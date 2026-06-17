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讓西班牙27次射門成泡影 維德角40歲門將用生命寫「小卒也能成英雄」

聯合新聞網／ REMI
時勢造英雄，沃齊尼亞硬拚「不輸」讓全世界知道，球是圓的，踢了才知道，「小卒也可以成英雄」。 路透
時勢造英雄，沃齊尼亞硬拚「不輸」讓全世界知道，球是圓的，踢了才知道，「小卒也可以成英雄」。 路透

1975年前的維德角是在葡萄牙殖民統治下的島國，官方文字語言是葡萄牙文語，所以跟千里之外的以葡萄牙文語的巴西，有一樣的革命感情，而沃齊尼亞 (VOZINHA)的爸爸是巴西足球的推崇者，1986年墨西哥世界盃時，看到電視機裡的巴西後衛喬西瑪(JOSIMAR)，在3場球賽踢進2球的好表現，就決定把1986年6月3號出生的兒子取名為喬西瑪-何塞(JOSIMAR JOSÉ)，期待維德角的喬西瑪能踢足球並為祖國出賽爭取榮譽。

現年40歲的沃齊尼亞出生在維德角第二大海港城，明德盧市(MINDELO)，21歲的他為當地巴杜克足球俱樂部踢球，開始了職足生涯，其中經歷兩回合家鄉隊伍明德爾體育、非洲安哥拉的桑比贊加進步球會、東歐內陸國家摩爾多瓦的基希訥烏野牛俱樂部、葡萄牙足球超級聯賽的吉爾維森特球會、西亞賽普勒斯共和國的AEL利馬索球隊、歐洲內陸國斯洛伐克的特倫欽體育協會，目前的他則是效力於葡萄牙第二級聯賽隊伍沙維什體育俱樂部，履歷了15年的「列國足球經驗」，高齡40歲的喬西瑪追逐足球夢也是為了討生活。

<a href='/search/tagging/2/西班牙' rel='西班牙' data-rel='/2/104575' class='tag'><strong>西班牙</strong></a>全場有27次射門(其中7次射正)，均無法突破維德角門將沃齊尼亞(左)防守的大門。 法新社
西班牙全場有27次射門(其中7次射正)，均無法突破維德角門將沃齊尼亞(左)防守的大門。 法新社

這場球讓世界驚豔，本以為會一面倒的懸殊比數，但「紅色怒火」硬是被西非海島岸邊打起的浪給澆熄；目前世界排名64，別名「藍鯊」的維德角國家隊，世足初體驗就讓排名第二的歐洲足球強權難看，當數據公佈，其實歐洲隊並非失去應有的水準，以控球時間西班牙65%、維德角25%及爭搶球權10%，以資訊思考絕對是「鬥牛國」高控壓著踢；雙方球門射正西班牙7次、維德角1次，可以想像沃齊尼亞是如何一球一球的解危，讓板凳席旁的西班牙主帥路易斯-德拉富恩特(LUIS DE LA FUENTE)沉穩不見了，而球場上西班牙球員越踢越沉重，811次傳接球的「功夫活」，其中27次射門包括7次射正，沒進球就是「花拳繡腿」。

賽後，媒體想起「藍鯊」總教練布比斯塔(Bubista)在賽前記者會的一席話：「我們會保持在非洲區資格賽時的好表現，不管面對任何對手，以團隊合作為核心，組織適時攻防基石，向地表國家展現，維德角是有十足戰力，挑戰世界競技足球殿堂，我們清楚知曉對戰球隊水平及實力，但比賽勝負最終是取決於球場上表現來決定。」。

西班牙主帥路易斯-德拉富恩特(圖)，也因維德角門將的防守失去沉穩。 法新社
西班牙主帥路易斯-德拉富恩特(圖)，也因維德角門將的防守失去沉穩。 法新社

零進球和局，對西班牙主帥路易斯-德拉富恩特而言不是壞事，賽後記者會表示：「我們保持積極的態度和提升的渴望，考慮今天比賽形勢，所創造的總總有利條件，本應該贏得比賽，但球員缺乏肌耐力及進球精準度，現在球隊要往前看，把重心投入與沙烏地阿拉伯的比賽，我們必須不斷進步，改進缺失，提升各個方面的攻守環節，抬頭挺胸備戰下一場比賽，永遠是無敵艦隊最主要目標。」

今天時勢造英雄，沃齊尼亞「擋球」，也擋下隊史有可能的「世足首敗」，硬拚「不輸」讓全世界知道，球是圓的，踢了才知道，「小卒也可以成英雄」。

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