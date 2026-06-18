世足攻略／第二輪東道主坐擁地利 墨對韓有6成勝率、加國有望破零勝魔咒

世足賽小組賽次輪將點燃戰火，這不僅是搶奪16強門票的關鍵分水嶺，更是考驗各隊教頭在賽程頻繁、體能消耗下的臨場應變。今天將聚焦兩場焦點大戰，A組的北美勁旅墨西哥迎戰「太極虎」南韓，以及B組的地主加拿大對決卡達，這兩場比賽不約而同都牽動著「主場優勢」與戰術博弈，我個人認為，坐擁天時地利的地主球隊，都有望更上層樓。

在A組方面，墨西哥與南韓首輪雙雙搶下勝利，此役誰能勝出，基本上就能鎖定一個晉級席次，外界賽前多聚焦於墨西哥著名的高原主場，不過值得注意的是，本場比賽並非在海拔2240公尺的墨西哥城阿茲特克球場，而是移師到約1566公尺的阿克倫球場。雖然海拔高度有所下降，讓一向以「跑不死」著稱、體能充沛的南韓在體能消耗上相對減輕，但對於習慣北美環境的墨西哥而言，這仍是他們最熟悉的作戰舒適圈。地主的心理優勢與狂熱的球迷吶喊，將是墨西哥最堅實的後盾。

墨西哥隊長阿爾瓦雷斯（Edson Alvarez）將擔綱掌控比賽節奏的重任。 歐新社

從戰術層面來看，墨西哥一向擅長控球與兩側滲透，本場預期將排出標誌性的4-3-3陣型，阿爾瓦雷斯（Edson Alvarez）將擔綱掌控比賽節奏的重任，透過中場的高強度逼搶，壓制南韓的推進。然而，墨西哥此役面臨重大隱憂主力中衛蒙特斯（Cesar Montes）因紅牌停賽，極可能迫使阿爾瓦雷斯必須回撤客串中衛。這條臨時調整的防線，在面對攻守轉換的瞬間，極易露出空檔。

而這也正是南韓最致命的武器，南韓預期採取4-2-3-1或更具彈性的5-4-1防守反擊陣型，完全依賴孫興慜與黃喜燦的速度撕裂對手背後空間。雖然孫興慜首輪6次射門僅1次射正、效率偏低，且勢必遭遇墨西哥的重點盯防，但只要墨西哥在高強度壓迫中出現一次攔截失敗，南韓的直塞球就會成為致命威脅。如果南韓能在上半場利用定位球或快攻先馳得點，墨西哥心態一急，後防空虛，戰局甚至可能向南韓傾斜。

孫興慜首戰射門效率不佳，但墨西哥還是必須嚴加看管。 路透通訊社

整體而言，我依舊看好中場控制力更穩健的墨西哥，歷史數據也站在北美這邊，世足賽歷史上墨西哥對南韓兩戰全勝。只要墨西哥能成功限制南韓李剛仁與黃仁範的組織，臨門一腳把握住，墨西哥有六成勝率能以一球小勝，立於不敗之地。

轉看B組則是一場不折不扣的「東道主之弈」，加拿大與卡達首輪各自收下一場1：1的平局，各拿1積分，對於志在挺進複賽的加拿大而言，這場比賽更是拋開隊史世足賽正賽「零勝魔咒」的絕佳機會。

加拿大頭號射手第二戰可以上場了，要幫球隊破除世界盃「0勝魔咒」。 美聯社

加拿大作為本屆共同主辦國之一，熟悉場地與氣候，加上主場球迷的狂熱氛圍，求勝動機極其強烈。加拿大的戰術意圖非常明確，主導控球權並實施高壓攔截。進攻端的最大亮點莫過於效力拜仁慕尼黑的球星戴維斯（Alphonso Davies）他在首戰缺陣後，明天可望歸隊，以及鋒線尖刀大衛（Jonathan David），這對「雙子星」在左路的爆發力與速度，將是撕裂卡達防線的利刃。

相較之下，卡達的整體身價與世界排名與加拿大仍有段差距，且上屆世足賽三戰皆墨的陰影，讓他們在心理上面臨極大壓力。卡達此役預計採取5-4-1或4-5-1的低位防守策略，試圖消弭對方的進攻空間，再尋求快速轉換。

卡達唯一的翻盤希望，全繫在隊長阿菲夫身上。 法新社

卡達唯一的翻盤希望，全繫在隊長阿菲夫（Akram Afif）身上。阿菲夫具備單兵解決比賽的能力，如果加拿大進攻時後防線壓得過深，卡達極可能利用阿菲夫的速度打反擊。但卡達首輪暴露出進攻轉化率極低的致命傷，加上防線核心邦比托（Moïse Bombito）缺陣，這對本就吃力的身體對抗與高壓逼搶防線而言，無疑是雪上加霜。

加拿大雖有首輪體力消耗過大、中場防守恐現空檔的疑慮，但只要能解決臨門一腳的準頭，靠著主場氣勢與雙子星的邊路突圍，加拿大戰力明顯佔優。我預期加拿大能以一到兩球的優勢擊敗卡達，順利收下歷史性的正賽首勝。