中職／鍾允華離新人王最近 但兩名自培新秀也值得肯定

中職上半季進入最後階段，包含補賽在內只剩兩周賽程，各項個人成績也累積到一定程度，在上半季尚未結束的情形下，投打個人榜上的排名勢必仍有很大的變動，不過在最佳新人的部分，已經可以看出主要的競爭者會是哪幾人了。

根據中職規章明訂，最佳新人僅限未曾於美國職棒大聯盟、日本職棒、韓國職棒一軍之比賽登錄球員身份之本國籍球員(註)得以參與遴選，如第一年投球局數未達40局或打席數未達124打席者，第二年仍有被遴選的資格，但僅以二年為限。

也就是說最佳新人的入圍資格與年齡無關，只看一軍初登場的時間，由於中職選秀會是在季中舉辦，有些新人入選後即在下半季出賽，只剩下隔年一個完整的球季可以表現，時間太短導致不少潛力新秀錯失競爭新人王的機會，不過這並不在本篇要討論的範圍。

劉子杰目前在一軍的打擊表現亮眼。圖／樂天桃猿隊提供 葉姵妤

回到今年球季，符合遴選資格的新秀超過10人，其中表現到達一定水準的野手目前僅有1人，他就是樂天的劉子杰，劉子杰23年雖通過測試會，但在選秀會上落選，之後與樂天簽下自培合約，隔年季初升為正式球員，今年4月底在一軍初登場，第二場就打出猛打賞，至今出賽32場，打擊率3成03，與林智平是樂天打線中唯二打擊率在3成以上的野手，37支安打則是全隊第三名，可以說是戰績慘澹的樂天今年少有的亮點。

李欣穎是台鋼22年的第十八輪，25年初上一軍只投4局，防禦率高達6.75，今年中繼11場，防禦率2.77，WHIP只有1.0，拿到2個中繼點，13局就投出18次三振，K/9值是球隊後援投手中最高的，對於台鋼牛棚戰力有很大的幫助；中信的陳冠穎是另一名年輕的後援投手，去年已出賽35場，拿到10次中繼成功，不過防禦率是不佳的6.03，該季僅投31局，還保有新人王資格，今年大幅進步，出賽10場有2次中繼成功，防禦率僅1.04，表現在中信殘破的牛棚中著實亮眼，目前在二軍調整。

王伯洋2年半後才從自培轉成正式球員。聯合報系資料照

味全的王伯洋同樣是表現優異的牛棚投手，他跟劉子杰一樣在23年參加選秀落選，以自培身分加入味全，2年半後升上正式球員，並名列開幕名單，本季出賽12場，有2次中繼成功，防禦率也僅1.04，成為味全鐵牛棚的一員。

統一3名牛棚投手有新人王的候選資格，分別是高偉強、李軍及鍾允華，高偉強是25年第六輪，新人年就後援出賽14場，投13又2/3局，不過防禦率是偏高的3.95；李軍是24年第七輪，去年在一軍有24場後援，7次中繼成功，3.91的防禦率，這樣的成績以19歲之姿來說算是相當不錯了，本季出賽13場，已有3次中繼成功，防禦率2.45，表現更上一層樓。

由於陳韻文受傷，因此鍾允華今年被賦予終結者的任務。聯合報系資料照

前述幾名年輕投手的投球內容都十分優異，不過鍾允華的表現更勝於他們，台東大學畢業的鍾允華，是24年第三輪，跟李軍一樣去年就有在一軍出賽的紀錄，出賽25場投25局，有5次中繼成功，防禦率4.68，今年由於陳韻文受傷，鍾允華從開季起就被賦予終結者的任務，表現相當稱職，後援出賽23場，已拿下14次救援成功，防禦率僅1.96，是統一勝率能維持在5成以上的關鍵之一。

如果以現階段來看，鍾允華無疑是新人王的最大熱門，即便是目前的成績就已足夠拿下新人王了，更不用說以這樣的狀況去估算，整季可能會逼近去年新人王林詩翔的30次救援成功，而從自培升上一軍，打擊表現亮眼的劉子杰，以及王伯洋、李軍等3人，也都有獲得入圍肯定的機會。

※註.居住滿5年且在台灣業餘成棒球隊效力滿3年、並透過新人選秀加盟的外國籍球員，將被視為本國籍，因此髙塩將樹才能入圍年度最佳新人獎。