從百敗大爛隊變美中勁旅 白襪一年完成重建不是只靠村上宗隆

「美中不足、國中程度」時常是大聯盟球迷調侃美聯中區、國聯中區競爭力長期低下的玩笑話，不過這句話放在今年賽季可一點都說不通，國聯中區是唯一有四支球隊勝率達到五成的分區，即便是墊底紅人距離外卡不過3場勝差。美聯中區排名相較往年則呈現洗牌趨勢，去年共有三隊勝率越過五成，其中老虎、皇家表現低迷，位居分區倒數前二令人意外；長年強權同時也是上季龍頭的守護者隊則一如既往，目前暫居首位，而在旁緊追的隊伍，在季前完全沒有人預測得到，竟是上季吞下百敗的白襪隊。

白襪前一次重建從2012後開始，該季拿下85勝後連續七個賽季勝率未及五成，期間做出多筆大型交易案，出清陣中球星，包括塞爾（Chris Sale）、伊頓（Adam Eaton）、昆塔納（Jose Quintana），但換回大量頂級新秀，2020年開始收成，睽違12年再闖季後賽；2021年再接再厲奪下分區龍頭，儼然是美中下個世代霸主，然而好景不長，白襪這波崛起不過短短三年，年輕核心難擔大任，越打越倒退，2022年拿下81勝後全線崩潰，一下子從聯盟新興勁旅，跌至公認最爛球隊，甚至爛到歷史留名，2023年至2025年，白襪連續三年吞下破百敗，2024年更打出41勝121敗、勝率2成53悲劇戰績，打破1962年大都會120敗，寫下現代棒球史上最差勁紀錄。

陣容百廢待舉的白襪，去年進帳倒數第二多的102敗，外界一度認為短期內難見希望，沒想到本季逆勢崛起，戰績一反彈就一飛衝天，鹹魚大翻身，賽季打了將近一半，勝率還能維持在五成以上，甚至一度站上龍頭寶座，堪稱本季最驚奇球隊，且白襪本季得失分差為+10，放在美聯僅次於洋基、水手，紮紮實實一點都不灌水。

那麼白襪本季是哪裡不一樣了？球迷們可能會馬上想到休賽季最大筆，同時也最受矚目的村上宗隆，這名來自日本的超級重砲初來乍到一掃外界對其速球苦手的疑慮，將大聯盟投手打得滿臉豆花，在進入傷兵名單前留下20轟、0.938攻擊指數的超狂表現，從進階數據看來是真貨，擊球強度體現十足怪力，球探們評估中村上有著以亞洲人而言最頂級的原始力量，如今成績不負預期，競爭新人王機會濃厚，為白襪挹注驚人長打火力，下一份合約身價翻倍指日可待。

2024年透過與道奇交易加入的瓦加斯，在2025年已有破繭而出跡象，2026年更是亮眼。 法新社

村上這張兩年3400萬美元合約幾乎可以確定是白襪抽中大樂透，但這只是白襪躍進的其中一個主因，本季陣中還有多名球員開花結果，2024年透過交易加入的瓦加斯（Miguel Vargas）就是最成功案例，2024年道奇隊在一筆三方交易案中獲得艾德曼（Tommy Edman）與寇佩克（Michael Kopech），付出的代價就是曾為陣中農場大物的瓦加斯，該年最終由道奇隊奪下世界大賽冠軍，瓦加斯上大聯盟初期不僅無法兌現高期待，更在母隊冠軍路上被「踢下車」，從球界最佳到最糟糕隊伍，季中一度因在白襪賽事進行期間表情呆滯，被轉播媒體捕捉，迷茫程度可想而知。

交易後瓦加斯表現依舊低迷，該季剩餘42場比賽打擊率是慘不忍睹的1成04，眼看前朝希曼尼茲（Eloy Jimenez）、羅伯特（Luis Robert Jr.）等大物野手最終在球隊都以失敗作收，瓦加斯看似要成為下一個新秀墳場受害者，但白襪依舊讓他以先發三壘手身份穩定出賽，這份耐心收到回報，瓦加斯在2025年最後116場比賽擊出16轟，攻擊指數0.769，已有破繭而出跡象，瓦加斯原先就有著頂尖本壘板紀律，生涯追打率僅在20%左右徘徊，但職業前期擊球品質不高成為最大弊病，在今年取得飛躍進步。

大聯盟自從2024年開始計算打者揮棒速度後，逐漸在專家眼中成為評估打者進步或退化指標，畢竟和原始力量直接相關，而瓦加斯本季揮棒速度從70.6英里竄升至74英里，+3.4增幅領先所有打者，對一些打者來說，擊球力量往往帶來更多揮棒落空，但瓦加斯完美取得平衡，本季16.6%三振率比上季更出色，保送率進一步從9.8%攀升至15.2%，已經是非常全面打者，目前16轟、9盜，攻擊指數0.865，累積全隊打者最多的2.6WAR值，僅用不到上季一半的打席數就追平去年寫下的生涯最多全壘打紀錄，多項數據為居美聯三壘手之冠，目前公布的明星賽票數中，瓦加斯落後給光芒強打卡米奈羅（Junior Caminero），成為18年來首位入選全明星的白襪三壘手機會濃厚，上一位是2008年的克里迪（Joe Crede），若後續票選中球迷再發力，讓他成為先發的話，白襪將有機會終止長達93年乾旱期，瓦格斯屆時將是繼1933年歷史首屆明星賽的戴克斯（Jimmy Dykes）後，首位擔任明星賽先發三壘手的白襪球員。

