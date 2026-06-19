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為柯瑞生涯拚爭冠最後一搏 勇士攻略 ：搶詹皇、短約續獨角獸

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
勇士隊今夏自由市場計畫將重點放在招募詹姆斯(左)和短約續簽波爾辛吉斯。 法新社、美聯社
勇士隊今夏自由市場計畫將重點放在招募詹姆斯(左)和短約續簽波爾辛吉斯。 法新社、美聯社

柯瑞生涯拚爭冠最後一搏，勇士今夏自由球員市場攻略，一搶湖人前鋒詹姆斯，二短約續簽217公分長人「獨角獸」波爾辛吉斯，建構柯瑞、詹姆斯、格林、波爾辛吉斯核心陣容。

湖人近兩天跟詹姆斯開始有初步接觸，雙方開始談續約合作可能，但勇士仍有機會。儘管湖人有詹姆斯「鳥權」，可以開出比勇士更好條件和合約，41歲詹姆斯現階段加盟任何一支球隊主要考慮，展現誠意最重要，符合生活和家人節奏其次，球隊競爭力第三。

勇士只有一個優勢，柯瑞親自招募詹姆斯，因為勇士最多也只能為詹姆斯開出中產特例約1500萬美元年薪，大概只有湖人一半。

對詹姆斯來說，續約湖人對自己和家人生活最完美。

湖人能給詹姆斯最大合約，詹姆斯事業版圖主要就在洛杉磯，家人也喜歡洛杉磯生活，另外一個考量是詹姆斯兒子布朗尼詹姆斯也在湖人打了兩個賽季，第三季是布朗尼能不能在NBA站穩腳步，證明自己是合格NBA球員關鍵一季。

勇士搶詹姆斯(左)只有一個優勢，柯瑞親自招募，因為勇士最多也只能開出中產特例約1500萬美元年薪，大概只有湖人一半。 法新社
勇士搶詹姆斯(左)只有一個優勢，柯瑞親自招募，因為勇士最多也只能開出中產特例約1500萬美元年薪，大概只有湖人一半。 法新社

因此詹姆斯最抉擇需要衡量的輕重順序並不難推，一看球隊招募誠意，合約大小非常重要，其次是家人生活考量和距離家人距離是否太不方便，最後才是球隊爭冠實力與競爭力。

目前看起來是湖人總管佩林卡已經跟詹姆斯經紀團隊進行溝通，這跟去年夏天湖人直接冷落詹姆斯，不談未來、沒有任何關切完全不同，去年夏天湖人擺明「詹姆斯要走要留隨便你」，迫使詹姆斯只能執行最後一年5260萬美元合約，今夏成為完全自由球員。

詹姆斯生涯第一次被球隊如此輕視對待，也是第一次成為完全自由球員。

湖人會回心轉意選擇跟詹姆斯談談未來，主要也是生意考量，詹姆斯很可能就是唐西奇湖人生涯最出色隊友，詹姆斯上季表現還是聯盟排名前20名球星，而且湖人能用最小代價留下詹姆斯，對戰力和團隊、爭冠目標都能帶來提升，有何不可。

現在就看詹姆斯心裡怎麼想。

勇士無疑是詹姆斯自由市場第二好選項，除了離洛杉磯最近，對詹姆斯和家人生活影響最小，柯瑞的招募和布魯尼未來NBA生涯規畫都同樣重要。

勇士無疑是詹姆斯自由市場第二好選項，除了離洛杉磯最近，對詹姆斯和家人生活影響最小 法新社
勇士無疑是詹姆斯自由市場第二好選項，除了離洛杉磯最近，對詹姆斯和家人生活影響最小 法新社

在形勢、合約、生活、布朗尼生涯總體考量下，湖人確實是詹姆斯最好決定。

但詹姆斯對湖人去年夏天冷漠輕視真能放下，這是外界看不到也無法預期的心理。

勇士仍是詹姆斯生涯最後1-2年最棒的選擇，目前勇士計畫短約續簽波爾辛吉斯，保持核心競爭陣容，柯瑞只要健康迎接新賽季，柯瑞+詹姆斯+波爾辛吉斯+格林核心陣容仍非常可觀，下半季前鋒巴特勒健康歸隊，勇士仍是西區爭冠最熱門球隊之一。

勇士上季栽在柯瑞因傷病只打了41場，缺陣41場，巴特勒上季只打了38場就因膝蓋十字韌帶撕裂賽季提前報銷，季中交易過來的波爾辛吉斯也只打了15場比賽，勇士整季都在核心主力大半缺陣情況下硬撐。

如果詹姆斯真能放下對湖人高層的怨，那麼留在湖人打球肯定沒有疑慮，同時要看湖人給的合約大小，以及布魯尼在球隊定位和未來能展現多大誠意。

季中交易過來的波爾辛吉斯也只打了15場比賽，勇士球季都在核心主力大半缺陣情況下硬撐。 路透
季中交易過來的波爾辛吉斯也只打了15場比賽，勇士球季都在核心主力大半缺陣情況下硬撐。 路透

一旦詹姆斯放不下去年夏天被湖人「放棄」、「輕視」的怨，勇士會是詹姆斯最可能落點。

勇士需要詹姆斯，柯瑞需要詹姆斯，詹姆斯也需要柯瑞為他減壓，並成為詹姆斯生涯最後1-2年爭冠最大助力。

今年夏天勇士補強計畫和詹姆斯動向息息相關，如果勇士還能私下給詹姆斯更多承諾，那麼詹姆斯成為柯瑞隊友的機率還會再攀升。

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NBA專欄 勇士

特約記者李亦伸

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勇士隊今夏自由市場計畫將重點放在招募詹姆斯和短約續簽波爾辛吉斯，欲打造以柯瑞、詹姆斯、格林和波爾辛吉斯為核心的陣容。湖人雖具續約優勢，勇士將依靠柯瑞的招募來爭取機會。詹姆斯的決策將受家庭、合約和競爭力影響。

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