世足攻略／西班牙非勝不可 亞馬爾扮重要角色

冠軍呼聲很高的「無敵艦隊」西班牙，小組賽第一場和維德角打平，第二場碰沙烏地阿拉伯有背水一戰的決心，將派出最強陣容，儘管沙烏地阿拉伯防守韌性強，面對急需勝利的西班牙仍難以全身而退，西班牙應該可以贏一到兩個球。

西班牙小組賽第一場可能太輕敵，亞馬爾（Lamine Yamal）和佩德里（Pedri）都沒先發，替補上陣已經來不及，被維德角逼平是很大損失，這場非贏不可，戰術會從無效傳控轉向兩側突破，以高強度壓迫求勝。

這場要看西班牙如何破解密集防守問題，第一場西班牙27次射門都沒得分，缺乏破解密集防守的方法，這場預估增加兩側傳中和遠射比例，亞馬爾狀態會是關鍵，他的突破能力將是撕開沙烏地阿拉伯防線的重要關鍵。

沙烏地阿拉伯有亞洲頂級門將和成熟的後衛防禦能力，首戰和烏拉圭和局證明抗壓能力，將持續採取鐵桶陣勢加上快速反擊，密集防守在門前，看是否能複製首戰碰烏拉圭的表現，全力以赴下死守到打平也不是沒機會。

沙烏地阿拉伯具有製造冷門的方法，但西班牙有背水一戰決心，兩隊實力差距在，西班牙在非贏不可下火力一定會加強，應該可以贏一到兩個球。西班牙要注意不要「贏了局勢卻輸了球」，心態要做調整，面對密集防守要做突破，這場比賽要取得優勢，多進球，未來可能要比正負球數。

比利時球星多，德布勞內可以直搗黃龍。 路透

比利時和伊朗在G組第一場都打成平手，這場攸關晉級的關鍵戰，比利時占優勢，預估可以贏一到兩個球，和局機率兩成，伊朗贏球機率大概一成而已。

比利時球星多，德布勞內（Kevin De Bruyne）、盧卡庫（Romelu Lukaku）等人都可以直搗黃龍，但首戰被埃及逼平，後防線年齡又偏高，如果德布勞內缺陣或狀況不佳，勝率就會下降。

伊朗依賴定位球和反擊，最後15分鐘成為進球關鍵期，不過第一場和紐西蘭打平，防守專注度和高空球把握度還有很多瑕疵，控球率也偏低，強硬防守風格可能會領到黃牌。