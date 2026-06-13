快訊

9人受害！疫調意外揭校車司機長期性侵女學生 疾管署證實：5人染HIV

入職前不知SpaceX！前焊工十年前獲配股 史詩級IPO後坐擁3300萬

巨浪捲走小船！德牧「漂流4公里」獲救 主人嚇死：以為在拍災難片

聽新聞
0:00 / 0:00

世足攻略／內馬爾缺陣考驗巴西平局機率近五成 瑞士穩定攪局卡達難爆冷

聯合新聞網／ 趙榮瑞
巴西核心內馬爾確定因傷趕不上巴西首戰。 路透
巴西核心內馬爾確定因傷趕不上巴西首戰。 路透

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：內馬爾缺陣削弱巴西進攻創造力，平局機率升高。
  • 重點二：摩洛哥憑堅韌防守與快速反擊，有望逼平巴西。
  • 重點三：瑞士紀律嚴明且實力占優，卡達恐難在主場爆冷。

世足賽這兩天最受矚目的兩場戰役，莫過於C組「森巴軍團」巴西迎戰「北非鐵騎」摩洛哥，以及B組歐洲勁旅瑞士對決亞洲冠軍卡達，在主力傷退與歐亞球風碰撞的劇本下，不僅考驗教練團的臨場調度，也讓分組賽的出線局勢更顯撲朔迷離。

巴西與摩洛哥的強強對決，賽前卻傳出兩隊皆面臨「損兵折將」的重創。最令全球球迷揪心的，莫過於巴西核心內馬爾（Neymar）因小腿肌肉拉傷，已確定無法在小組賽首戰亮相。內馬爾不僅是進攻發起點，更是陣中的精神領袖與場上指揮官。儘管巴西陣容深度雄厚、人才濟濟，但失去他的創造力與前場威脅，進攻組織勢必受到衝擊。

少了內馬爾的創造力，邊鋒小維尼修斯恐怕不會有太多攻門好機會。 法新社
少了內馬爾的創造力，邊鋒小維尼修斯恐怕不會有太多攻門好機會。 法新社

雪上加霜的是，巴西本屆的防線陣容說服力稍嫌不足，中後衛馬基尼歐斯（Marquinhos）近期狀態起伏不定，甚至在歐冠賽場出現令人擔憂的失誤；兩側邊衛在維斯利（Wesley）等人表現不穩下，被迫啟用達尼洛（Danilo）與桑德羅（Alex Sandro）兩位超過34歲的老將。再加上首發中場庫尼亞（Cunha）習慣由兩側內切，與小維尼修斯（Vinícius）等邊鋒功能重疊，這種「非典型禁區射手」的配置，極易導致巴西陷入密集防守時「開花不結果」、缺乏臨門一腳的困境。

反觀摩洛哥，雖然同樣折損了兩員大將，但這支曾在上屆寫下四強神話的球隊，骨子裡仍流著堅韌防守與高效反擊的血液。當年他們締造了7場比賽僅丟3球的恐怖紀錄，如今陣中仍保有門神布努（Yassine Bounou）、邊路尖刀哈基米（Achraf Hakimi）以及中場大將阿姆拉巴特（Sofyan Amrabat）等核心班底。

上屆寫下四強神話的摩洛哥，這次仍保有哈基米(左)等核心班底。 法新社
上屆寫下四強神話的摩洛哥，這次仍保有哈基米(左)等核心班底。 法新社

2023年的友誼賽中，摩洛哥曾以2：1擊敗過巴西，這讓他們在心理上毫無懼色。面對防線存有隱憂、又缺乏禁區終結者的巴西，摩洛哥勢必會擺出密不透風的防守體系，利用區域壓迫與逼搶攔截對手，並伺機發動速度奇快的攻防轉換。此役巴西若久攻不下，遭逢爆冷平局的機率極高，預估雙方握手言和的機率落在40%至50%之間。

