中職／悍將別等威戈神了 補強洋投才不會白費上半季好戰績

好事多磨，雖然結果早已成定局，但在多場因雨延賽後，味全終於在上周封王，打線展現出來的韌性是味全拉開與其他隊伍的原因之一，另外不可否認的關鍵就是聯盟最堅強的洋投戰力，味全再度證明洋投就是主宰中職的最有力武器。

那其他各隊的洋投戰力又如何呢？其實看投手排行榜就大概可知一二了。

味全如前述是洋投戰力最強的一隊，隊上的蔣銲、梅賽鍶及鋼龍分佔防禦率榜上的第一、三、五名，因局數不足未在榜上的魔神龍，防禦率僅0.89，4人合計雖只拿到17勝，但表現十分突出，加上還算平穩的伍鐸，讓味全能運用洋投風火輪的策略，比賽的掌握度較去年大幅提高。

洋投表現向來不錯的統一，今年依然維持水準，續留的獅帝芬及布雷克維持穩定的表現，防禦率都未超過3.0，新加盟的喬登防禦率更只有1.23，WHIP也僅0.82，甚至比防禦率王蔣銲還低，銳力獅的防禦率雖然是較高的3.02，WHIP其實只有1.01，洋投戰力並不輸給味全。

後勁今年的投球內容不佳，與去年近乎無敵的表現差很大。 台鋼雄鷹隊提供

台鋼跟中信洋投戰力則遇到相同的問題，台鋼今年的洋投都是去年的熟面孔，包括艾速特、後勁、坎南及未註冊的櫻井周斗，艾速特及坎南交出與去年相當的投球內容，防禦率分別是1.72及2.12，但去年表現近乎無敵的後勁，近期頻頻被打退場，目前先發11場，防禦率高達4.88，3勝5敗，其中只有4場優質先發，對於有魔鷹因此只能用兩名洋投的台鋼來說是很大的意外。

中信是本季最早補洋投的球隊，4月底補進菲力士(前統一飛力獅)後洋投多達7人，之後註銷黎克，註冊菲力士，洋投減為6人，依然是聯盟最多，不過人多不一定有用，本季曾在一軍先發過的洋投都有中職經驗，但表現不一，前兩季交出年度MVP身手的羅戈，今年表現不穩定，4月及6月的單月防禦率都在3以上，目前只有3勝7敗，防禦率是3.13，場均大多只能投到6局。

傷癒復出的勝騎士先發11場，雖有5勝2敗的成績，防禦率卻是比羅戈更高的3.34，復出的4月表現優異，拿到2勝，防禦率僅有1.33，5、6兩月表現每況愈下，6月3場先發投15局就失掉10分；菲力士的投球內容也不佳，先發4場，防禦率高達5.31，唯一正常的竟然是在二軍投得很糟的德保拉，先發6場有5場優質先發，防禦率僅2.04，台鋼及中信都遇到有實績的洋投近期卻失常的問題。

樂天及富邦又是另一種狀況，樂天今年洋投有熟面孔威能帝、艾菩樂，威能帝今年表現依然夠水準，防禦率僅1.62，但因傷在5月中下下二軍，本季僅先發6場，好消息是有望在補賽週復出：艾菩樂季前從味全轉戰樂天，他去年的成績其實已不如前兩年，今年更下一層樓，先發12場，1勝8敗，防禦率是4.48，投球內容不穩定，雖有6場優質先發，也有5場失5分以上。

布雷克今年的表現一如以往穩定。

兩名新洋投魔爾曼及麥斯威尼的表現則是兩極，摩爾曼先發12場，4勝5敗，防禦率3.09，有8場優質先發，投球內容在樂天這幾名洋投中不算差，麥斯威尼則是先發8場只有2場優質先發，1勝4敗，防禦率5.08，近兩次先發都投不滿5局，18日後援3局也丟掉4分，隨即被直接註銷，樂天改登錄日籍投手榊原元稀，榊原來台之前效力BC聯盟，是25年的年度最佳投手，但在二軍的成績並不理想，9場出賽防禦率高達7.17，在一軍能撐多久也很難說。

說到日籍投手，富邦目前在一軍有兩名日籍投手鈴木駿輔及阿部雄大，兩人的表現超乎預期，鈴木先發9場，5勝1敗，防禦率2.42，還在20日對樂天投出中職生涯首場完封勝；季前以育成身份加入富邦的阿部，5月中被緊急登錄上一軍救火，先發6場，3勝2敗，防禦率是3.31，除了1場對台鋼投4局失8分的比賽外，其餘5場都是優質先發。

而轉戰富邦第二年的魔力藍，仍維持穩定的表現，先發12場，5勝4敗，防禦率2.97排聯盟第9名；富邦在二軍還有威戈神及愛力戈兩人，威戈神不但沒有交出預期的投球成績，反而受傷在二軍已待了2個多月，目前仍未進行牛棚練投，愛力戈在二軍的成績也不算太好。

阿部雄大是今年富邦洋投的一大驚喜。 富邦悍將提供

對富邦而言，一軍的3名洋投仍算穩定，但鈴木及阿部的體力能否負荷整季是問題，而只有3名可用的洋投也讓富邦在其他各隊都大玩洋投風火輪的局面下佔有絕對的劣勢，洋投們不但無法獲得休息，連教練團也沒有調度上的空間，雖說富邦在上半季打出超乎預期的戰績，但下半季要維持住仍需要穩定的洋投戰力，目前這個不找新洋投，硬要讓無法上場的威戈神卡住一個洋將註冊名額，導致愛力戈也無法註冊的態勢令人疑惑，總不能等一軍三洋投都累壞了，白白喪失掉上半季累積的戰績優勢才要採取行動吧。