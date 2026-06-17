日職／洋聯唯一防禦率2字頭 西武少今井達也先發卻更猛了

本季太平洋聯盟表現最讓人驚奇的球隊，莫過於埼玉西武獅隊。西武原先被認為面臨戰力換血期，在季前預測時普遍被評為B段班。結果球季打到現在，反倒領先軟銀、日本火腿這些被看好爭冠的球隊，暫居洋聯第一的位子，讓許多球迷頗感意外。

從數據上來看，西武目前之所以戰績翻紅，最大的優勢在於他們堅強的投手群。截至14日賽後，西武的團隊防禦率僅有2.40，不僅排在洋聯第一，而且是聯盟唯一防禦率2字頭球團，領先第二名的軟銀（團隊防禦率3.18）有一段不小的差距。而細分起來，西武先發防禦率更是低到只有2.14，這讓他們團隊進攻能力約只有聯盟平均（團隊OPS0.678排洋聯第三，洋聯平均為0.674），但靠著先發投手的強力壓制，依然斬獲不少勝利。

雖然說西武這幾年來，隊形本來就呈現投強打弱的趨勢，不過去年西武團隊防禦率也才2.99、先發防禦率3.10，兩者皆為在洋聯第三。而且去年陣中還有王牌今井達也在，他主投163.2局防禦率僅有1.92，本季在今井赴美離隊之下，團隊反而繳出逆勢上揚的表現，可見得今年投手群確實更上一層樓。

西武在今井達也離隊下，反而繳出更優異的投手表現。 路透

攤開目前西武的先發陣容，主要有平良海馬、高橋光成、隅田知一郎、渡邊勇太郎和武內夏暉等人，這五人都已經完成九次以上的先發，且沒有一個人的防禦率高於3，成為西武輪值強大的骨幹。而其中最優異的，莫過於暫居防禦率排行榜前兩名的平良海馬和高橋光成兩位右投。

生涯多為後援出賽的平良，2023年一度轉為先發，並且繳出150局、防禦率2.40的表現，早已證明自己能扛下先發重任。可惜因為西武陣中缺乏穩定的中繼後援，讓他前兩年又轉為牛棚角色。今年好不容易得以重回先發，雖然季前一度身體微恙辭退經典賽，不過開季後表現搶眼，目前66局的投球，防禦率僅有0.82。而平良的平均球速也來到152.9公里，是洋聯符合規定局數投手中最快的一位。

而高橋光成今年的表現，可說比平良更讓人驚奇。曾在2022、23年賽季投出頂級先發身手的他，2024年起表現卻突然下滑，不僅這兩年防禦率都超過3，2024年甚至還曾投出「0勝11敗」一勝難求的糟糕表現。去年雖然回穩一些，不過K/9值下滑到5.35，是2015年新人球季以來的最糟，一度讓人以為他已經找不回過往身手了。但他今年則是在75.1局投球中防禦率僅有1.08，而且三振率回升到7.29，拿到7勝並列洋聯勝投王，是2020年以來的最佳表現，堪稱完美復活。

高橋光成今年大復活，目前並列洋聯勝投王。

另外值得注意的是，上述主力先發群中，高橋、隅田和武內都是當年選秀第一指名，渡邊則是第二指名，平良則是因為2017年選秀時，西武判斷其他球隊對平良的重視程度不高，大膽選在第四指名挑中。這反映出西武過去選秀中，對前段輪值的投手評價頗有心得。西武在2018及2019年，雖然曾靠著「山賊打線」拿下聯盟冠軍，但那兩年投手表現不佳，團隊防禦率都破4，缺乏強力投手坐鎮，也讓球隊在季後賽滑鐵盧，刺激了西武近年著重投手培養的決心。

不過相對於先發的亮眼表現，後援方面則是出現一些隱憂。本季扛下守護神重任的岩城颯空，近期表現明顯越來越不穩，六月防禦率高達9.00，近六場出賽有三場出現責失分。從目前西武的安排來看，還是繼續讓岩城主投最後一局，希望他能挺過這波亂流。但如果情況沒有好轉，要拼戰績勢必得尋覓其他守護神人選。而要是岩城沒有回穩，其他人選也沒辦法勝任關門職位，就有可能動到先發輪值人選，這絕對是西武球團不希望看到的狀況。

守護神岩城颯空近期不穩，可能是投手群隱憂。

另一方面，除了今井達也之外，高橋光成、平良海馬等人也都展現過挑戰大聯盟的意願。只是高橋如前所述近年表現下滑，平良則是前年11月才滿25歲，暫時沒有適合旅外的時機點。不過今年兩人在優異表現下，想必能增加大聯盟對他們的興趣。或許到了季末，又會看到其中有誰赴美挑戰也說不定。

這麼一來，今年能夠「意外」打出球隊競爭力，對西武球團來講或許算是個好消息。以目前的表現看來，還有機會在王牌戰力出走之前，先拼一個聯盟冠軍看看。對球隊來說，若是成功拿下冠軍，獲得季後賽及日本一主場舉辦權，又靠選手轉隊拿到不錯的入札金，就能最大化球團利益。至於能不能順利如願，就看接下來的表現了。