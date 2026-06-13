馬刺慘遭史詩級逆轉不單是球員迷航 主帥強森三宗罪難辭其咎

總冠軍第四戰，雖是被動，但馬刺總算嚐到讓唐斯（Karl-Anthony Towns）犯規麻煩的美好滋味，還是在第一節只剛過1分鐘情況下，加上上半場驚人的54%三分命中率（14顆命中創下決賽紀錄），全場最多領先達29分，誰料到最終卻成了總冠軍史上，打破2008年第四戰塞爾蒂克逆轉湖人24分紀錄，聖城球迷的心碎瞬間。

賽後外界尤其重砲抨擊福克斯（De'Aaron Fox）上籃遭封阻乃錯誤決策的聲浪，但撇開其選擇亦有其道理，美國許多球迷反而能同理，一位球星在電光火石間做出這般判斷的情有可原；就筆者角度，除焦點更應該放在大力讚賞阿努諾比（OG Anunoby）不愧聯盟頂級防守者的動人表現，就實際場上脈絡，溫班亞瑪作為絕對王牌關鍵時刻的兩罰落空，以及主帥強森（Mitch Johnson）整個下半場的缺乏作為，該負起的責任只該更重。

尤其是後者。當你從一度領先達29分，最終被1分逆轉，問題絕對不會只在場上的其中一球或一個回合，這場大逆轉的真相，實則還在於強森與尼克總教練布朗（Mike Brown)下半場的對弈中，被毫不留情的完勝，導致球隊經驗生澀的弱點，徹底浮上檯面。

簡單歸納，強森此戰尤其在三大面向遭到痛擊：

失控的三分，第三節的空轉

大逆轉悲劇的伏筆，從第三節開始埋下。這一節馬刺最大的問題，在於顯而易見的三分球濫投。問題本身並不在馬刺該節優先選擇三分投射，這個方向其實合情合理，當你在上半場三分球26投14中命中率超過五成，當過去幾場比賽溫班亞瑪對上羅賓森（Mitchell Robinson），主要都以外線狙擊，當球員體力開始下滑，這些都為球隊大量三分投射，帶來了充分的理據。

問題在於，如果苗頭不對，總教練就該快速回應，我們看到的卻是，馬刺整個第三節義無反顧地陷入濫投，最終單節耗費了主力大量上場時間，溫班亞瑪幾乎打滿整節，卻只換得單節得分14：26，被追到僅剩15分，為尼克第四節絕地大反撲的傳奇，提供可以追得到的溫床舞台，以及做得到的心理動機。

馬刺第三節大量外線失手卻始終沒找到更好的得分方式。 法新社

就比賽內容觀之，第三節球員們的三分濫投，根源除了上半場投射的信心，也應該來自體能巨耗下的省力心態，開節幾次強攻不是未果，就是被犯規收場，導致球員想乾脆飄在外面打。事實上這節12次三分投射中，多達7球是Wide Open，另外5球也是Open的出手空間，馬刺的確透過切傳，創造出合理的出手機會。

但如果在這種情況下，三分球還是低迷：Wide Open 7投中2，Open 5投盡墨，整個第三節出手20次，其中三分球就佔了12投卻僅2中，那問題很可能也來自體能，已不足以支撐馬刺球員們上半場的穩定手感；尤其當時反而聖城得面對的是，因為犯規麻煩上半場幾乎坐穿板凳．下半場因此體力充沛的唐斯，以及尼克終於兌現第三場敗仗後誓言將改進的積極切傳跑動，隨之而來不斷調動溫班亞瑪四處奔波的5-Out打法，讓球員們的體能消耗更鉅。

當你不斷在外線投射卻落空，對大幅落後的尼克來說，自然是感激不盡，防守端樂得輕鬆，進攻端則不斷有打轉換機會，但在落入這般陷阱之前，主帥本該介入有所作為，投不進就該更接近籃框進攻，紮實地搶分。

無論是為隊友吸引更多防守，創造更不被干擾的外線出手，或者哪怕是討到犯規1分1分拿，都比單調貧乏的三分投射要來得有價值，唐斯上半場的犯規麻煩，不就建立在球隊初期的勇於突破攻籃？當球隊允許球員們手感不佳，還繼續省力投外線，更甚者投機的就是主帥本身，當然都是總教練該負最大責任。

