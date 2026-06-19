世足攻略／巴西沒退路碰海地鐵桶陣忌急躁 美國迎黑馬澳洲應能勝1球

世足賽小組賽第二輪全面開打，首戰各隊的化學反應與臨場變數，讓接下來的晉級形勢更顯白熱化，本輪焦點無疑落在東道主美國迎戰黑馬澳洲，以及傳統豪強巴西對決海地的兩場關鍵戰役，從目前的局勢與首輪數據來看，這兩場比賽都將演變成經典的「矛與盾之爭」，而細節與臨場，將是決定誰能笑到最後的關鍵。

巴西在首戰遺憾與摩洛哥握手言和後，目前僅拿1分，這場面對小組實力相對最弱、首戰0：1不敵蘇格蘭的海地，森巴軍團已經沒有退路，這是一場必須全力以赴、拿下3積分以鞏固出線形勢的關鍵戰。

內馬爾已參與訓練，但第二戰還是無法上陣。 法新社

兩隊不論在身價或是歷史對戰紀錄上，實力都有著明顯的懸殊，正常情況下，巴西理應具備兩球以上的優勢。然而，海地首戰雖敗，但也展現了相當的防守韌性，在背水一戰的絕境下，海地此役勢必會擺出5-4-1的極致鐵桶陣式，主動放棄控球權、壓縮後半場空間，全力爭取平局以保住晉級的一線生機。

對巴西而言，雖然在兩翼的速度與突破具備絕對壓制力，但面對密不透風的禁區，最忌諱的就是久攻不下的急躁。要破解海地的密集防守，巴西必須展現多元的進攻手段，減少無謂的繁複盤帶，把握過人後的「即刻長射」；利用海地守門員視線受阻的機會製造混亂；或是透過兩翼的高空吊球、撞牆配合，甚至在禁區內製造對手犯規取得點球。

海地首戰僅小輸蘇格蘭1球，展現了不錯的防守能力。 法新社

海地的防守動作偏大，面對巴西頻繁的換位移動，下半場體能下降後極易出現傷停或犯規漏洞。只要巴西能保持耐心撕開防線，勝負便無懸念。但如果遲遲無法打破僵局，裁判的尺度、紅牌等臨場變數，將會是這場兵不厭詐的比賽中，巴西需要警惕的翻船危機。

另一場D組焦點，首戰以4：1大勝巴拉圭、展現高強度凶狠壓迫的東道主美國，將迎戰首輪爆冷擊敗土耳其的澳洲，這場比賽不僅是主場優勢與士氣的對決，更是戰術體系的正面碰撞。

美國核心隊長普利西奇首戰傷退，但第二戰前有參與練習應無大礙。 法國新聞社

美國平均年齡僅26.9歲，體力充沛且擅長快速轉換，總教練愛用的4-2-3-1高壓迫體系在首戰執行到位，但此役最大的隱憂，在於核心隊長普利西奇（Christian Pulisic）首場因小腿傷勢退場，他能否及時回歸並調整至最佳狀態，將直接影響美國隊在前場的創造力。此外，美國在全力壓上時，後防線面對快速反擊所留下的空檔，也將是澳洲鎖定的目標。

澳洲在總教練波波維奇的打造下，同樣主打5-4-1的防守反擊體系。首戰面對土耳其高達30次的射門，袋鼠軍團硬是憑藉著嚴密的防守紀律與守門員比奇的優異表現力保不失，並靠著伊蘭昆達（Nestory Irankunda）的反擊一擊斃命，士氣正值巔峰。澳洲的核心戰術非常明確，長期處於低控球率的被動，捱打不要緊，只要後防不慌亂，他們就有反擊的本錢。

澳洲陣中擁有身高198公分的中衛蘇達，美國在防定位球時得警戒這座巨塔。 法新社

值得美國高度戒備的是，澳洲陣中擁有身高198公分的中衛蘇達（Harry Souttar），這尊高塔在定位球進攻中是巨大的威脅。澳洲勢必會利用這個高空絕對優勢，頻頻向美國的禁區發動防空警報。

整體而言，美國坐擁主場優勢、陣容厚度與身價皆高於澳洲，只要不急於求成而被對手逼平，正常發揮下應能以一球優勢險勝。但這場比賽的走勢，完全取決於普利西奇的傷情與臨場的意外事件，美國必須全神貫注，才能在主場順利連勝。