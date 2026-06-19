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棒球／林羿豪當年赴日是台灣之光 為何歐子喬卻成鑽漏洞？

聯合新聞網／ 凌軒
2006年林羿豪當年在台中西苑國中畢業之後，就跟日本職棒讀賣巨人隊簽下育成球員合約。
2006年林羿豪當年在台中西苑國中畢業之後，就跟日本職棒讀賣巨人隊簽下育成球員合約。

台灣國中棒球好手歐子喬捨棄平鎮高中的學藉，要去美國讀高中，甚至有可能16歲就在美國參加選秀，引發國內棒壇議論，筆者以為，歐子喬想去美國闖就去，沒有擋的道理，未來會怎麼發展仍是未知數，台灣應該思索的是，怎麼把環境弄得更好，留住這些棒球人才。

歐子喬是台灣與南非混血球員，國中還沒畢業身高就有186公分，而且可以投出150公里的快速球，國中就吸引美國、日本及台灣球探的注意，就看誰先動手？誰能搶下這位大能？

桃園新明國中出身的球員，歐子喬似乎理所當然直升平鎮高中，但他沒有去平鎮高中報到，而是要去美國讀高中，並傳出是有國外經紀公司幫忙牽線，且已跟美國職棒球談好，引發三級棒球教練的恐慌，認為此舉破壞國內棒球的環境，本來高中畢業才能旅外，現在國中畢業就要出去了。

美國職棒有16歲球員選秀的規定，雖然歐子喬的家人說會讀到高中畢業，但大家都猜測歐子喬到了16歲就去選秀，但既然歐子喬真的如此被美國職棒球隊看好，16歲選秀加盟美職又有何不可？

<a href='/search/tagging/2/林羿豪' rel='林羿豪' data-rel='/2/90692' class='tag'><strong>林羿豪</strong></a>雖高中赴日發展不順回到中職，最後2022年在味全龍出賽。 聯合報系資料照
林羿豪雖高中赴日發展不順回到中職，最後2022年在味全龍出賽。 聯合報系資料照

國內國中畢業到日本讀高中的球員不勝枚舉，陽岱鋼、林威助、陳傑憲、吳念庭…等人都是，林羿豪當年在國中畢業之後，就跟日本職棒讀賣巨人隊簽下育成球員合約，而且不乏新明國中畢業的選手去日本讀高中。

為什麼不檢討去日本讀高中，而要檢討歐子喬去美國讀高中？當年林羿豪在16歲就跟日職簽育成合約，為什麼歐子喬不能在16歲就去參加美職選秀？難道這是雙標嗎？

棒協早年就規定要球員在高中畢業後，球探及國內球隊才能簽約，但這條規定顯然已不符合現實環境，如果歐子喬的條件好到有國內球隊在國中畢業就想要，那就讓他去，不要阻礙選手自己選擇，到最後是好是壞，由他自己去承擔。確實，當年棒協對林羿豪國中畢業就赴日也有意見，不過，當時普遍都認為他能獲得巨人隊青睞赴日，以「王建民第二」給予肯定來看待。

林家正也是在國中畢業後到美國讀高中、大學。最後進入美國職棒，現在是家喻戶曉的球員，他的現在跟成就是自己打拚而來，不要阻礙有能力的選手去挑戰更好的未來，台灣只要把環境做的更好，讓棒球人才願意留在國內讀高中、打職棒才是正途。

歐子喬赴美就讀 IMG Academy，引發的或許不只是個人選擇的討論，而是台灣棒球是否開始出現不同於傳統青棒體系的新發展路徑。 聯合報系資料照
歐子喬赴美就讀 IMG Academy，引發的或許不只是個人選擇的討論，而是台灣棒球是否開始出現不同於傳統青棒體系的新發展路徑。 聯合報系資料照

歐子喬赴美就讀 IMG Academy，引發的或許不只是個人選擇的討論，而是台灣棒球是否開始出現不同於傳統青棒體系的新發展路徑。本文從國際球探、經紀團隊與海外教育體系切入，解析「第三條路」形成的背景與意義，並思考當全球棒球市場開始更早接觸台灣青少年球員時，台灣棒球是否已準備好面對新的時代。

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