快訊

SpaceX上市募資860億美元還不夠？傳最快下周再發200億美元公司債

紐約時報廣場突爆槍響！觀光客驚慌躲避 警稱1嫌已落網

老師拒看「鐵拳教育」理由好心酸 同業曝班級追劇感受到學生轉變

聽新聞
0:00 / 0:00

大聯盟首次台灣對決充滿機緣巧合 鄧愷威、李灝宇18年後接棒王建民

聯合新聞網／ 丹尼爾
大聯盟史上首次的「台灣對決」由鄧愷威與李灝宇一起寫下歷史。 美聯社
大聯盟史上首次的「台灣對決」由鄧愷威與李灝宇一起寫下歷史。 美聯社

美國時間6月15日，鄧愷威擔綱太空人先發投手，在主場出戰老虎，而兩天前才從3A被叫回到大聯盟的李灝宇，則是在老虎隊的板凳席待命。比賽進行到第二局，老虎先發二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）上場打擊，鄧愷威一顆外角速球讓托瑞斯揮空，隨後只見他神情痛苦抓著腿部，經短暫評估後只能退場休息。托瑞斯本季已經因傷缺席一個月，六月初才回到大聯盟，沒想到打不到幾場，又再度受傷退場。而緊急接替上來代打的是誰呢？正是李灝宇。

這個千載難逢、大聯盟史上首次的「台灣人對決」，實在需要太多機緣巧合才能發生。老虎前一天對上守護者的客場比賽因雨延賽，讓那天表定的先發投手麥茲（Casey Mize）不需要從傷兵名單回歸，也因而能讓老虎在出賽名單多帶一名野手，否則，李灝宇可能又會被下放，根本不會出現在休士頓。

而作為陣中專門對付左投的內野活棋，老虎總教練辛區（A. J. Hinch）也理所當然沒有將李灝宇排上先發打線，對上右投的鄧愷威。誰想得到，托瑞斯的不幸傷退給了李灝宇替補上場的機會，就這樣促成了一個重要的歷史時刻：兩位來自台灣的選手，在世界棒球的最高殿堂投打對決了兩次，一次三振、一次安打，兩人都有所收穫。

更巧的還在後頭。2008年6月15日，一樣在太空人主場，效力紐約洋基的王建民在這裡先發登板，迎戰當時還在國聯的太空人。這是跨聯盟的賽事，所以平常不需打擊的王建民需要戴上頭盔、站上打擊區揮棒。沒錯，就是那場改變了王建民生涯、讓多少台灣球迷傷心的比賽。六局上半，王建民上場打擊，觸擊護送隊友推進不成，讓自己上到一壘，之後在跑回本壘時扭傷腳踝退場。這次出賽後，王建民的2008年球季就此因傷報銷，從此之後，再也無法回到受傷前的王牌身手。

18年前的6月15日，王建民發生讓全台灣球迷心碎的跑壘受傷。 路透資料照
18年前的6月15日，王建民發生讓全台灣球迷心碎的跑壘受傷。 路透資料照

雖然引起的感受大不相同，不過，如果我們把鏡頭拉遠一些，從宏觀的角度來看這兩件事，2008年王建民的跑壘受傷，和2026年史上首次的大聯盟「台灣人對決」，都會是當代台灣棒球重要的歷史時刻。這兩件事情，發生在同一天、同一地，中間相隔18年。這真的很玄。

而除了這一連串的巧合，大聯盟主、客場的轉播單位、甚至社群媒體小編，也都給予了這次歷史性的對決相當的份量與適當的註記。休士頓的主場廣播電台直播，在李灝宇替補上場打擊時，就點出了兩位台將首次在大聯盟場上遭遇，是「歷史性的一個打席」。電視轉播單位則是指出這兩位是大聯盟目前唯二的台灣選手，「分別來自台中市和新北市」，並提到去年短暫登上大聯盟的鄭宗哲。

