世足攻略／日、德兩強掌握主動權 慎防突尼西亞與象牙海岸的變數反撲

隨著世足賽小組賽進入白熱化階段，幾場關鍵對決不僅考驗球員的臨場發揮，更是一場場教練團的智慧博弈，從近期各隊的狀態與戰術布局來看，日本與德國雖然在各自的對決中占優勢，但面對背水一戰的突尼西亞，以及擅長反擊的象牙海岸，兩支傳統強權都必須保持絕對專注，慎防對手在困境中全力反撲。

首先聚焦日本對決突尼西亞的賽事，日本在先前首輪以2：2逼平荷蘭，比賽中兩度落後卻能兩度追平，展現出極具韌性的心理素質與團隊默契。目前隊中遠藤航、富安健洋等旅歐主力狀態穩定，預計將繼續主導控球，透過4-2-3-1靈活切換4-3-3的陣型，利用流暢的短傳滲透撕裂對手。

日本主力核心久保建英確定因傷無緣對突尼西亞之戰。 法新社

不過，藍武士並非沒有隱憂，右翼攻擊核心久保建英的傷勢缺陣，將讓日本失去最具威脅的底線突破點，在左右兩側推進力受限的情況下，如何透過中村、上田在進攻中軸的支撐，破壞對方的密集防守，將是能否將優勢轉化為進球的關鍵。

突尼西亞無懼兵家大忌陣前換帥。 美聯社

反觀突尼西亞，首輪以1：5慘輸瑞典，不僅暴露出嚴重的防守漏洞，更在兵臨城下之際寫下世足賽歷史罕見的「臨陣換帥」，這無疑是一把雙刃劍。新教練上任雖可能激發球隊的哀兵必勝士氣，但巨大的磨合壓力與戰術變更，也極易引發陣腳大亂。突尼西亞傳統上主打鐵血防守與快速反擊，若能在肉搏對抗中打亂日本節奏並掌握定位球機會，或能一搏；但我認為，整體技術更流暢的日本仍掌握六成勝率，預期會是一場1：0或2：1的艱難小勝。

另一場德國與象牙海岸的交鋒，則是典型「控球壓制」與「防守反擊」的矛盾之爭。德國隊近期狀態火熱，熱身賽至今累積10連勝，首戰更轟出7：1的瘋狂火力。主帥建立的戰術體系極具壓迫性，依靠穆夏拉（Jamal Musiala）與維爾茨（Florian Wirtz）的創造力與直塞球，不斷在邊路與中路製造殺機。

維爾茨（前）的創造力與直塞球，是德進攻最大發動機。 法新社

然而，德意志戰車的隱患在於左右兩側後衛往往過度壓上，一旦失球，身後留下的巨大空檔將是致命傷。這正是象牙海岸教練團最渴望捕捉的機會。象牙海岸主打4-3-3或4-4-2的平衡體系，戰術重心就是利用極強的身體對抗切斷穆夏拉的控球時間，並寄望於19歲的迪奧德曼（Yan Diomande）與迪亞洛（Amad Diallo）的前場速度組合，在中場斷球後直接打德國防線的背後。

對大象軍團而言，目前最大的未知數在於主力前鋒瓦希（Elye Wahi）涉嫌參與造假風波的缺陣疑雲，若他無法上場，球隊的進攻終結能力將大打折扣。儘管如此，球員的身體天賦與定位球高點仍能給德國防線施加巨大壓力。這場球賽德國依舊擁有六至七成的贏面，但「屢攻不下必有後患」，只要德國能適時調整後防回防速度，1：0或是擴大到2：0的小勝，是最合理的戰局走向。