僅有救生員，也增設AI防溺系統。記者潘俊宏／攝影

新北市三重運動中心游泳池有救生員及導入應用AI防溺系統防止遊客溺水。記者潘俊宏／攝影

新北市秀朗國小游泳池導入AI防溺系統。記者潘俊宏／攝影

新北市秀朗國小游泳池導入AI防溺系統。記者潘俊宏／攝影

新北市秀朗國小游泳池導入AI防溺系統。記者潘俊宏／攝影