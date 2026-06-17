中職／測試會挖掘大量珍珠 朱育賢是最閃耀的一顆星

每年球季進行到年中，各隊開始針對上半季的狀況，著手規畫如何進行陣容補強，首要就是把目光放在一年一度的季中選秀會。其中，最先開始的就是新人測試會，那些沒有光環的業餘好手，有機會直接在球探與教練面前，展現被埋沒的身手，投手的每一顆球、打者的每一次揮棒，都可能讓他們有機會擠進職棒的夢想舞台。

目前中華職棒的選秀會，曾入選經典賽、世界12強、U-23、亞錦賽或亞運等國際賽事國手者，或是曾在成棒主要聯賽有個人成績前三名，又或是經球團或木棒組教練推薦的應屆高中畢業生，可以直接進入選秀會名單。相對地，沒有這些資歷的球員，無論是一般大專、甲組，或旅外、獨立聯盟返台挑戰者，都必須透過新人測試會，經過球團觀察與推薦，才能獲得進入選秀的門票。

新人測試會自2000年首度舉辦開始，有超過千名小將參與這項選拔，至2025年只共有168名球員入選。其中2023年有97位球員獲得推薦，為史上最多的一年；最多球員在選秀會獲選則是2022年，共有19位球員入選。歷史上藉由測試會參與選秀最高順位是2003年的林建宏，不過當時制度與現今有所不同，不可相提並論；近10年獲選的82位球員中，只有3位在前三輪，其餘都是後段才入選。

新人測試會中投手最經典的人物，是2008年唯一通過的官大元。 聯合報系資料照

不過即使選秀順位不一定理想，許多球員更是大放異彩，而且投手及打擊都大有人在。投手最經典的人物，則是2008年在測試會中唯一通過的官大元，但他直到2010年底才獲選加入中職，然而加入兄弟後被教練評為不知該怎麼用他，所幸轉戰牛棚後投出一片天，陸續搶下新人王、中繼王等獎項，職棒生涯長達13年之久。近年則包含李東洺、陳冠偉、林詩翔及吳俊偉等，都是從測試會中被挖角的強投，除了中職獎項外，都已是國手級的好手。

打擊方面，早期有包含郭修延、張詠漢等，曾拿下新人王及最佳進步獎。不過最最閃耀的一顆星，則是2015年通過測試會，直到第7輪第28順位才獲得指名的朱育賢！雖然在新人王不敵首輪獲選的隊友王柏融，但現今的成就已不相上下，他曾獲得全壘打王、安打王、銀棒獎、年度MVP、台灣大賽優秀球員獎等，身價千萬的百轟重砲足以證明，這場砂礫中著實能挖的到珍珠。

中華職棒新人測試會今年6月15日在新莊棒球場進行，6隊總教練都到齊。圖右2為中職味全龍總教練葉君璋。中華職棒提供 中央通訊社

相較於許多被視為即戰力的海歸球員，或是被認為是潛力的高中畢業生，不少測試會球員反而表現更好更強。其中主要原因在於他們經過完整的成棒訓練，但卻因為不是頂尖球員，反而「沒有被操壞」，聯賽時沒有好用天天用，讓身體保存得更好。許多業餘王牌進入職棒後，加強了訓練強度，使得原本消耗大的肩肘，產生受傷而表現下滑，而他們則是心態上已是背水一戰，在技能上更是越磨越強。

昔日曾有球團認為「不可能從砂礫中撿到珍珠」，但隨著運動科學與數據分析的進步，測試會已是另一座職棒人才庫。從投打數據到身體素質的完整檢測，球探能更精準地辨識潛力，也讓更多被忽視的球員獲得舞台。近年來的案例一次次證明，黑馬往往誕生於這個舞台，甚至能在職棒長期站穩腳步。朱育賢的故事便是最佳註腳，從第七輪才被指名，到後來成為百轟重砲，他的成就足以證明測試會能挖掘出最閃耀的珍珠。對各隊而言，目光不該只停留在菁英球員身上，因為真正的驚喜，往往就在砂礫之中。