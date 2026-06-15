日職／代理監督帶出口碑 巨人換帥風波反因禍得福

2026年對讀賣巨人隊而言是一個充滿考驗的的賽季，背負著奪回優勝的使命，卻在季中發生了監督阿部慎之助因涉嫌對長女施暴遭警視廳以現行犯逮捕、其後獲釋，隨即他向球團請辭獲准。這起震撼日本球界的風波讓巨人軍形象受損，也讓巨人在交流戰前夕投下震撼彈！

然而有趣的是，就在巨人隊換上作戰整合教練橋上秀樹接替阿部慎之助擔任代理監督之後，球隊戰績反而產生了明顯的變化。巨人隊在交流戰打出了10勝6敗2和的成績，勝率0.625是央聯唯一交流戰勝率過5成的球隊，使得巨人坐上了央聯第一。正當中央聯盟各隊繼續陷入被洋聯「刷卡進補」的狀況下，巨人顯得一枝獨秀，尤其是阪神、養樂多兩支原先領先的球隊，交流戰分別只有5勝11敗、6勝11敗1和，失速的結果讓巨人反倒登上了王座。

60歲的橋上秀樹球員時期效力過養樂多、日本火腿兩隊，但他並非主力，主要專任代打，退休後曾在樂天、巨人、西武等隊擔任過教練，主要師承野村克也的「ID野球」，加上2020-2024年擔任新潟OISIX的監督，讓他這次在這麼緊急的狀況下臨時救火上陣，反而以最快的速度讓球隊在深陷動盪的情況下穩定下來，沉穩且開放的帶兵風格獲得好評。另外就是他充分尊重選手的自主性，這讓巨人隊的選手擺脫之前阿部時期的壓力，加上坂本勇人、丸佳浩等老將的運用方式得宜，巨人隊在交流戰之後呈現了截然不同的氣氛以及氣勢。

不過橋上秀樹當初接下的任務是代理到球季結束，而即使只是「代理」身分，他卻是巨人軍隊史上第一位非巨人正統出身的監督。以巨人軍的傳統門派作風，不僅非巨人正統出身者不可能，甚至選才還會以「巨人王牌投手、巨人四番」為主，加上等著接班大物OB眾多，原本設定橋上秀樹的任務就是到球季結束。

或許大家會感到好奇，如果橋上秀樹一路帶領球隊衝上中央聯盟優勝，甚至後面的日本一總冠軍，狀況是否會改變?但依照巨人的OB牌真的太多，或許借重橋上秀樹豐富的經驗以及善於溝通的特質，作為未來輔佐新監督的首席第一人選，這樣的體制機會還是較高。因為這些未來有望接班的巨人OB之中，包括了現任OISIX新潟的棒球事務總管桑田真澄，以及明星外野手高橋由伸的回鍋，或是現在教練團成員川相昌宏、怪物投手江川卓，甚至是一直都有廣大聲音渴望再看到他穿上GIANTS球衣的松井秀喜，都陸續被媒體點名。

而無論是誰，距離年底要真正攤牌的時間還有將近半年的時間，這也給了巨人運作新監督誕生的時間。儘管橋上秀樹正式升格的機會不大，不過經過這段時間，他的帶兵評價直線上升是事實，尤其對巨人球迷而言，他在球隊身處動盪的時刻給了最大的安定感，展現指揮官的價值，也帶來了新的思考:「好像非OB也帶得不錯!」

隨著球季慢慢進入到中半段，這樣的劇情發展將更加有趣。尤其季前一面倒優勝呼聲最高的阪神虎，呈現出來的戰果並沒有這麼的無懈可擊，養樂多又是重建第一年的球隊，實際上能走得多遠仍是未知，巨人隊走過這次的季中換帥風波之後反而出現了新的契機。