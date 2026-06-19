為柯瑞生涯拚爭冠最後一搏 勇士攻略 ：搶詹皇、短約續獨角獸

柯瑞生涯拚爭冠最後一搏，勇士今夏自由球員市場攻略，一搶湖人前鋒詹姆斯，二短約續簽217公分長人「獨角獸」波爾辛吉斯，建構柯瑞、詹姆斯、格林、波爾辛吉斯核心陣容。

湖人近兩天跟詹姆斯開始有初步接觸，雙方開始談續約合作可能，但勇士仍有機會。儘管湖人有詹姆斯「鳥權」，可以開出比勇士更好條件和合約，41歲詹姆斯現階段加盟任何一支球隊主要考慮，展現誠意最重要，符合生活和家人節奏其次，球隊競爭力第三。

勇士只有一個優勢，柯瑞親自招募詹姆斯，因為勇士最多也只能為詹姆斯開出中產特例約1500萬美元年薪，大概只有湖人一半。

對詹姆斯來說，續約湖人對自己和家人生活最完美。

湖人能給詹姆斯最大合約，詹姆斯事業版圖主要就在洛杉磯，家人也喜歡洛杉磯生活，另外一個考量是詹姆斯兒子布朗尼詹姆斯也在湖人打了兩個賽季，第三季是布朗尼能不能在NBA站穩腳步，證明自己是合格NBA球員關鍵一季。

勇士搶詹姆斯(左)只有一個優勢，柯瑞親自招募，因為勇士最多也只能開出中產特例約1500萬美元年薪，大概只有湖人一半。 法新社

因此詹姆斯最抉擇需要衡量的輕重順序並不難推，一看球隊招募誠意，合約大小非常重要，其次是家人生活考量和距離家人距離是否太不方便，最後才是球隊爭冠實力與競爭力。

目前看起來是湖人總管佩林卡已經跟詹姆斯經紀團隊進行溝通，這跟去年夏天湖人直接冷落詹姆斯，不談未來、沒有任何關切完全不同，去年夏天湖人擺明「詹姆斯要走要留隨便你」，迫使詹姆斯只能執行最後一年5260萬美元合約，今夏成為完全自由球員。

詹姆斯生涯第一次被球隊如此輕視對待，也是第一次成為完全自由球員。

湖人會回心轉意選擇跟詹姆斯談談未來，主要也是生意考量，詹姆斯很可能就是唐西奇湖人生涯最出色隊友，詹姆斯上季表現還是聯盟排名前20名球星，而且湖人能用最小代價留下詹姆斯，對戰力和團隊、爭冠目標都能帶來提升，有何不可。

現在就看詹姆斯心裡怎麼想。

勇士無疑是詹姆斯自由市場第二好選項，除了離洛杉磯最近，對詹姆斯和家人生活影響最小，柯瑞的招募和布魯尼未來NBA生涯規畫都同樣重要。

勇士無疑是詹姆斯自由市場第二好選項，除了離洛杉磯最近，對詹姆斯和家人生活影響最小 法新社

在形勢、合約、生活、布朗尼生涯總體考量下，湖人確實是詹姆斯最好決定。

但詹姆斯對湖人去年夏天冷漠輕視真能放下，這是外界看不到也無法預期的心理。

勇士仍是詹姆斯生涯最後1-2年最棒的選擇，目前勇士計畫短約續簽波爾辛吉斯，保持核心競爭陣容，柯瑞只要健康迎接新賽季，柯瑞+詹姆斯+波爾辛吉斯+格林核心陣容仍非常可觀，下半季前鋒巴特勒健康歸隊，勇士仍是西區爭冠最熱門球隊之一。

勇士上季栽在柯瑞因傷病只打了41場，缺陣41場，巴特勒上季只打了38場就因膝蓋十字韌帶撕裂賽季提前報銷，季中交易過來的波爾辛吉斯也只打了15場比賽，勇士整季都在核心主力大半缺陣情況下硬撐。

如果詹姆斯真能放下對湖人高層的怨，那麼留在湖人打球肯定沒有疑慮，同時要看湖人給的合約大小，以及布魯尼在球隊定位和未來能展現多大誠意。

季中交易過來的波爾辛吉斯也只打了15場比賽，勇士球季都在核心主力大半缺陣情況下硬撐。 路透

一旦詹姆斯放不下去年夏天被湖人「放棄」、「輕視」的怨，勇士會是詹姆斯最可能落點。

勇士需要詹姆斯，柯瑞需要詹姆斯，詹姆斯也需要柯瑞為他減壓，並成為詹姆斯生涯最後1-2年爭冠最大助力。

今年夏天勇士補強計畫和詹姆斯動向息息相關，如果勇士還能私下給詹姆斯更多承諾，那麼詹姆斯成為柯瑞隊友的機率還會再攀升。