這又要說到強森本戰另一個失當之處：體能調度，這同樣是導致下半場雙方戰力失衡的關鍵。

一般而言，當球隊有多達29分領先，應該能在調度上多點餘裕，保留主力體能，能理解為了怕被追分，仍將主力留在場上，但當你繼續操勞，卻未能幫助球隊至少守住差距，就只是浪費的空轉而已。

受制犯規麻煩坐足板凳，唐斯反而在下半場活力十足。 美聯社

此戰最大荒謬之一，還在明明最多領先29分，溫班亞瑪卻打了系列賽新高的43分鐘，如果你讓疲累的主將留在場上僅是在敗分，等於自己親手奉上關鍵時刻的體能劣勢。

唐斯的犯規麻煩，在下半場居然變成另類的因禍得福，強迫布朗總教練使用羅賓森（Mitchell Robinson）乃至系列賽初次動用的胡克波提（Ariel Hukporti）分攤時間，最終就是我們看到的，體力條與其他場上球員截然不同的唐斯，如何在下半場逞威，最終25分鐘就打出雙十與全場最高的+17正負值！

隱形功臣，艾爾瓦拉多的第四節大活躍

眾所皆知，第四戰的最大功臣，非阿努諾比不可，但絕大多數人肯定都沒有發現，真正吹起反攻號角的第一人，第四節重要性甚至不遜色於阿努諾比的，還有「神偷」艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）。

阿努諾比成為大功臣，多數人都不會意外，更反襯了艾爾瓦拉多此戰活躍的奇蹟，畢竟在之前的季後賽，甚至不是固定輪替。背景在於連續兩戰，兩位主力替補沙米特（Landry Shamet）與麥克布萊德（Miles McBride）表現皆不佳，後者不準之外，連在防守端都頻頻被爆，導致了「神偷」下半場增加的時間。

卡瑟爾在防守下勉強出手。 歐新社

但這時候，誰都沒能料到，布朗總教練的精彩變招，才正要上場！比起第三節被追至15分，很多球迷也沒有意識到，強森總教練更難辭其咎的是，其實第四節9分半鐘時，馬刺一度又拉開到20分差。能在9分半鐘內輸掉20分優勢，這遠比大家普遍認知的下半場丟掉29分領先，更為嚴峻。

這20分的反擊，正是從艾爾瓦拉多上場開始，比起兩位原先主力替補本場三分球6投0中，艾爾瓦拉多一上場就是一顆三分，幫助球隊追到17分落後。隨後布朗的奇招開始，為了讓溫班亞瑪多待在禁區，他主要負責對位的，就是對手埋伏於底線球員，此時正是艾爾瓦拉多。

只見接下來的回合，尼克不斷讓艾爾瓦拉多從底角跑上高位幫布朗森（Jalen Brunson）設置掩護，目的正是為了將溫班亞瑪拉出禁區並反覆調動，且場上到處陷入錯位混亂，不是溫班亞瑪要直接守到三分線上的布朗森，就是其他人得去扛生龍活虎的唐斯，轉瞬間，尼克就藉此屢試不爽的戰術，將比分追到了個位數，此時阿努諾比才正要上場！

強森總教練在這個階段的問題，在於被奇兵艾爾瓦拉多討到太多便宜，反應卻太緩慢。首先，被連打了大概4分鐘，強森才開始讓隊友跟溫班亞瑪換防，避免又是馬上被牽引至三分線上，儘管此時對尼克的5 Out來說，仍只要再多設幾次掩護，或者繼續跑動，溫班亞瑪終究仍不得不離開禁區跟防。

更讓人沮喪的是，艾爾瓦拉多而後跟著球隊打到比賽結束，期間尼克後場是6呎與6呎2的雙矮控，馬刺甚至一度三大主力後衛齊上，卻怎樣都無法有效於進攻端懲罰。

艾爾瓦拉多的活躍帶動尼克大反撲。 路透社

一方面是施壓著實有限，大半時間都放艾爾瓦拉多守等球射手瓦賽爾（Devin Vassell），根本毫無壓力，甚至有空到處輪轉幫忙；幾波總算想到要打點，也徒勞無功，「神偷」自身的速度與硬朗，唐斯此時活躍於禁區協防，都值得稱讚，原因也在於，下半場馬刺進攻問題除三分濫投，也在於包括三分在內，濫於缺乏戰術配合的低效單打。

