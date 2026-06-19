大聯盟首次台灣對決充滿機緣巧合 鄧愷威、李灝宇18年後接棒王建民

美國時間6月15日，鄧愷威擔綱太空人先發投手，在主場出戰老虎，而兩天前才從3A被叫回到大聯盟的李灝宇，則是在老虎隊的板凳席待命。比賽進行到第二局，老虎先發二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）上場打擊，鄧愷威一顆外角速球讓托瑞斯揮空，隨後只見他神情痛苦抓著腿部，經短暫評估後只能退場休息。托瑞斯本季已經因傷缺席一個月，六月初才回到大聯盟，沒想到打不到幾場，又再度受傷退場。而緊急接替上來代打的是誰呢？正是李灝宇。

這個千載難逢、大聯盟史上首次的「台灣人對決」，實在需要太多機緣巧合才能發生。老虎前一天對上守護者的客場比賽因雨延賽，讓那天表定的先發投手麥茲（Casey Mize）不需要從傷兵名單回歸，也因而能讓老虎在出賽名單多帶一名野手，否則，李灝宇可能又會被下放，根本不會出現在休士頓。

而作為陣中專門對付左投的內野活棋，老虎總教練辛區（A. J. Hinch）也理所當然沒有將李灝宇排上先發打線，對上右投的鄧愷威。誰想得到，托瑞斯的不幸傷退給了李灝宇替補上場的機會，就這樣促成了一個重要的歷史時刻：兩位來自台灣的選手，在世界棒球的最高殿堂投打對決了兩次，一次三振、一次安打，兩人都有所收穫。

更巧的還在後頭。2008年6月15日，一樣在太空人主場，效力紐約洋基的王建民在這裡先發登板，迎戰當時還在國聯的太空人。這是跨聯盟的賽事，所以平常不需打擊的王建民需要戴上頭盔、站上打擊區揮棒。沒錯，就是那場改變了王建民生涯、讓多少台灣球迷傷心的比賽。六局上半，王建民上場打擊，觸擊護送隊友推進不成，讓自己上到一壘，之後在跑回本壘時扭傷腳踝退場。這次出賽後，王建民的2008年球季就此因傷報銷，從此之後，再也無法回到受傷前的王牌身手。

18年前的6月15日，王建民發生讓全台灣球迷心碎的跑壘受傷。 路透資料照

雖然引起的感受大不相同，不過，如果我們把鏡頭拉遠一些，從宏觀的角度來看這兩件事，2008年王建民的跑壘受傷，和2026年史上首次的大聯盟「台灣人對決」，都會是當代台灣棒球重要的歷史時刻。這兩件事情，發生在同一天、同一地，中間相隔18年。這真的很玄。

而除了這一連串的巧合，大聯盟主、客場的轉播單位、甚至社群媒體小編，也都給予了這次歷史性的對決相當的份量與適當的註記。休士頓的主場廣播電台直播，在李灝宇替補上場打擊時，就點出了兩位台將首次在大聯盟場上遭遇，是「歷史性的一個打席」。電視轉播單位則是指出這兩位是大聯盟目前唯二的台灣選手，「分別來自台中市和新北市」，並提到去年短暫登上大聯盟的鄭宗哲。

大聯盟史上第一次的「台灣對決」，要有諸多巧合才湊成。截圖自MLB YT

老虎的客場轉播單位，雖然在第一打席花了很多時間哀怨托瑞斯的傷退，並未詳加討論這個歷史性的打席。不過在李灝宇的第二個打席，轉播單位就對於兩人的對決和背景脈絡有了非常詳細的說明。轉播提到大聯盟體系目前有19位台灣選手，兩人在台灣被當作英雄人物，而他們也問了李灝宇今天可能對上自己的同胞的心情，他的回應是：「it is what it is（事情就是這樣子）」，這是非常美式風格的豪邁回應，完全不示弱，也沒有一絲新人的生澀。而老虎的官方threads帳號則是以繁體中文發了「台灣人集合！！」的兩人對決短片，完全掌握threads上的球迷生態，也讓李灝宇持續擔綱老虎官方社群的「流量密碼」。

另外值得一提的是，就在這場意義重大的比賽，無論是主、客場的轉播單位，對於鄧愷威的名字唸法，都跟先前「照字面唸」的「Teng」有了區別，而是以更貼近中文的「Deng」來發「鄧」的音。太空人電視轉播單位，也在比賽中說明了這個改變。主要是因為其中一位主播收到了球迷寄來的email信件，告知了「鄧愷威」的正確中文發音，而主播也當面和鄧愷威以及隨身翻譯確認過，才將轉播時的念法做了修正。

有球迷熱心告訴主播鄧愷威姓氏正確唸法，太空人電視轉播單位也從善如流。 路透

轉播單位一方面有些意外，鄧愷威已在美職多年，卻從來沒有人糾正過他們的發音，另一方面也覺得，「我們希望能把名字都唸對」，也因此即使「唸錯」了兩年，還是覺得應該改正過來。其實對於旅美球員的名字該怎麼唸，過去我們總是習慣遷就英文的一般發音原則，但其實這個例子正說明了，名字該怎麼唸還是當事人最大，大聯盟也早就不是獨尊英語的地方了。各種不同語言的呈現和發音，只要當事人本身有這方面的要求或偏好，聯盟和球團都很樂意忠實呈現，這是作為廣納全世界棒球人才的大聯盟，需要尊重不同文化的基本作法與原則。