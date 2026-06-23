下放11天救贖大覺醒！李灝宇攻守兩端精算 拚卡位老虎二遊

底特律老虎隊21日主場迎戰芝加哥白襪隊，李灝宇第7局以代打上場掃二壘安打，這是他自6月13日重返大聯盟以來的亮眼內容之一。現年23歲、正值生涯起步的李灝宇正在進行進化，尤其被下放後的11天發生些什麼，他正用個人表現披露真相。

老虎隊制服組在6月2日，因主力內野手托瑞斯(Gleyber Torres)傷癒歸隊，高層需在短期戰力調配與年輕球員發展下做調度。最終，做出將李灝宇下放至3A小聯盟的決定，當時的脈絡很清晰，李灝宇的長打與攻擊產出正陷入低迷(OPS 僅 .579游移在門多薩線邊緣)。只是，這作法媒體與球迷並不買單，對老虎選擇留下肖特(Zack Short)而非李灝宇而掀起討論，尤其肖特不像李灝宇具吸引人的建隊天花板。球團特別做解釋，因為李此時最需要是穩定打席(At-bats)，大聯盟無法給。這也是為什麼，當托瑞斯回來時，將李灝宇下放多一點先發機會磨練。

另一原因是肖特的防守確實優於李灝宇，能給教練團帶來調度彈性，例如讓疲憊的麥高尼格爾(Kevin McGonigle)輪休，而肖特可在此時接手游擊防區，這是李現在還做不到的部分。現階段的李灝宇，還不是內野的答案—本季累積守備失誤、防守範圍受限等質疑，在二壘的防守引導得分(DRS 為-3)。相比之下，肖特可在游擊與二壘搖擺，維持聯盟平均的防守，且不需球團費心養成。下去磨練並非捨棄，而是相信李灝宇未來可在肖特之上，但老虎要的是守備在聯盟平均之上的工具人。

肖特(右)與李灝宇競爭老虎先發二壘手位置。 法新社

據《MLB Pipeline》評級，李灝宇已脫離新秀，但只要托瑞斯在，先發就輪不到李灝宇。再者，他先前在大聯盟站穩的打擊陷入掙扎，32場的整體攻擊指數(OPS)為平庸的 .579，打擊率也僅在門多薩線(Mendoza line，兩成)游移。對於被寄予厚望、需常態性固定的內野手來說，這樣是不合格的。從這角度看，回小聯盟沉澱並找回節奏，對李灝宇而言絕對是一件大事。

結果不出所料，有穩定打席的李灝宇棒子加溫、氣場也不同，僅僅過11天(6月13日)教練團便迫不及待地將他再召回。 這一放一收之間，實質釋放了正面訊息，球隊正對他的存在展現飢渴，老將肖特只有手套優於李灝宇，但「上限不高、年過30歲」管理階層深知，長期未來要擺在李的身上。3A一段沉澱，教練團認可他完成心理與機制的微調。

6月13日在梅登(Ty Madden)下放、肖特遭指定讓渡(DFA)後，老虎隊挪出空位給缺席11天的李灝宇。而在重返最高殿堂的幾場賽事，李用手中的球棒繳出成績，過去7場累積21個打數敲7支安打、外加1分打點與1次盜壘的內容，這段時間打擊三圍是.333/.333/.429。雖這是微小的樣本數，但老虎隊兌現讓這位新人突破天花板需要的「出賽時間」，第一次下放前他的時間零碎。或許教練團也看到這一點，重返後多場先發，而他的球棒開始加溫。

他的長打率，從過去30場的 .338上揚到過去15場的.336，再到近7場的.429。這意味著，他逐漸抓到大聯盟投手的失投球，並繳出更具破壞力的擊球品質，這對以打擊奠定招牌的新秀而言，是站穩打線的底氣。近 7 場賽事中，他僅吞下5次三振且選到1次保送，高頻率將球擊入場內，這也是打擊率上升關鍵。大樣本數據與最近 7 場的滾燙形成鮮明對比，描繪出李灝宇從「平庸(.615 OPS)」向「菁英」蛻變中。

台北時間22日老虎維爾林擊出再見安打，李灦宇(50號)灑水偷襲，顯示與隊友感情。 路透

他要走得長遠，今後在進攻端亟需提升「選球眼」，目前的上壘率(.259)與打擊率(.231)差距小，保送次數(僅4次)偏低。當手感好時，能靠著驚人的手眼協調敲安（如最近 7 場）；一旦遭遇低潮，很容易追打好球帶外的球，如何靠選球站上壘包，將是能否穩定留在大聯盟的功課。

即便打擊數據攀升，要站穩二壘球風依然要微調。李灝宇在內野的防守端不僅無法通過教練團的「視覺檢驗(Eye test)」，進階數據更證實—目前出局製造值(OAA)慘不忍睹地落在聯盟後10%(10th percentile)，且防禦勝場貢獻值(dWAR)也只有-0.2。他的二壘防守在球探評價中從未獲得高分，四月中旬大聯盟初登場後，總教頭辛區(A.J. Hinch)曾讓他以指定打擊代打一次，但對遊走於後段棒次的打者，球隊不可能給他DH規避防守，尤其老虎一向喜歡在指定打擊位置保持流動性。

老虎隊本季的致命傷多得是，但防守絕對是最大一塊。隨著托瑞斯因傷兵再躺平，李灝宇需要在攻守兩端站出來。麥高尼格爾在游擊防線大躍進，老虎二遊的防守稍微好轉，但球迷更渴望看到的，即使在陣中老將高掛免戰牌期間，李灝宇和麥高尼格爾兩位新星上演雙殺。

要獲得穩固的大聯盟位置，李灝宇還得在二壘防守多加把勁，除了增加上壘能力外，和備受看重的游擊手麥高尼格爾建立默契相當重要。 路透通訊社

我認為球隊面臨重建與交易大限洗牌的動盪期下，會快速將李灝宇拉回大聯盟並給先發的調度，本身就是對他天花板(Top10 新秀)的最大認可。數據也證明，李灝宇在二次重返後，打擊端展現出驚人的適應力與階梯式進步(近7場點燃 .762的高標 OPS)。只要能延續球棒熱度，並在守備端與游擊的搭檔建立默契，修正倒退的防守指標，這位23歲的台灣好手有實力在底特律卡位，成為未來數年老虎內野的核心。