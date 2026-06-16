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世足攻略／弱隊擺大巴搶逼和 冠軍熱門法國、阿根廷都贏1球機率大

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世足攻略／弱隊擺大巴搶逼和 冠軍熱門法國、阿根廷都贏1球機率大

聯合新聞網／ 趙榮瑞
世足一級強隊小組賽屢被逼和，阿根廷梅西與法國姆巴佩要全力避免這種狀況。 新華社
世足一級強隊小組賽屢被逼和，阿根廷梅西與法國姆巴佩要全力避免這種狀況。 新華社

上屆世界盃的決賽隊伍法國阿根廷都將在17日出賽，上屆亞軍和衛冕軍阿根廷贏面都更高，但這屆局勢特別，分組第三的球隊也有機會晉級，現在趨勢是弱隊可能不攻，維持不失分的情況下被逼平搶積分，所以冠軍熱門球隊也可能「翻船」。

法國和塞內加爾，2002年遭遇時塞內加爾爆冷以1比0擊敗法國，相隔24年再碰頭，法國排名第2，塞內加爾排名16，排名接近，且法國過往曾殖民過塞內加爾，塞內加爾多名主力都出生法國，關係密切，有點「兄弟對打」的味道。

不管排名或球員身價都是法國佔優勢，法國本屆也具有冠軍相，核心人物姆巴佩（Kylian Mbappé）將衝擊個人第二座世界冠軍。其實法國上屆就有冠軍機會，但成員經常有摩擦，將帥不合下讓狀況較複雜。

法國陣容相當整齊，各個位置都是明星選手，作為上屆亞軍戰術體系好、成熟度高，面對密集防守的破解能力強。法國戰術主要打快速攻守轉換，兩翼速度都快，依賴姆巴佩的爆發力，進攻橫向和縱向的滲透都做得很好。

塞內加爾不是軟腳蝦，前鋒馬內(左)仍是主力核心，要與法國姆巴佩互相較勁。 法國新聞社
塞內加爾不是軟腳蝦，前鋒馬內(左)仍是主力核心，要與法國姆巴佩互相較勁。 法國新聞社

塞內加爾也不是軟腳蝦，具有攪局能力，非洲預賽取得7勝3平的不敗紀錄，防守也相當好。主將馬內（Sadio Mané）已經離開歐洲主流聯賽，但在球隊仍是絕對核心人物，後防還有庫利巴里（Kalidou Koulibaly）和守門員門迪（Édouard Mendy）坐鎮，但最大隱憂是馬內狀況還沒達到巔峰，攻擊線缺乏穩定終結者。

塞內加爾優勢是身材處於頂級水平，弱勢是防守穩定性，但面對歐洲頂級高強度逼搶，傳球品質可能受到壓制，面對像姆巴佩的頂級前鋒，後防線會承受巨大壓力。

法國整體佔上風，但要打破近期歐洲球隊戰績不佳的心理壓力，且會前賽4場有3場輸給非洲球隊，千萬不要有輕敵心態。塞內加爾有一定反擊能力，也可能不攻、維持不失分。這場輸贏一個球左右，法國贏球機會比較大。

梅西恐怕踢不了90分鐘，阿根廷必須在他下場前盡速取得安全領先。 美聯社
梅西恐怕踢不了90分鐘，阿根廷必須在他下場前盡速取得安全領先。 美聯社

世界盃目前只有兩個隊伍成功衛冕過，阿根廷想打破1962年至今的衛冕軍魔咒，關鍵人物仍是梅西（Lionel Messi）；目前最擔心就是梅西年紀大，能否跑90分鐘是個問題點。防守線上馬丁尼茲（Emiliano Martinez）和羅梅洛（Cristian Romero）依然穩固，但羅梅洛在俱樂部表現不是很好，要注意一下；球隊也有些生力軍，最大優勢是中場控制能力、大比賽經驗和成熟度都是世界頂級。

阿爾及利亞攻擊線上最大亮點就是阿穆拉（Mohamed Amoura），會外賽屢建奇功；中場可能是奧亞爾（Houssem Aouar）、本塔萊布（Nabil Bentaleb），具有傳球創造力，攻守支援也做得不錯，還有最大賣點是守門員席丹（Luca Zidane）是法國傳奇之子，2025年加入添加很多話題。

阿爾及利亞攻擊線上最大亮點就是阿穆拉。 歐新社
阿爾及利亞攻擊線上最大亮點就是阿穆拉。 歐新社

阿爾及利亞球員的肌力和爆發力都相當好，百分之90選手都在歐洲打聯賽，戰術素養高，近期熱身賽曾絕殺荷蘭，防守反擊效率和防守韌性都處於巔峰，最大弱點是防守穩定性，鋒線得分點可能過度依賴馬赫雷斯（Riyad Mahrez），被切斷進攻就會癱瘓，國際賽比賽經驗也沒那麼豐富。

這場整個局面是六四局勢，阿根廷贏面高，預估能贏一到兩個球，只是現在趨勢，不打、不失誤就有機會，阿爾及利亞防守韌性十足，阿根廷若60分鐘沒突破僵局，阿爾及利亞反擊機會會升高。

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趙榮瑞

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