以卡瑟爾（Stephon Castle）為首，馬刺不是完全沒想過要打「神偷」，卻屢屢失敗，最多就是造成犯規，因為來去就是一招，就是拉開放單然後「豬突猛進」，被守下也是剛好，但始終沒打下他，放「神偷」持續活躍，絕對也是第四戰遭大逆轉的關鍵。

布朗的殺著，阿努諾比親防福克斯擋拆

我們都知道阿努諾比在下半場進攻端，乃至奮勇到最後一刻「上帝之手」補籃的力挽狂瀾，但防守端的影響力絕不遜色！筆者說得還不是那記對福克斯（De'Aaron Fox）後發先至的火鍋封阻，而是整個第四節後半，由他主防福克斯，徹底摧毀馬刺最強二人組擋拆的奇襲表現！

如果說艾爾瓦拉多的掩護，是布朗第四節的重創第一招，阿努諾比轉守控衛，就是要你命的致命殺招。約莫6分半鐘，阿努諾比替換上場，隨後一直負責防守福克斯到終場，直接壓制了馬刺的最後反撲。面對6呎7吋高、強壯又有臂展的阿努諾比全場壓迫，福克斯連帶過半場都相當辛苦。

唐斯與阿努諾比攜手反制馬刺擋拆獲得極大效果。 路透社

更精妙的是，阿努諾比搭配唐斯，完全封鎖了馬刺兩大主將溫班亞瑪與福克斯的擋拆，讓阿努諾比守福克斯，簡直就是種提前換防，就算溫班亞瑪掩護成功，防守他的仍是討不太到便宜的阿努諾比。

馬刺的擋拆失利，也必須從第三節說起。第四節後半，黑衫軍何以會頻繁且固執地使用擋拆？主要原因就在第三節起，福克斯明明傳出一堆外線空檔，隊友就是投不進，而後福克斯一度讓出持球跑去蹲底角，後衛隊友又陷入低效單打，才會讓馬刺在被逼至個位數分差後，決心重拾原本最有信心的溫班亞瑪與福克斯擋拆。

怎料面對的是唐斯和阿努諾比的防守突襲，不斷失手，這部分同時也要怪責強森或者溫班亞瑪的判斷，期間馬刺擋拆的低效，一如福克斯低估阿努諾比被蓋，同樣肇因於「低估」，面對阿努諾比這樣強壯手長的防守者跟唐斯，溫班亞瑪幾次掩護多只是虛檔，甚至還出現只顧跑根本沒在看隊友情況，換來的因此不是失誤，就是根本沒擋到人，反陷福克斯被兩大鋒線包夾，但這理當是尼克以阿努諾比守控衛時，就該料想到跟提醒之處，球隊一哥二哥的聯手大絕，被這麼乾淨俐落地被封鎖，這鍋同樣也該算在主帥頭上。

對球隊失去控制，以及戰術對弈上的潰敗，才是真正導致馬刺第四戰下半場崩盤的大局觀，這絕不是幾個回合的失投導致，也為強森留下第五戰後的重要習題，至少球隊的掌控，以及眼下對布朗兩個奇招變陣的應對，已然是當務之急。

在球隊被追分之際，溫班亞瑪和福克斯的搭配也受到阻礙，難以有效撕裂對手。 法新社

馬刺理所當然已陷入絕境，不只是帳面上1比3瀕臨淘汰，好不容易打出唐斯犯規麻煩、三分火力一度大勝，甚至連替補都輾壓的三重優勢，最終還是被逆轉勝，那，要怎樣才能贏？這樣的心理壓力與質疑更是沉重。

歷史也殘酷地告訴我們，總冠軍至此，馬刺僅剩2.6%逆轉機率，亦要感謝2016的騎士，讓可能性不是0。不過放眼季後賽，或許心理會多一些希望，本季就有兩支球隊在首輪從1比3大逆轉，歷史上約有5%球隊逆轉成功。

不過，還是有62.5%處於3比1優勢的球隊，迅速就在第五戰結束系列賽。

且看馬刺能不能先成為那37.5%例外，再朝第二支1勝3敗下逆襲贏得總冠軍的球隊邁進吧。