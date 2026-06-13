世足攻略／內馬爾缺陣考驗巴西平局機率近五成 瑞士穩定攪局卡達難爆冷

AI重點 文章重點整理： 重點一： 內馬爾缺陣削弱 巴西 進攻創造力，平局機率升高。

內馬爾缺陣削弱 進攻創造力，平局機率升高。 重點二： 摩洛哥 憑堅韌防守與快速反擊，有望逼平巴西。

憑堅韌防守與快速反擊，有望逼平巴西。 重點三：瑞士紀律嚴明且實力占優，卡達恐難在主場爆冷。

世足賽這兩天最受矚目的兩場戰役，莫過於C組「森巴軍團」巴西迎戰「北非鐵騎」摩洛哥，以及B組歐洲勁旅瑞士對決亞洲冠軍卡達，在主力傷退與歐亞球風碰撞的劇本下，不僅考驗教練團的臨場調度，也讓分組賽的出線局勢更顯撲朔迷離。

巴西與摩洛哥的強強對決，賽前卻傳出兩隊皆面臨「損兵折將」的重創。最令全球球迷揪心的，莫過於巴西核心內馬爾（Neymar）因小腿肌肉拉傷，已確定無法在小組賽首戰亮相。內馬爾不僅是進攻發起點，更是陣中的精神領袖與場上指揮官。儘管巴西陣容深度雄厚、人才濟濟，但失去他的創造力與前場威脅，進攻組織勢必受到衝擊。

少了內馬爾的創造力，邊鋒小維尼修斯恐怕不會有太多攻門好機會。 法新社

雪上加霜的是，巴西本屆的防線陣容說服力稍嫌不足，中後衛馬基尼歐斯（Marquinhos）近期狀態起伏不定，甚至在歐冠賽場出現令人擔憂的失誤；兩側邊衛在維斯利（Wesley）等人表現不穩下，被迫啟用達尼洛（Danilo）與桑德羅（Alex Sandro）兩位超過34歲的老將。再加上首發中場庫尼亞（Cunha）習慣由兩側內切，與小維尼修斯（Vinícius）等邊鋒功能重疊，這種「非典型禁區射手」的配置，極易導致巴西陷入密集防守時「開花不結果」、缺乏臨門一腳的困境。

反觀摩洛哥，雖然同樣折損了兩員大將，但這支曾在上屆寫下四強神話的球隊，骨子裡仍流著堅韌防守與高效反擊的血液。當年他們締造了7場比賽僅丟3球的恐怖紀錄，如今陣中仍保有門神布努（Yassine Bounou）、邊路尖刀哈基米（Achraf Hakimi）以及中場大將阿姆拉巴特（Sofyan Amrabat）等核心班底。

上屆寫下四強神話的摩洛哥，這次仍保有哈基米(左)等核心班底。 法新社

2023年的友誼賽中，摩洛哥曾以2：1擊敗過巴西，這讓他們在心理上毫無懼色。面對防線存有隱憂、又缺乏禁區終結者的巴西，摩洛哥勢必會擺出密不透風的防守體系，利用區域壓迫與逼搶攔截對手，並伺機發動速度奇快的攻防轉換。此役巴西若久攻不下，遭逢爆冷平局的機率極高，預估雙方握手言和的機率落在40%至50%之間。

至於卡達對決瑞士之戰，則是一場典型「歐洲勁旅」與「亞洲頂尖」的實力對決。但從世界排名來看，瑞士與卡達存在著顯著的差距。瑞士向來是世界足壇最穩定的「攪局者」，過去在世足賽大賽多能穩定從小組賽出線，戰術紀律嚴明，大場面經驗更是豐富。雖然瑞士的球風並不走大肆屠殺路線，過去比賽鮮少單場攻入2球以上，多以一到兩球的差距穩紮穩打，節奏慢但失誤極少。

卡達上屆擔任主辦國一勝難求，首戰對超強瑞士恐怕還是只能求少輸為贏。 新華社

面對歐洲頂級的防守實力，亞洲冠軍卡達近年在國際賽防線漏洞百出，近10場比賽失了15球，狀態低迷。卡達此役勢必主動讓出控球權，全軍退守主打防守反擊，依賴兩翼的速度尋求突圍。然而，在瑞士全面掌控中場球權、輔以兩側突破與定位球攻勢的狂轟猛炸下，卡達後防線預計將承受巨大壓力。瑞士完全有能力穿透卡達防線，以1至2球的優勢穩穩帶走勝利。