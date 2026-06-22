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中職／天花板高很多時候只是想像！葉君璋評選秀大物一針見血

聯合新聞網／ Ramos
陳柏凱(左)和許書誠確實有不錯的條件，進入職棒面對更高層級的投手，能否兌現天賦還是未知數。 中央社
陳柏凱(左)和許書誠確實有不錯的條件，進入職棒面對更高層級的投手，能否兌現天賦還是未知數。 中央社

中華職棒新人選秀會將在下周一登場，200人報名締造新紀錄，睽違18年，今年選秀再次沒有任何旅外球員報名，而且頂級高中球員都傾向旅外發展，不然就是先讀大學沉潛等待機會，外界評估連兩年「選秀小年」，更考驗各球團球探功力。

就像台鋼雄鷹總教練洪一中所說的，美國職棒選1輪，日本職棒選1輪，中華職棒的第1輪，基本上就相當於第3輪。近期媒體炒作的大型游擊手，包括大溪高中陳柏凱和高苑工商許書誠身高都超過185公分，打跑守和同齡選手相較有一定水準，被視為今年選秀首輪甚至是狀元的熱門人選，但若放在過去所謂的「選秀大年」，兩人可能第2輪以後才有機會被選到。

陳柏凱和許書誠確實有不錯的條件，但其實他們游擊守備接、傳、腳步位移都有非常大的進步空間，打擊潛能尚待開發，進入職棒面對更高層級的投手，能否兌現天賦還是未知數。

味全龍總教練葉君璋說，高中畢業球員到最後還是看心理素質和頭腦夠不夠強，才能成為真正的好選手。 中華職棒聯盟提供
味全龍總教練葉君璋說，高中畢業球員到最後還是看心理素質和頭腦夠不夠強，才能成為真正的好選手。 中華職棒聯盟提供

味全龍總教練葉君璋日前受訪時，一席談話讓人聽了很有感，「講什麼天花板多高，很多時候只是想像而已，球員不是只有天賦和運動能力，條件再好，到最後還是看心理素質和頭腦夠不夠強，才能成為真正的好選手，要選身材好的，找籃球隊最好的就好了。」

2019年味全龍重返中職參加的第一次選秀，當時以第4指名選進高達187公分的大型游擊手朱祥麟，也就是拿莫．伊漾，再以第11指名前一年選秀落榜生張政禹，結果張政禹不但成為味全龍不可或缺的主戰游擊手，更入選世界12強賽和經典賽國家隊，當初被評為天花板很高，很有想像空間的拿莫．伊漾出賽數逐年遞減，現在已成替補球員，機會非常少。

再往前看，2017年選秀富邦悍將以第1指名選進高苑工商畢業，球探口中的「大物游擊手」楊晉豪，結果他的出賽機會非常少，也沒有好表現，後來被交易到樂天桃猿，並在2024年1月自請離隊宣告引退，生涯出賽112場敲4轟外帶4盜，打擊率0.228。

2018年選秀台東體中游擊手胡冠俞，也是被球探捧得很高的「大物游擊手」，結果進職棒浮浮沉沉。 富邦悍將隊提供(資料照)
2018年選秀台東體中游擊手胡冠俞，也是被球探捧得很高的「大物游擊手」，結果進職棒浮浮沉沉。 富邦悍將隊提供(資料照)

2018年選秀台東體中游擊手胡冠俞，也是被球探捧得很高的「大物游擊手」，甚至有球隊打算第2輪就選進，最終在第4輪被富邦悍將挑走，結果進職棒浮浮沉沉，後來在擴編選秀被台鋼雄鷹挑走，生涯出賽61場全壘打和盜壘都還沒開張，打擊率0.208。同一年被球探「吹」得很高的高中球員，還有興大附農外野手張偉聖，也就是張育成的弟弟，現在已經沒人討論這位球員了。

同樣被捧的很高的高中好手，還有2023年選秀樂天桃猿第1指名穀保家商外野手、U18國家隊開路先鋒邱鑫，2021年選秀中信兄弟第2指名平鎮高中右投陳志杰，2020年選秀統一獅第2指名穀保家商內野手何恆佑，2019年選秀樂天桃猿第2指名平鎮高中右投李承禎，他們進職棒後都沒有值得大書特書之處。

反倒是當年不被看好的選手，後來成為球星的例子所在多有，包括2020年選秀富邦悍將第7指名曾峻岳，2023年選秀台鋼雄鷹第6指名林詩翔，2022年選秀台鋼雄鷹第25指名王博玄，2019年選秀味全龍第21指名陳冠偉，2017年選秀桃猿第7指名黃子鵬，還有許多選秀落榜生、後段生、自培出頭天的例子，族繁不及備載。

台鋼雄鷹隊林詩翔當初選秀時不被看好，卻在上季收下救援王頭銜。 台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊林詩翔當初選秀時不被看好，卻在上季收下救援王頭銜。 台鋼雄鷹隊提供

會有這樣的狀況，台鋼雄鷹總教練洪一中日前受訪時指出，除了球探問題，選秀落榜生或後段順位進職棒的球員，比較珍惜這舞台就會拚命練習，前段順位被選進來的選手，有些人可能覺得自己很厲害，比較沒那麼用心。

也就是沒有所謂的「大物 」，更考驗各隊球探的眼光和深度，球迷應該平常心看待今年選秀各隊選材，因為很可能幾年後才能驗證當年選秀成績，當然也包括選進球員的態度和努力程度，就像當年我們根本就難以想像，現在曾峻岳、陳冠偉、林詩翔能成為球隊牛棚大將，當初都是沒人看好的選手。

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