中職／歐子喬事件其實很簡單 複雜的是大人世界各種算計

「我認為不用特別去報導他的選擇。」對於近期飽受熱議的「歐子喬事件」，統一獅總教練林岳平日前受訪時，呼籲媒體不用特別報導歐子前選擇放棄就讀平鎮高中，選擇赴美國佛州IMG Academy運動學院延續生涯，並強調歐子喬有選擇自己人生的權利。

15歲的台非混血好手歐子喬，身高超過185公分，在新明國中球速就飆到150公里，絕對是國內難得一見的大物，當然是很多「大人」競相爭取的好手，近期媒體已做了相關報導，在此就不再贅述。

無論事情真相為何，就像林岳平所說的，歐子喬只是個孩子，有想做的事情，家長也有考量，這是他們家庭所選擇的道路，大家應該祝福他，不管背後因素為何，應該探討的是這個孩子未來能走多遠；林岳平更呼籲， 「大家不應該用制度、輿論，希望他怎麼樣的方式，然後套在他身上。」

統一獅總教練林岳平日前受訪時，強調歐子喬有選擇自己人生的權利。 聯合報系資料照

對於有媒體指出，歐子喬事件恐怕會造成台灣基層棒球 「中南美洲化」，林岳平認為，非常特殊的球員才有這樣的選擇，這個例子不多，就是因為不多，所以才會顯示突出，應該給予祝福，更呼籲，「我認為不用特別去報導他的選擇。」

歐子喬在平鎮高中讀續打球，還是到美國佛州IMG Academy運動學院延續生涯，孰優孰劣仍是未知數，但他只是15歲的孩子，他的媽媽也發聲明希望外界停止過度討論，讓孩子專心學習與訓練。既然他們已做出選擇，外界應該給予祝福，現在比較值得討論的大概就是歐子喬考取平鎮高中體育班，告知校方放棄入學的方式和過程可以再細膩一些。

歐子喬只是個孩子，選擇赴美的決定其實可以很簡單，讓整個事件變得異常複雜的，是一群大人，更精確地說，是有利害關係的大人。

另一個話題是，近年中職蓬勃發展，球員薪資水漲船高，但依舊有許多國內高中、大學好手第一志願仍是旅外發展，已經旅外的球員不到最後關頭，絕不輕言返台打球，就連旅日多年的左投王彥程，都選擇赴韓職發展，而且投出一片天。

歐子喬只是個孩子，選擇赴美的決定其實可以很簡單，讓整個事件變得異常複雜的，是一群大人。 學生棒球聯盟提供

簽約金無法突破600萬天花板，只是中職無法留住人才的原因之一，中職養成、訓練計畫和各項誘因，看起來都不足以讓好手願意留在台灣，中職由啦啦隊女孩和強大韓援撐起的夢幻榮景，確實吸引不少人入場，但球團對於年輕選手的育成，和追求技術層面的卓越，顯然跟不上引進大量韓援的腳步。

前旅美投手羅錦龍談歐子喬事件直言，「如果你是父母親的角色，假如是你的小孩會怎麼做？答案應該就很明顯了。」同樣的問題來問現在國內青棒頂尖好手和他們的父母，「如果你是球員，或你是球員的父母親，要選擇旅美還是留在中職？」答案應該也很明顯了。

頂級旅外球員可以先領一筆豐厚的簽約金，國家隊徵召、解兵役也會優先考量優秀旅外球員，即使沒打上大聯盟，或在日職一、二軍上上下下，如果在國際賽或小聯盟有不錯成績，在日職曾風光過，中職球隊照樣捧著大把銀子期待你加盟，更別提能學習外語，看到不一樣的世界，見識過不一樣的訓練環境，這樣額外的紅利，如果是你，你會怎麼選擇？

著名棒球名將吳復連，高中時就將兒子吳念庭(右)送去日本發展，選擇不同的道路。 聯合報系資料照

中職和台灣棒球在進步，相對地，國外棒球和職業棒球聯盟也在進步，特別是小聯盟薪資待遇和生活環境都大幅成長，林家正寧願在日職二軍打拚，也不願回到中職打球，當然還有選擇韓職的王彥程，這對中職各球團和聯盟無疑是一項警訊，如果現狀沒有改變，5年、10年後我們依舊會談論同樣的話題。