至於卡達對決瑞士之戰，則是一場典型「歐洲勁旅」與「亞洲頂尖」的實力對決。但從世界排名來看，瑞士與卡達存在著顯著的差距。瑞士向來是世界足壇最穩定的「攪局者」，過去在世足賽大賽多能穩定從小組賽出線，戰術紀律嚴明，大場面經驗更是豐富。雖然瑞士的球風並不走大肆屠殺路線，過去比賽鮮少單場攻入2球以上，多以一到兩球的差距穩紮穩打，節奏慢但失誤極少。

卡達上屆擔任主辦國一勝難求，首戰對超強瑞士恐怕還是只能求少輸為贏。 新華社
卡達上屆擔任主辦國一勝難求，首戰對超強瑞士恐怕還是只能求少輸為贏。 新華社

面對歐洲頂級的防守實力，亞洲冠軍卡達近年在國際賽防線漏洞百出，近10場比賽失了15球，狀態低迷。卡達此役勢必主動讓出控球權，全軍退守主打防守反擊，依賴兩翼的速度尋求突圍。然而，在瑞士全面掌控中場球權、輔以兩側突破與定位球攻勢的狂轟猛炸下，卡達後防線預計將承受巨大壓力。瑞士完全有能力穿透卡達防線，以1至2球的優勢穩穩帶走勝利。

精華 FAQ

  • 最大變數是內馬爾因傷缺陣，讓巴西少了進攻發起點與精神核心；同時防線與終結能力也有隱憂，若久攻不下，平局風險明顯升高。

  • 摩洛哥延續上屆世界盃的強悍防守與高效反擊風格，且布努、哈基米、阿姆拉巴特等核心仍在；面對巴西防線不穩，能以密集防守等待反擊機會。

  • 瑞士在世界大賽經驗豐富、戰術紀律嚴謹，雖不常大勝但失誤少；卡達近況防線漏洞多，若被瑞士掌控中場與定位球壓制，恐難避免一到兩球落敗。

2026世足賽

2026美加墨世足 世足專欄 巴西 摩洛哥 瑞士 卡達

趙榮瑞

追蹤

相關新聞

世足攻略／內馬爾缺陣考驗巴西平局機率近五成 瑞士穩定攪局卡達難爆冷

世足賽C組巴西因內馬爾缺陣面臨進攻挑戰，摩洛哥欲利用其防守與反擊能力尋求逆轉機會。B組瑞士對戰卡達具備實力優勢，將穩健踐行防守反擊策略，預計可小勝2球。

世足賽／美國隊狂進4球創隊史紀錄 巴洛根更寫下96年來新猷

美國今天在世界盃足球賽以4比1擊敗巴拉圭，旗開得勝。美國隊總教練波切蒂諾賽後告訴媒體，這是團隊合作的成果，而非只靠個別球...

世足賽／逾7萬球迷面前奪首勝 美國隊長：這就是我們要的開局

美國今天在世足賽分組賽首戰，於加州SoFi體育場超過7萬名球迷的吶喊聲中，以4：1大勝巴拉圭，迎來完美的開門紅，賽後陣中洋溢著高昂的士氣，隊長里姆（Tim Ream）也直言，這對於美國對來說無疑是完美開局。

世足賽／寫史上第7人神紀錄 巴洛根梅開二度率美國4：1開門紅

身為今年美加墨世足賽最後一支登場的地主球隊，美國今天在分組賽首戰遭遇巴拉圭，現場可說是政商名流雲集，而美國也在上半場就發起猛攻，先是靠著巴拉圭烏龍球於開賽第7分鐘就先馳得球，巴洛根（Folarin Balogun）更是在上半場就梅開二度，僅管巴拉圭下半場追回一球，但最終美國仍是以4：1取勝，寫下今年世足賽3支地主隊首戰都不敗的紀錄。

世足賽／從不滿先發被換到替補建功 拉林角色轉換助加拿大創歷史

2026美加墨世足賽分組賽首戰，地主國之一的加拿大在多倫多體育場迎戰波赫，最終憑藉替補上陣的拉林（Cyle Larin）關鍵進球，以1：1逼平對手，收下隊史在本土世足賽的首個積分，賽後加拿大總教練馬許（Jesse Marsch）坦言，僅管拉林對於無法先發上陣一度感到不滿，但他仍很快接受這個角色並成為板凳奇兵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。