白襪本季打線三連星中最後一位為重砲游擊手蒙哥馬利，從4月中成績扶搖直上，已是全聯盟全壘打最多的游擊手。 路透

除了村上、瓦加斯外，白襪本季打線三連星中最後一位為重砲游擊手蒙哥馬利（Colson Montgomery），2025年季前，蒙哥馬利在官方百大新秀排名高居第39名，季中登上大聯盟後沒碰上太多撞牆期，菜鳥年僅出賽71場就狂掃21轟，攻擊指數高達0.840，貢獻3.3WAR值，在新人王票選名列第五，照進度整年產量上看40轟以上，以游擊手而言相當不可思議，今年季初表現略為低迷，但從4月19日對運動家起一波連四場全壘打，讓成績扶搖直上，攻擊指數衝破0.8，之後穩定維持在此區間，本季已累積17轟，是全聯盟全壘打最多的游擊手。

身高6呎3吋的蒙哥馬利以游擊手而言身材相當高大，一般而言這種類型球員因為移動範圍，常常被要求移防至其他位置，不過蒙哥馬利卻有著與身材不相稱的守備範圍，本季的OAA（出局製造值）已經高達+11，守備貢獻值（Fielding Run Value）+10，在全聯盟都排名第四，在游擊手這位置僅輸給公認游擊守備第一人、皇家少主惠特（Bobby Witt Jr.），雖然三振數居高不下是一大缺點，但蒙哥馬利絕對有能力競爭未來最佳游擊手頭銜。

上述三人貢獻了本季白襪打線最主要的輸出，團隊狂轟聯盟第四的96發全壘打，攻擊指數0.737聯盟第六，和上季聯盟倒數第三的0.675有天壤之別，已經有能力透過打線攻城掠地，此外，農場今年開箱二壘手安東那奇（Sam Antonacci）有不錯表現，另一名「芒果」蒙哥馬利（Braden Montgomery）生涯首戰就敲出再見轟一鳴驚人，更別提今年選秀手握狀元籤的白襪有機會選到號稱20年以來大學棒球界最強游擊手的喬洛斯基（Roch Cholowsky），有本錢在未來幾年成為最令人聞風喪膽的打線。

今年選秀手握狀元籤的白襪有機會選到號稱20年以來大學棒球界最強游擊手的喬洛斯基。 美聯社

相比之下投手環節則尚待培養，4.29防禦率排名聯盟第20，但同樣有亮點，本季崛起的馬丁（Davis Martin）目前以9勝位居大聯盟勝投王，13場先發防禦率僅2.41，繳出高達3.2WAR值，本季三振率從聯盟後段班的17.3%暴漲至25.2%，獨立防禦率（FIP）是夠水準的2.39，實在讓人難以想像生涯前三個賽季馬丁不過是防禦率4.32的平庸投手，馬丁不畏懼改變投球武器庫，上季初加入了二縫線速球，季中再嘗試投卡特球，今年這兩種球路用量都有顯著提升，現代棒球因應運科升級、情蒐更全面，多樣化球種在近年來形成主流趨勢，而馬丁的改造正是迎合如此風氣，本季馬丁有六個球種用量在10％以上，控制得相當平均，不頻繁使用特定球路、對付左右打都有多種策略能選擇執行，兼具靈活與均衡。

更玄妙的是，除了曲球外，馬丁的速球、伸卡、變速球、滑球、卡特球的速度都坐落在87至94英里之間，幾乎沒有顯著速度區別，這和傳統追求變化球速差的觀念大相徑庭，但對馬丁而言這反而能讓打者摸不著頭緒，難以掌握擊球點，更何況馬丁控球精準，保送率僅5.4%，排名聯盟前10%，為目前成績提供最好背書，當然馬丁被擊球初速不理想，強擊球率相比去年還上漲了，成績注定會下修，但他已經不是前幾年的吳下阿蒙，是下個世代的投手領頭羊。

本季崛起的馬丁目前以9勝並列大聯盟勝投王，13場先發防禦率僅2.41，繳出高達3.2WAR值。 路透

今年白襪農場收成了大物舒爾茨（Noah Schultz），2024年首輪第五順位的史密斯（Hagen Smith）則在3A蓄勢待發，隨時有可能上大聯盟，兩位K翻小聯盟打者的大物左投未來能發展到什麼高度，基本上決定了未來白襪輪值戰力，但無論如何，曾經青黃不接，一度讓球迷們感到絕望的白襪隊，如今終於將所有低迷時累積的資本逐一拼湊、串起，勾勒出未來雛形，看見希望曙光，在正確時間點迎勢崛起的白襪，絕對是未來幾年大聯盟最有趣、最值得關注的一股年輕旋風。

※數據截至台灣時間6月14日