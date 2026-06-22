世足攻略／阿根廷爭龍頭 梅西挑戰進球王紀錄

衛冕軍阿根廷首戰在當家球星梅西（Lionel Messi）「帽子戲法」下大勝阿爾及利亞，第二戰碰奧地利，兩支一勝球隊進行「6分之戰」，勝隊有可能鎖定小組第一。阿根廷勝率超過6成，整體占優勢；奧地利狀況不錯，有爆冷門本錢，如果能頂住前30分鐘就有機會搶勝。

阿根廷取勝是普遍預期，但奧地利具備製造麻煩的能力，阿根廷要憑藉更強實力和球星能力搶勝，預估是一個球小勝。

梅西首戰攻進3球後，世界盃進球數已經達到16球，這場有沒有辦法登頂世界盃進球王是焦點。梅西個人狀態好，阿根廷戰術體系和運轉非常順暢，主打控球滲透；奧地利擅長高強度逼搶反擊，這場中場爭奪應該會很多、很激烈。

奧地利防守硬朗但想在90分鐘完全限制阿根廷攻擊火力難度滿大，防守線能不能扛住阿根廷攻擊火力會是比賽關鍵。

挪威球星哈蘭德(左)將對決塞內加爾馬內。 法新社

23日挪威和塞內加爾的比賽是世界盃小組關鍵戰，挪威排名27雖比塞內加爾的17低，但擁有個人突破和攻擊能力都是國際上頂尖的哈蘭德（Erling Haaland），進攻強度比較強，看好挪威勝率6、7成，應該是一個球的差距，不兩隊應該都會晉級到32強淘汰賽。

哈蘭德世界盃處女秀就進兩球，有身高、身材強壯又有爆發力和速度，進攻端展向高強度的終結能力，有今年金靴獎前三名機會。挪威主打高空轟炸和快速反擊，哈蘭德的優勢明顯，塞內加爾的後防線要承受很大壓力。

塞內加爾論戰術執行力也不容小覷，前鋒衝擊力強，擅長中場對抗和定位球，但缺乏像哈蘭德這樣級別的絕對統治選手，且防守偶有當機現象，雖戰術技術嚴明，團隊配合默契也不錯，不過體能上是問題，體能下降後容易丟球，首輪輸給法國就是這例子。