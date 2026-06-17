世足攻略／英格蘭正常發揮應可勝老邁格子軍 葡萄牙就怕慢熱輕敵被爆冷

英格蘭和葡萄牙兩支有冠軍相的球隊都將在18日迎接首戰，兩隊的對手也都不錯；英格蘭和葡萄牙都佔上風，預估小贏或平手，就看沒有包袱的剛果有沒有機會爆冷門。

英格蘭目前世界排名第4，克羅埃西亞排名11，實力差不了多少，兩隊近幾年狀況也不錯，實力相當，一定很好看。克羅埃西亞已經連兩屆打進四強，球風韌性，人雖不多但不服輸，尤其「魔笛」莫德里奇（Luka Modrić）的中場控制不可忽略，完全有能力逼平對手。

「三獅軍團」英格蘭球員年輕化，平均年齡26.3歲，以英超班底為主，實力相當不錯，球風走高強度壓迫，總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）喜歡打「4-3-2-1」陣型，可以轉到「3-2-5」的進攻型態，高強度的逼搶和快速反擊，用兩邊突擊撕裂對方防守線。隊長凱恩（Harry Kane）是相當不錯的選手，葛登（Anthony Gordon）、薩卡（Bukayo Saka）兩側路線突擊具有威脅性。

莫德里奇依然是世界級中場，就是體能已撐不了90分鐘。 法國新聞社

克羅埃西亞達利奇（Zlatko Dalić）走務實、控制場地的打法，對控球能力相當重視，對陣英格蘭應該會採「3-4-2-1」防守反擊陣式，核心中場控制、防守反擊加定位球是得分方法。莫德里奇在中場的調整、傳球很恐怖，他身材不高大但是智慧型選手，大賽裡韌性非常強，連兩屆闖進四強，尤其加時賽表現很好，被稱「加時賽之王」，收縮防守做得不錯，隱憂是新老交替，可能會受到影響，尤其莫德里奇體能受限，鋒線創造力有點下降，整體實力較巔峰期有點下滑。

勝負關鍵要看薩卡腳腱受傷是否復原，他的邊路爆發力很強，可以直接克制克羅埃西亞；克羅埃西亞要看莫德里奇的身體狀況，能否完成90分鐘的抗壓。兩隊都精於定位球，英格蘭各方都佔優勢，正常發揮勝的機會大，但如果屢攻不下，「格子軍團」的反攻和定位球可能製造冷門也說不定。

C羅若作為終結者，射門的把握點還是很有威脅性。 法國新聞社

葡萄牙本屆也有冠軍相，要贏剛果有7、8成勝算，剛果想爆冷要依靠極端防守，大概率會用「5-4-1」的嚴厲防守，用兩邊速度衝擊葡萄牙。

葡萄牙擅長高壓迫的逼搶，面對非洲球隊通常控球率能在6成5以上，不過球隊近年偶有大賽慢熱狀況，面對高強度對抗的破解能力讓人質疑，有時輕敵也會造成表現走樣。C羅年紀和體能是否影響前場壓迫攔截的強度不知，但作為終結者，射門的把握點還是很有威脅性。

剛果主打防守反擊，鋒線速度快、終結能力強，且沒有包袱，具備爆冷門資本。 歐洲新聞圖片社

剛果是非洲黑馬，球員多在歐洲次級聯賽打球，身體強度不錯但戰術、紀律較鬆散，攻擊靠個別球員，像前鋒巴坎布（Cedric Bakambu）；剛果主打防守反擊，鋒線速度快、終結能力強，且沒有包袱，具備爆冷門資本，隱憂是陣容深度不足，缺乏國際大賽經驗。

背負奪冠壓力的葡萄牙勝率約6成，也是小勝或平局。葡萄牙前30分鐘要打破僵局，久攻不下可能急躁，若剛果若展現防守韌性，隨時會爆冷門也說不定。