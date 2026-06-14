世足攻略／「死亡之組」日荷關鍵戰 不是一球之差就是平手

F組是本屆世足賽「死亡之組」，分組第一場荷蘭和日本就是關鍵戰，荷蘭世界排名、總身價都優於日本，近期還有14場不敗紀錄，狀況十分穩定，荷蘭可能小贏或平手；日本憑藉流暢技術，具備製造麻煩的能力，可能扮演小組第二的角色。

這組4隊荷蘭、日本、瑞典和突尼西亞都不會差到哪裡去，是確確實實的「死亡之組」。荷蘭世界排名第8、日本第18，排名也不會差太遠，不過荷蘭是歐洲傳統勁旅，成績穩定、經驗豐富，戰術風格以「4-3-3」為主，中場防守穩固，有范戴克（Virgil van Dijk）和德容（Frenkie de Jong）等世界級球星，組成堅強的防守線，隱憂是鋒線穩定性沒有那麼凸顯，久攻不下可能有被反擊風險。

日本隊賽前練球。 新華社

日本機乎是全歐陣容，近期熱身賽態度也十分積極，和歐洲一流強隊比也有傑出實力。日本技術細膩、傳控流暢，團隊戰術執行力強，擅長高位逼搶、快速反擊，最不利是賽前遭遇傷病打擊，隊長遠藤航和主力邊鋒三笘薰因傷腿退出名單，對日本打擊相當大，攔截、突擊造成極大影響。

日本的身體對抗相對薄弱，高空交手可能是隱憂，不過戰術體系成熟，具備和強隊抗衡本錢，團隊默契也相當好，上屆也曾擊敗德國和西班牙，證明對歐洲強隊的對抗能力。

荷蘭隊賽前練球。 新華社

這場勝負可能取決荷蘭能否利用身體整體優勢壓迫日本，日本能否透過高效率的傳接球和防守反擊抓住機會，不是一球之差就平手。這組4隊都有可能晉級，第一輪第一場絕對是關鍵，荷蘭若勝占有出現絕對優勢，日本若能取分或打平，或許成績會比較好，也可能以分組第三晉級。

E組首戰德國對古拉索，兩隊實力、排名都有差距，德國排名第10，庫拉索排名82，除是首次闖入世界盃，也是這次48隊裡土地面積最小、人口最少的參賽國，預估德國會贏兩個球以上。

兩隊看陣容身價就有明顯差距，德國有許多世界級球星，缺乏球星的古拉索球員總身價才0.26億歐元；古拉索預計會打「5-4-1」陣形，以保守的密集防守陣式，試圖透過定位球和快速反擊增加威脅性。