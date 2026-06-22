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煮茶論戰／對手實力差距 造就古拉索「門神」

聯合報／ 趙榮瑞
古拉索門將羅姆。新華社
古拉索門將羅姆。新華社

古拉索首度登上世界盃舞台，門將羅姆第一戰被四屆冠軍德國攻進7球，第二戰碰厄瓜多卻寫下紀錄，以15次撲救創世界盃1966年來非加時賽單場撲救次數新紀錄，兩場比賽呈現巨大反差，除了本身實力，對手的差距也是關鍵。

兩支對手進攻質量天壤之別，德國是傳統強隊，射門幾乎都是高水平的射門，球速快、角度刁鑽，門將即便做出撲救也難以化解；厄瓜多雖有27次射門，但多是外圍遠射，或是傳中後的混亂補射，讓羅姆有很好判斷，撲球有緩衝時間。

現代足球中，體系防守和門將個人發揮有緊密關係，我自己就是守門員出身，後衛如果沒辦法幫助我，對手單刀進來，要守就很困難。古拉索對德國時採取開放防守，防線被滲透，羅姆處於被動；對陣厄瓜多，古拉索退守半場，將厄瓜多限制在禁區外，逼使對手進行低效遠射，羅姆還有判斷時間，能專注處理非必進球的射門。

羅姆已經37歲，經驗豐富，首戰失利後迅速調整心態。能破紀錄還有一個重點，他在第64分鐘到65分鐘間，先擋住一個頭錘，再接連撲下兩顆幾乎是非進不可的球，一分鐘幾乎擋住三個球是關鍵。

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趙榮瑞

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