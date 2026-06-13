世足攻略／內馬爾缺陣考驗巴西平局機率近五成 瑞士穩定攪局卡達難爆冷
AI重點
文章重點整理：
世足賽這兩天最受矚目的兩場戰役，莫過於C組「森巴軍團」巴西迎戰「北非鐵騎」摩洛哥，以及B組歐洲勁旅瑞士對決亞洲冠軍卡達，在主力傷退與歐亞球風碰撞的劇本下，不僅考驗教練團的臨場調度，也讓分組賽的出線局勢更顯撲朔迷離。
巴西與摩洛哥的強強對決，賽前卻傳出兩隊皆面臨「損兵折將」的重創。最令全球球迷揪心的，莫過於巴西核心內馬爾（Neymar）因小腿肌肉拉傷，已確定無法在小組賽首戰亮相。內馬爾不僅是進攻發起點，更是陣中的精神領袖與場上指揮官。儘管巴西陣容深度雄厚、人才濟濟，但失去他的創造力與前場威脅，進攻組織勢必受到衝擊。
雪上加霜的是，巴西本屆的防線陣容說服力稍嫌不足，中後衛馬基尼歐斯（Marquinhos）近期狀態起伏不定，甚至在歐冠賽場出現令人擔憂的失誤；兩側邊衛在維斯利（Wesley）等人表現不穩下，被迫啟用達尼洛（Danilo）與桑德羅（Alex Sandro）兩位超過34歲的老將。再加上首發中場庫尼亞（Cunha）習慣由兩側內切，與小維尼修斯（Vinícius）等邊鋒功能重疊，這種「非典型禁區射手」的配置，極易導致巴西陷入密集防守時「開花不結果」、缺乏臨門一腳的困境。
反觀摩洛哥，雖然同樣折損了兩員大將，但這支曾在上屆寫下四強神話的球隊，骨子裡仍流著堅韌防守與高效反擊的血液。當年他們締造了7場比賽僅丟3球的恐怖紀錄，如今陣中仍保有門神布努（Yassine Bounou）、邊路尖刀哈基米（Achraf Hakimi）以及中場大將阿姆拉巴特（Sofyan Amrabat）等核心班底。
2023年的友誼賽中，摩洛哥曾以2：1擊敗過巴西，這讓他們在心理上毫無懼色。面對防線存有隱憂、又缺乏禁區終結者的巴西，摩洛哥勢必會擺出密不透風的防守體系，利用區域壓迫與逼搶攔截對手，並伺機發動速度奇快的攻防轉換。此役巴西若久攻不下，遭逢爆冷平局的機率極高，預估雙方握手言和的機率落在40%至50%之間。
至於卡達對決瑞士之戰，則是一場典型「歐洲勁旅」與「亞洲頂尖」的實力對決。但從世界排名來看，瑞士與卡達存在著顯著的差距。瑞士向來是世界足壇最穩定的「攪局者」，過去在世足賽大賽多能穩定從小組賽出線，戰術紀律嚴明，大場面經驗更是豐富。雖然瑞士的球風並不走大肆屠殺路線，過去比賽鮮少單場攻入2球以上，多以一到兩球的差距穩紮穩打，節奏慢但失誤極少。
面對歐洲頂級的防守實力，亞洲冠軍卡達近年在國際賽防線漏洞百出，近10場比賽失了15球，狀態低迷。卡達此役勢必主動讓出控球權，全軍退守主打防守反擊，依賴兩翼的速度尋求突圍。然而，在瑞士全面掌控中場球權、輔以兩側突破與定位球攻勢的狂轟猛炸下，卡達後防線預計將承受巨大壓力。瑞士完全有能力穿透卡達防線，以1至2球的優勢穩穩帶走勝利。
最大變數是內馬爾因傷缺陣，讓巴西少了進攻發起點與精神核心；同時防線與終結能力也有隱憂，若久攻不下，平局風險明顯升高。 摩洛哥延續上屆世界盃的強悍防守與高效反擊風格，且布努、哈基米、阿姆拉巴特等核心仍在；面對巴西防線不穩，能以密集防守等待反擊機會。 瑞士在世界大賽經驗豐富、戰術紀律嚴謹，雖不常大勝但失誤少；卡達近況防線漏洞多，若被瑞士掌控中場與定位球壓制，恐難避免一到兩球落敗。
精華 FAQ
最大變數是內馬爾因傷缺陣，讓巴西少了進攻發起點與精神核心；同時防線與終結能力也有隱憂，若久攻不下，平局風險明顯升高。
摩洛哥延續上屆世界盃的強悍防守與高效反擊風格，且布努、哈基米、阿姆拉巴特等核心仍在；面對巴西防線不穩，能以密集防守等待反擊機會。
瑞士在世界大賽經驗豐富、戰術紀律嚴謹，雖不常大勝但失誤少；卡達近況防線漏洞多，若被瑞士掌控中場與定位球壓制，恐難避免一到兩球落敗。
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。