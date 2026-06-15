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世足攻略／無敵艦隊首戰握絕對主動 對維德角可勝兩球

聯合新聞網／ 趙榮瑞
被視為西班牙未來巨星的天才亞馬爾(左)，與19歲的庫巴西是首度登上世界舞台，整體實力很好。
被視為西班牙未來巨星的天才亞馬爾(左)，與19歲的庫巴西是首度登上世界舞台，整體實力很好。

「無敵艦隊」西班牙首戰碰維德角，被視為冠軍熱門的西班牙預估有超過8成勝率，占絕對主動，應該可以贏兩個球左右，不過「球是圓的」，沒有絕對輸贏；逼平是維德角的上限，或許會保留精力來拚沙烏地阿拉伯。

西班牙2024年歐洲盃奪冠，選手都是最近很夯的選手，中場有曼城後衛羅德里（Rodri），可以涵蓋的面很廣，是西班牙基本支柱；23歲的佩德里（Pedri）從天才少年變頂級中場，後衛還有被視為西班牙未來巨星的天才亞馬爾（Lamine Yamal），還有19歲的庫巴西（Pau Cubarsi）也是首度登上世界舞台，整體實力很好，不過年輕球員面對大賽是否會緊張，有待觀察。

西班牙2010年奪冠以來沒再進入16強，本屆想打破魔咒，首戰要避免心態放鬆被偷襲，開賽前30分鐘就要建立進球優勢，防止比賽進入維德角擅長的拖慢消耗戰。西班牙應該會利用亞馬爾的速度優勢，製造一對一突破壓迫維德角防線；西班牙橫向移動快一點，位置補出來就有空間，分球給快速插入的中場，就有破門機會。

「無敵艦隊」西班牙首戰碰維德角，被視為冠軍熱門的西班牙預估有超過8成勝率，占絕對主動，應該可以贏兩個球左右。 路透
「無敵艦隊」西班牙首戰碰維德角，被視為冠軍熱門的西班牙預估有超過8成勝率，占絕對主動，應該可以贏兩個球左右。 路透

維德角身高優勢明顯但制空權的機率難說，唯一途徑就是製造爆冷門。維德角是這次人口最少的參賽國，但非洲會外賽可以打下喀麥隆和安哥拉，一定有其特色。維德角的球隊核心人物主要在葡萄牙和法國打球，整體性滿強，最大優勢是防守穩固和心態放鬆，但整體實力較差，防守線會承受很大壓力。

16日另場比賽比利時對埃及，比較看好比利時，應該是比利時一到兩個球取勝，但比利時「黃金一代」核心人物處於職業生涯末期，球隊陣容老化嚴重，防守速度是比利時較弱一環。

比利時中場核心德布勞內（中）儘管體力下滑，仍是世界等級球星，可主導節奏。 路透
比利時中場核心德布勞內（中）儘管體力下滑，仍是世界等級球星，可主導節奏。 路透

比利時中場核心德布勞內（Kevin De Bruyne）儘管體力下滑，仍是世界等級球星，可主導節奏；盧卡庫（Romelu Lukaku）禁區的作用和射門仍有威脅性，關鍵是高強度的三場小組賽能否保持狀態。兩側傳中是比利時主要進攻手段，相比巔峰時期，攻防轉換速度有所下降，不過大賽比賽經驗比埃及好一點，多利用定位球和兩邊突破取得分數。

埃及過去3次參賽還沒勝場，單屆最佳成績是2平1負，今年要突破零勝魔咒，球隊絕對核心是薩拉赫（Mohamed Salah），加上年輕球員上來，整體戰力有所提升。埃及針對防守反擊，預計採用五個後衛，立足防守，限制比利時中場滲透，再找到機會突擊，依靠薩拉赫的個人能力和反擊速度尋找機會。

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趙榮瑞

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