大聯盟史上第一次的「台灣對決」，要有諸多巧合才湊成。截圖自MLB YT
大聯盟史上第一次的「台灣對決」，要有諸多巧合才湊成。截圖自MLB YT

老虎的客場轉播單位，雖然在第一打席花了很多時間哀怨托瑞斯的傷退，並未詳加討論這個歷史性的打席。不過在李灝宇的第二個打席，轉播單位就對於兩人的對決和背景脈絡有了非常詳細的說明。轉播提到大聯盟體系目前有19位台灣選手，兩人在台灣被當作英雄人物，而他們也問了李灝宇今天可能對上自己的同胞的心情，他的回應是：「it is what it is（事情就是這樣子）」，這是非常美式風格的豪邁回應，完全不示弱，也沒有一絲新人的生澀。而老虎的官方threads帳號則是以繁體中文發了「台灣人集合！！」的兩人對決短片，完全掌握threads上的球迷生態，也讓李灝宇持續擔綱老虎官方社群的「流量密碼」。

另外值得一提的是，就在這場意義重大的比賽，無論是主、客場的轉播單位，對於鄧愷威的名字唸法，都跟先前「照字面唸」的「Teng」有了區別，而是以更貼近中文的「Deng」來發「鄧」的音。太空人電視轉播單位，也在比賽中說明了這個改變。主要是因為其中一位主播收到了球迷寄來的email信件，告知了「鄧愷威」的正確中文發音，而主播也當面和鄧愷威以及隨身翻譯確認過，才將轉播時的念法做了修正。

有球迷熱心告訴主播鄧愷威姓氏正確唸法，太空人電視轉播單位也從善如流。 路透
有球迷熱心告訴主播鄧愷威姓氏正確唸法，太空人電視轉播單位也從善如流。 路透

轉播單位一方面有些意外，鄧愷威已在美職多年，卻從來沒有人糾正過他們的發音，另一方面也覺得，「我們希望能把名字都唸對」，也因此即使「唸錯」了兩年，還是覺得應該改正過來。其實對於旅美球員的名字該怎麼唸，過去我們總是習慣遷就英文的一般發音原則，但其實這個例子正說明了，名字該怎麼唸還是當事人最大，大聯盟也早就不是獨尊英語的地方了。各種不同語言的呈現和發音，只要當事人本身有這方面的要求或偏好，聯盟和球團都很樂意忠實呈現，這是作為廣納全世界棒球人才的大聯盟，需要尊重不同文化的基本作法與原則。

2026世足賽

MLB專欄 李灝宇 鄧愷威 王建民 太空人 老虎

丹尼爾

追蹤

相關新聞

棒球／林羿豪當年赴日是台灣之光 為何歐子喬卻成鑽漏洞？

台灣棒球選手歐子喬選擇赴美讀高中，引發對國內體系的辯論。許多球迷質疑為何歐子喬在16歲時可以如林羿豪般參加美職選秀，呼籲應更重視棒球環境的改善以留住人才。

大聯盟首次台灣對決充滿機緣巧合 鄧愷威、李灝宇18年後接棒王建民

鄧愷威與李灝宇在大聯盟歷史性對決，成為首場台灣選手對決。鄧愷威投出三振，李灝宇則擊出安打，雙方合作展現台灣硬球新世代。此戰正值2008年王建民受傷18年紀念，引發球迷深思。

為柯瑞生涯拚爭冠最後一搏 勇士攻略 ：搶詹皇、短約續獨角獸

勇士隊今夏自由市場計畫將重點放在招募詹姆斯和短約續簽波爾辛吉斯，欲打造以柯瑞、詹姆斯、格林和波爾辛吉斯為核心的陣容。湖人雖具續約優勢，勇士將依靠柯瑞的招募來爭取機會。詹姆斯的決策將受家庭、合約和競爭力影響。

世足賽／靠補水暫停展開猛攻 瑞士主帥：不給對手反應的時間

瑞士在世足賽小組賽第二輪迎來一場酣暢淋漓的進球大戰，靠著替補上陣的20歲小將曼贊比（Johan Manzambi）下半場驚豔爆發、個人獨中兩元，瑞士最終以4：1大勝波赫，順利登上B組龍頭，賽後這位締造隊史最年輕單場梅開二度紀錄的「超級板凳」興奮地表示，這絕對是他職業生涯至今最美妙的時刻。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。