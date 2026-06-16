扶正哈波或交易福克斯？馬刺今夏面臨四大難題舉步維艱

馬刺2026總冠軍賽之旅輸得灰頭土臉，今年夏天「進退兩難」。

馬刺今年夏天必須要面對並解決的課題是：

1、是不是要扶正總冠軍賽全隊表現第二好菜鳥後衛哈波。

2、該不該交易後衛福克斯，還是留下來看1-2年。

3、今年夏天馬刺陣容不需要微調

4、馬刺全隊沒有一個能在關鍵時刻「硬解得分」殺手，像尼克王牌後衛布朗森一樣，每場關鍵時刻都能挺身而出，在隊友都不能得分情況下「硬解」，帶領尼克突破層層困境。

2026總冠軍系列賽打了五場，馬刺有72%時間都領先尼克，每場比賽最少曾領先尼克12分，G4最多領先29分，G5最多領先16分，四場敗仗都被尼克逆轉，其中有三敗是栽在第四節被翻盤。

馬刺全隊沒有一個能在關鍵時刻「硬解得分」殺手，圖為球隊第二得分手卡瑟爾，也未能擔此任務。 法新社

馬刺四敗中，兩場輸1分，一場輸4分，馬刺該贏卻贏不下來比賽至少三場。

馬刺總冠軍系列賽輸得離奇、難懂，因為每一場幾乎都在第四節崩盤，就算馬刺例行賽60勝，最終直接殺進總冠軍賽，創造史上最大驚奇之一，儘管馬刺所有一切都超乎預期的好，但也掩蓋不了總冠軍賽被尼克打得灰頭土臉慘狀。

馬刺維持原班陣容，再拚一季，只進行角色球員微調機率最大，這是NBA絕大多數球隊都會做的決策，特是馬刺這麼年輕，他們有的是時間和還沒有兌現的驚人天賦。

福克斯四年2.29億美元合約2026-27年賽季開始執行，平均年薪超過5500萬美元，這會是馬刺未來負擔，甚至可能成為絆腳石。儘管馬刺仍處於享受「新秀紅利」階段，卡瑟爾、哈波、「斑馬」溫班亞瑪未來還有1-2年新秀紅利可以運用，福克斯合約兩年內還不會形成重大負擔。

但福克斯被高估甚至過譽情況，今年總冠軍賽受到無情檢驗。

今年季後賽福克斯投籃命中率4成1，全隊主要「10人輪換」第二差，只好於總冠軍賽打得荒腔走板前鋒強森4成，福克斯季後賽出手次數全隊第二，僅次於斑馬，球權第一，關鍵時刻球權和戰術掌控者，福克斯的問題不只是季後賽狀況低迷，多年來我一直認為他始終被高估、過譽。

福克斯(前)被高估甚至過譽情況，今年總冠軍賽受到無情檢驗。 美聯社

福克斯不只今年季後賽和總冠軍賽表現低迷，投籃更慘，季後賽三分命中率2成9，全隊主要「10人輪換」最差。總冠軍賽福克斯投籃命中率甚至掉到3成4，三分命中率2成5，慘不忍睹。

我從沒有指責福克斯，因為他本來就不該站在這個角色和位置，但馬刺卻讓他擔任這麼重要而且關鍵核心持球點，這是馬刺教練強森犯的錯和敗筆。

扶正哈波是必然，但如果需要進一步交易身價形象大跌福克斯，今年夏天或未來一年馬刺會非常痛苦。

被尼克打趴，馬刺就是第四節或關鍵時刻沒有一個能硬解球星，為馬刺解決進攻得分問題，斑馬能在未來一年養出決勝、關鍵球能力？沒人說得準，斑馬再進化，他畢竟是226公分巨人，不可能自己持球帶球從三分線外一路打進去，像布朗森一樣、如顛峰詹姆斯，或者是勇士王牌柯瑞，斑馬都沒能力這麼打。

今年夏天或許馬刺需要透過交易，找到一個能在關鍵時刻，至少在第四節進攻能硬解球星。

41歲完全自由球員詹姆斯是很可以選項，但不是完美人選，老詹畢竟太老，但聯盟能完成各種硬解得分球星並不多，馬刺必須慎重其事做出關鍵決策。

今年夏天或許馬刺需要透過交易，找到一個能在關鍵時刻，至少在第四節進攻能硬解球星，才能協助溫班亞瑪。 路透

沒有一個能硬解完成進攻得分球星帶隊，馬刺季後賽還是會遇上所有麻煩和困境。

馬刺進退兩難，福克斯1-2年內只能留下又難以出手，扶正哈波又得進行陣容微調，馬刺奪冠計畫只能看斑馬能在一年內進化到什麼程度。