快訊

台中8胞媽證實懷了第9胎 醫：夫妻還想再拚雙胞胎

台積電再創2,485元天價、領軍台股早盤飆逾千點 直攻47,600點關卡

世足／維德角續寫黑馬驚奇！2比2逼平烏拉圭 下戰踢和就能晉級

世足賽／上屆在學校看球 亞馬爾先發就進球喊：實踐兒時夢想

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

「無敵艦隊」西班牙今天以4：0大勝沙烏地阿拉伯，率先進球的18歲新星亞馬爾（Lamine Yamal） 形容，在最大舞台破網是實現了兒時夢想。

亞馬爾開賽10分鐘就進球，下月將滿19歲的他說：「這很特別，我一直夢想可以踢世界盃，在第一場先發進球。我在學校看上一屆的世界盃，能在這裡太棒了，我以媽媽和家人為傲。」

西班牙首戰碰維德角，先前有大腿傷勢的亞馬爾最後19分鐘才上陣，今天他先發出賽馬上建功，成為世界盃史上第8年輕的進球選手，證明身體狀態無礙。總教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）提到，上半場就換下場的亞馬爾其實可以踢得更久，但考量比賽走向且球隊已經掌握戰局，「我們認為他的貢獻度已經夠了，下一場比賽我們會讓他打滿，他回來了而且狀況很好。」

亞馬爾提到，和德拉富恩特關係很好，彼此全然信任，「他問我感覺如何，我告訴他我已經準備好了，我來這是為西班牙而戰，永遠會付出百分之百。」

西班牙第一場被首闖世界盃的維德角逼平，遭受不少批評，今天寫下大勝，德拉富恩特認為首戰後的聲音對自家球員「不公平」，自尊受到傷害，「這是人之常情，這不代表我們會被這些批評困擾，只會激勵大家表現出更好一面。」他補充說，質疑這支隊伍實在太瘋，率隊奪下前年歐國盃冠軍的西班牙教頭說：「我們已經連33場不敗，會有狀況更好的時候，不過質疑這支非常年輕的隊伍，我覺得不公平。」

2026世足賽

世足賽 亞馬爾 世界盃

延伸閱讀

世足賽／無敵艦隊雪恥！上半場西班牙3比0領先沙烏地阿拉伯

世足賽／27次射門就是進不了球 西班牙隊長：對手全線退守不好打

世足攻略／西班牙非勝不可 亞馬爾扮重要角色

世足賽／明星中場拖慢西班牙進攻？ 主帥：對羅德里的批評是侮辱

相關新聞

中職／天花板高很多時候只是想像！葉君璋評選秀大物一針見血

中華職棒新人選秀會即將舉行，報名人數創新紀錄，但外界評估為「選秀小年」。味全龍總教練葉君璋指出，球員潛力不僅依賴天賦，心理素質同樣關鍵。過去被看好的選手許多表現不佳，反而是低順位球員逆襲成星。

世足賽／上屆在學校看球 亞馬爾先發就進球喊：實踐兒時夢想

「無敵艦隊」西班牙今天以4：0大勝沙烏地阿拉伯，率先進球的18歲新星亞馬爾（Lamine Yamal） 形容，在最大舞台破網是實現了兒時夢想。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。