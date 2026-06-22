愛德華孤掌難鳴需要二號球星？灰狼或許不要冒險交易會更好

灰狼正在考慮交易前鋒藍道+後衛迪文森佐，搭上2026第一輪28順位選秀權，試圖在今夏自由球員市場為狼王愛德華添加得力幫手。

愛德華需要一個進攻得力助手，灰狼需要更有硬解能力二號球星，以NBA過去八年趨勢和現實，灰狼如果不再提升補強做出改變，離奪冠只會愈來愈遠。

灰狼2024、2025連續兩年打進西區決賽，2026年季後賽第二輪倒在馬刺手中，藍道對馬刺系列賽打得荒腔走板，場均12.8分、7.7籃板，投籃命中率3成4，三分命中率1成9，被視為灰狼輸球主要戰犯之一。

這也是藍道被擺上交易平台主因。

藍道例行賽場均21分、6.7籃板、5助攻，投籃命中率4成8，三分命中率3成2，經常有神來之筆，場上效率和比賽影響力都能給灰狼帶相當戰力。藍道2024年9月被交易到灰狼，過去兩季不論搭配灰狼中鋒戈貝爾，還是搭檔前鋒麥克丹尼爾斯、里德，都有畫龍點睛之妙。

灰狼隊藍道(中)對馬刺系列賽打得荒腔走板，被視為輸球主要戰犯之一。 法新社

二波跟進、籃下敢切、三分偶有傑作，藍道不講道理硬派打法看起來粗糙，但卻能帶來灰狼和團隊意想不到的作用。

今年季後賽第一輪灰狼以下剋上，系列賽4：2淘汰金塊，藍道就是主要關鍵人物，藍道場均19.2分、7.3籃板，投籃命中率4成3，三分命中率3成，數據看起來很平凡，但藍道在禁區內橫衝直撞，突破籃下果決強硬，確實產生極大作用，也讓金塊對位攻防不斷出現漏洞。

灰狼能以下剋上，藍道是絕對關鍵人物。

但西區季後賽第二輪打馬刺，藍道粗糙打法和失準投籃成了戰犯，並且不斷被放大，藍道被徹底貼上季後賽打硬仗不管用標籤。

事實上對馬刺系列賽除了替補前鋒里德，灰狼五個絕對主力愛德華、藍道、麥克丹尼爾斯、多森穆、戈貝爾都打不好，加上主力後衛+3D迪文森佐季後賽第一輪對金塊系列賽只打四場就因阿基里斯腱斷裂賽季報銷，灰狼攻防兩端幾乎都被馬刺壓制。

2024年9月灰狼為了躲避第二層豪華稅不得不交易送走中鋒唐斯，降低薪資負擔和壓力，換來藍道和迪文森佐，這兩名尼克舊將過去兩年也確實幫助灰狼成為更有競爭力球隊。

灰狼(0號)迪文森佐好在防守、能持球又不佔球權，三分命中率是頂級射手等級表現。 路透

藍道好在強硬、粗暴、不講理的各種衝擊力和打法，幫助灰狼在禁區和鋒線對位取得相當優勢。迪文森佐好在防守、能持球又不佔球權，而且三分外線相當可靠，迪文森佐在灰狼兩季，三分命中率分別達到3成97和3成8，都是頂級射手等級表現。

灰狼能在愛德華傷停一半情況下淘汰西區第三種子金塊，灰狼替補後衛多森穆異軍崛起是關鍵，但藍道系列賽出色發揮和各種暴打金塊禁區表現，當居首功。

沒有迪文森佐，灰狼打馬刺系列賽肯定非常吃力，全隊表現幾乎都被馬刺壓制，愛德華帶硬撐六場，個人攻防表現和關鍵球也都下滑，戰力七折八扣。

今年夏天球員市場還真沒有符合灰狼需求和規格二號球星，快艇沒有考慮交易前鋒雷納德，而且雷納德也很難完全信任，獨行俠後衛厄文狀況和性格都充滿不確定性，湖人前鋒詹姆斯很合適，但他不會願意去明尼蘇達打球，灰狼也沒有足夠籌碼搶公鹿「字母哥」安戴托昆波。

尼克今年成功奪冠，是實力也有運氣，尼克只有一個硬解球星布朗森，其他主要配角阿努諾比、布里奇斯、唐斯、沙梅特同時都打出生涯季後賽最佳表現，尼克還是能勇冠三軍，尼克陣容組成和配置，其實也提供灰狼可以借鏡「奪冠模版」。

灰狼愛德華(右)有能力，而目前所有主要配角那種無窮爆發力和無限潛能。 路透

愛德華可以硬解，他有這種超能力，藍道、麥克丹尼爾斯、里德、多森穆、迪文森佐也都有尼克所有主要配角那種無窮爆發力和無限潛能。

或許不要冒險交易，再拚一年，只要主力全員健康保持耐心，灰狼會是明年西區季後賽最大黑馬。