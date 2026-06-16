中職／日職明星賽票選偏戰績看成績 中職卻無視這兩項

日職明星賽的球迷票選將於28日截止，最新的中間票選情形在12日公布，兩聯盟呈現不太相同的狀態。

央聯的中間發表名單上出現了不少新面孔，先發投手的第一名是養樂多的山野太一，山野是20年的第二指名，24年首度在一軍先發10場，內容不算太好，24、25年加起來只有8勝5敗的成績，本季先發出賽11場，已拿到7勝，防禦率僅有2.40，投出個人生涯年，他的大幅進步是養樂多戰績轉好的關鍵。

山野的隊友同樣在票選榜上名列前茅，如救援投手部門的奇哈達（José Quijada），本季新加入養樂多的奇哈達已拿到16次救援成功，防禦率僅有2.78；古賀優大、長岡秀樹分別在捕手及游擊手部門暫居第一，古賀是16年第五指名，今年是入隊第10年，去年開始有較多在一軍上場的機會，本季仍是球隊主戰捕手，長岡則是近5年養樂多的主力游擊手。

山野太一是養樂多今年戰績變好的關鍵之一，目前也在明星賽先發投手部門票選領先。 養樂多臉書

外野手部門也有增田珠在第三名的位置，增田在23年季後被軟銀戰力外，之後加入養樂多，24、25兩年都有超過100個打席的出賽，今年成為主力外野手，包含打擊率、打點及全壘打等打擊數據都創個人新高，目前在外野手安全名單內，另外在中繼投手、一壘手及三壘手部分，養樂多的球員也都是第二名。

其他位置除了中繼投手之外，第一名就都是傳統的人氣球隊阪神，央聯的票選情形大致上就是球隊戰績好帶動球迷投票給自家球員，如本季長期分佔前兩名的養樂多及阪神，今年就在明星賽票選上霸榜，如果球員自身表現又不錯，更會成為吸票機，森下翔太及佐藤輝明就是這樣，兩人的得票數都在40萬左右。

阪神戰績好，森下翔太本身又打出優異的成績，讓他暫居央聯人氣王。 美聯社

至於洋聯，10個守備位置中有一半是由火腿球員暫居第一，包括先發投手的伊藤大海、捕手的田宮裕涼、一壘手的清宮幸太郎、外野手的万波中正及DH的雷耶斯（Franmil Reyes），其他幾個位置的首位則有軟銀、歐力士及羅德等球員。

火腿近年來由於年輕化成功加上成績不錯，球迷增加幅度不小，雖只排聯盟第四名，戰績仍是不差的36勝30敗，軟銀、歐力士在前段班，羅德也有5成勝率，除了樂天之外，其他5隊前後的勝差都未超過3場，戰績接近使得洋聯的明星賽票選並沒有呈現太嚴重的一隊獨大現象，個人表現成為球迷投票的依據，因此戰績較普通的羅德，也有包括打擊榜上第二及第五名的西川史礁及小川龍成、中繼王鈴木昭汰等3人是該守備位置的最高票，有趣的是，目前暫居洋聯龍頭的西武，卻沒有在票選領先的球員。

無論是戰績提升帶動投票意願的央聯，或是比起戰績更看重球員本身表現的洋聯，都符合明星賽票選的意義，也就是讓球迷用選票回應球員的努力，讓表現優異的球員有機會藉由明星賽票選被更多球迷注意到，如過去沒有太多人認識的山野太一，今年成績飛躍式的進步，球迷就用選票讓他成為先發投手票選第一名，讓大家都知道他，這才是明星賽的初衷，明星賽應該是對表現好的球員的肯定。

清宮幸太郎目前在洋聯一壘手部門票選領先。 聯合報系資料照

中職的明星賽票選情形不同於日職、韓職或大聯盟，每年的票選結果都是複製貼上，無論球隊戰績多差，球員表現比起往年有多大衰退，甚至出賽場次非常稀少，仍然穩穩地自動坐上票選最高票，這樣就讓明星賽失去原本的意義，真正打出好成績的球員反而得不到應有的鼓勵及肯定，每年都是同樣的面孔參加明星賽，近年來開始靠場邊活動、周邊贈品、應援陣容來吸引球迷進場，相對於日職聚焦於球員的明星賽，中職的明星賽更像是一場園遊會，當然各國球迷有各自的喜好，中職的這種明星賽型態也算是創造出了屬於自己的特色。